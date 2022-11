Le conjoint d’un homme armé de la Nouvelle-Écosse poursuit les gouvernements provincial et fédéral pour «poursuite malveillante»

La compagne du tireur qui a tué 22 personnes lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse poursuit les gouvernements provincial et fédéral après avoir été accusée d’avoir fourni des munitions à Gabriel Wortman.

Dans sa déclaration, Lisa Banfield dit que sa réputation et sa qualité de vie ont été endommagées et qu’elle a enduré douleur et souffrance, perte de revenus, dépenses personnelles, frais juridiques et frais de soins.

La déclaration déposée le 21 octobre n’indique pas de montant en dollars, mais elle demande des dommages-intérêts d’un montant qui sera déterminé par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

Dans sa déclaration, Banfield allègue que la GRC de la Nouvelle-Écosse a subi des pressions pour l’inculper par le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, et le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Mark Furey, « car cela menaçait de révéler les erreurs commises par la GRC de la Nouvelle-Écosse dans leur réponse aux événements de 18-19 avril 2020.”

Banfield a été accusé le 4 décembre 2020 d’avoir fourni des munitions au tireur. Le 23 juillet 2022, les services des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse ont annoncé que l’accusation portée contre Banfield était retirée après avoir terminé la justice réparatrice.

« À la suite de cette poursuite malveillante, [Banfield] a subi des pertes importantes pour lesquelles elle réclame des dommages-intérêts généraux et spéciaux », indique la déclaration.

Banfield allègue que la GRC de la Nouvelle-Écosse « a fait preuve de négligence au cours de son enquête » et ne l’a pas informée de son droit à l’assistance d’un avocat tout au long de ses déclarations enregistrées du 19 avril 2020.

Selon la déclaration, Banfield a obtenu un avocat qui a parlé au sergent-chef. Greg Vardy et a été “assurée” qu’elle était interrogée “uniquement en tant que victime”.

“Néanmoins, ni le sergent d’état-major Vardy, ni aucun membre de la GRC n’ont conseillé [Banfield] de son droit à un avocat lors de ses entretiens ultérieurs les 20 avril, 28 avril ou 28 juin 2020, pas avant le reconstitution enregistrée qui a eu lieu fin octobre 2020 », indique la déclaration.

“En raison de cette négligence, [Banfield] a été inculpé à tort.”

Banfield allègue que la GRC et le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse n’auraient jamais dû l’accuser.

“Ces accusations étaient illégales, en raison de circonstances documentées de contrôle coercitif et de violence mettant leur vie en danger pendant toute la durée de leur union de fait”, indique la déclaration.

La GRC de la Nouvelle-Écosse a déclaré qu’elle n’avait pas encore été signifiée avec la poursuite civile de Banfield.

“Dans cet esprit, nous ne répondrons pas aux allégations d’une telle réclamation”, a déclaré la force à CBC News dans un e-mail.

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Brad Johns, a déclaré à CBC News jeudi après-midi que son ministère n’avait pas encore vu la poursuite et ne pouvait pas commenter.