Le conjoint d’un tireur de masse de la Nouvelle-Écosse montre comment le déchaînement meurtrier a commencé dans une reconstitution vidéo

Avertissement : Les détails sont dérangeants.

De nouvelles vidéos montrent la partenaire de longue date du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse reconstituant ce qu’elle a vu et vécu la nuit où le saccage a commencé il y a deux ans.

La Mass Casualty Commission qui a mené l’enquête sur ce qui s’est passé les 18 et 19 avril 2020, lorsque Gabriel Wortman a attaqué sa partenaire Lisa Banfield et a tué 22 personnes alors qu’il conduisait une fausse voiture de la GRC, a publié de nouveaux documents et images mercredi.

Parmi celles-ci, il y a des reconstitutions vidéo d’octobre 2020, lorsque Banfield a emmené un enquêteur de la GRC à travers ce dont elle se souvient qui s’est passé à Portapique.

Banfield a déclaré que la nuit avait commencé avec le couple célébrant son 19e anniversaire et prenant un verre dans le grand garage du tireur à côté de son chalet. Ils discutaient par vidéo avec des amis aux États-Unis et parlaient de la façon dont ils prévoyaient d’organiser une cérémonie d’engagement l’année prochaine. C’est alors que leur ami Angel Patterson a dit : “Ne fais pas ça.” Cela a bouleversé Banfield et elle a quitté le garage.

À mi-chemin du chemin menant au chalet, Banfield a déclaré qu’elle avait décidé de faire demi-tour et de s’excuser auprès de Wortman, mais lorsqu’elle est arrivée, il était déjà “en colère”. Elle a dit à la commission qu’elle ne pouvait pas le calmer et est retournée au chalet et au lit.

Ce qui semblait être quelques minutes plus tard, Banfield a déclaré que le tireur avait retiré les couvertures du lit et l’avait agressée, la frappant à coups de pied dans le montant du lit. Il l’a ensuite tirée à travers le chalet dont elle a remarqué qu’il était déjà aspergé d’essence, et a mis le feu au bâtiment une fois qu’ils sont sortis.

Elle a ensuite raconté à la police que le tireur l’avait conduite à travers les bois jusqu’au garage.

Les yeux du tireur de la Nouvelle-Écosse étaient « tellement froids », dit l’ancien conjoint de fait De nouvelles vidéos montrent Lisa Banfield, la partenaire de longue date du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse, reconstituant ce qu’elle a vu et vécu la nuit où le saccage a commencé il y a deux ans.

Une fois au garage, le tireur a commencé à arroser les véhicules à l’extérieur avec de l’essence. Il a traîné Banfield dans le garage et lui a menotté la main gauche.

Mais quand il a demandé sa main droite, Banfield a dit qu’elle l’avait retenue.

L’ex du tireur de la Nouvelle-Écosse décrit ce qu’elle pensait être ses derniers instants avant d’être abattue Lisa Banfield se souvient des moments tendus où elle a plaidé pour sa vie.

Alors qu’elle était sur le siège arrière de la fausse voiture de la GRC derrière la cloison en plexiglas, Banfield a déclaré que le tireur avait chargé plusieurs armes à feu à l’avant du véhicule.

Il est ensuite monté dans le loft du garage et elle a essayé d’ouvrir les fenêtres du siège arrière sans succès.

Elle a réussi à retirer les menottes de sa main gauche et a pu ouvrir une fenêtre dans le séparateur et plonger sur le siège avant. Elle a couru du garage, ne prenant aucune des armes à feu dans le croiseur – quelque chose qu’elle a dit à la police qu’elle a rejoué dans sa tête.

L’ancien conjoint de fait d’un homme armé de la Nouvelle-Écosse se lamente d’être paralysé par la peur Lisa Banfield reconstitue ce qu’elle a vu et vécu la nuit où le saccage a commencé il y a deux ans.

Après avoir fui le garage, Banfield a tenté de se cacher dans l’un de ses camions, mais craignait de l’incendier et s’est enfui dans les bois.

Banfield a raconté à la police comment elle avait passé les prochaines heures seule, entendant des coups de feu et terrifiée que le tireur la trouve.

Lisa Banfield décrit les sons qu’elle pouvait entendre venant d’au-delà des bois dans lesquels elle s’était cachée L’ancienne conjointe de fait du tireur de masse de la Nouvelle-Écosse décrit dans ses propres mots ce qu’elle a pu entendre en se cachant dans les bois sombres de Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Alors que Banfield se cachait, le tireur a tué 13 personnes au sein de la petite communauté.

Elle est restée cachée à l’intérieur d’un arbre tombé pendant la nuit alors que les températures chutaient à près de zéro degré, selon des documents d’enquête.

Banfield a dit qu’elle pensait que si elle pouvait survivre jusqu’à l’aube, elle pourrait alors sortir chercher de l’aide.

“Lisa, fais-le.” Comment l’ex du tireur de la Nouvelle-Écosse a finalement trouvé de l’aide Terrifiée et souffrante, Lisa Banfield décrit comment et quand elle est sortie de sa cachette dans les bois de Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Après l’aube, elle a marché jusqu’à un voisin qui a appelé la police juste avant 6 h 30 le 19 avril. Des membres de l’équipe d’intervention d’urgence de la GRC sont venues la chercher dans un véhicule blindé quelques minutes plus tard.

Les dossiers médicaux publiés dans le cadre de l’enquête montrent que Banfield a passé cinq nuits à l’hôpital après avoir subi une fracture des côtes et des vertèbres, ainsi que de nombreuses ecchymoses et égratignures dans la nuit du 18 avril.