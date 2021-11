Le conjoint choisi de Trump et l’abuseur d’enfants, Sean Parnell, abandonnent la course au Sénat de l’Autorité palestinienne

Donald Trump a soutenu Sean Parnell, qui a depuis perdu la garde de ses enfants en raison d’allégations de violence conjugale et d’enfants, et maintenant Parnell « suspend » sa campagne au Sénat de Pennsylvanie.

Via : Le New York Times :

« Il n’y a rien de plus important pour moi que mes enfants, et bien que j’envisage de demander au tribunal de reconsidérer, je ne peux pas continuer une campagne au Sénat », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je me concentre actuellement à 100% sur mes enfants, et je veux qu’ils sachent que je n’ai pas d’autres priorités et que je n’arrêterai jamais de me battre pour eux. »





L’ex-épouse de M. Parnell, Laurie Snell, a témoigné devant le tribunal ce mois-ci que M. Parnell l’avait maltraitée, elle et leurs enfants, à plusieurs reprises, l’étouffant et frappant l’un de leurs enfants si fort qu’il a laissé une marque sur le dos de l’enfant. Le juge du comté de Butler a écrit qu’il considérait que Mme Snell était « le témoin le plus crédible » et qu’il pensait que M. Parnell avait commis « certains actes d’abus dans le passé », selon le Philadelphia Inquirer.

Le terrain du Sénat républicain en Pennsylvanie est horrible

Alors que les démocrates de Pennsylvanie ont plusieurs bons candidats en lice dans leur primaire au Sénat, dont le lieutenant-gouverneur John Fetterman et le représentant Conor Lamb, les républicains ont un feu de poubelle total sur les mains.

Aucun des candidats au Sénat n’a la reconnaissance du nom ou l’appel à l’échelle de l’État. Parnell était considéré comme le favori pour remporter l’investiture républicaine en raison de l’approbation de Trump, mais avec lui hors de la course, la primaire du Sénat Pennsylvanie GOP détruite par un train est un gâchis encore plus grand.

La violence domestique semble être une pseudo-exigence pour obtenir l’approbation de Trump, mais Sean Parnell ne rejoindra pas la course au Sénat. Il peut appeler cela une suspension de sa campagne, mais en réalité, la Pennsylvanie n’enverrait pas un agresseur d’enfants et de conjoints au Sénat américain.