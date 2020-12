Alors que le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis s’élève à près de 300000, la question de l’approbation par le Congrès d’un nouveau cycle d’aide demeure.

Les négociations ont été bloquées pendant des mois, mais le 1er décembre, un groupe de législateurs bipartis a présenté une proposition de relance d’environ 908 milliards de dollars, tandis que des propositions supplémentaires ont également été introduites avec quelques différences. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a d’abord rejeté la proposition bipartite, mais a ensuite proposé sa propre proposition visant à soutenir les entreprises.

Depuis lors, les législateurs ont continué à négocier, mais on ne sait pas quand le Congrès adoptera un projet de loi de secours. Bien qu’il y ait eu des progrès, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que les négociations pourraient s’étendre au-delà de Noël.

Alors qu’il ne reste que quelques semaines dans l’année pour que le Congrès adopte un projet de loi de secours, voici ce que vous devez savoir d’autre et ce que vous pouvez vous attendre à voir dans les semaines à venir.

Qu’est-ce qui est inclus dans la proposition originale? Les Américains recevront-ils un autre chèque de relance?

Aucune négociation n’a encore été menée pour inclure un autre chèque de stimulation de 1200 $ dans la proposition bipartite, bien que le cadre n’ait pas été finalisé.

La proposition vise à cibler l’aide dans les domaines du chômage, de l’éducation, du logement, de la santé et d’autres domaines. La proposition alloue également des fonds au service postal, au transport, aux petites entreprises et à l’aide aux gouvernements des États et locaux.

160 milliards de dollars pour les gouvernements des États et locaux.

180 milliards de dollars pour les prestations de chômage fédérales (300 dollars de plus par semaine).

288 milliards de dollars pour les petites entreprises, y compris la réautorisation du programme de protection des chèques de paie.

45 milliards de dollars pour le transport (comprend les compagnies aériennes, les aéroports, les bus, les transports en commun et Amtrak).

10 milliards de dollars pour le service postal américain.

Protection fédérale à court terme contre les poursuites liées aux coronavirus.

Voici une ventilation supplémentaire de ce qui est inclus dans la proposition bipartite.

Chômage

En mars, la loi CARES a fourni 600 $ supplémentaires aux chômeurs, en plus de leur chèque de chômage habituel. Ce financement a expiré en juillet et le président Donald Trump a signé un décret pour fournir 300 $ supplémentaires aux chômeurs jusqu’au 31 décembre. La proposition reprend là où le président s’était arrêté et continue les paiements supplémentaires de 300 $ jusqu’en avril.

Soins de santé

Vendredi soir, la Food and Drug Administration américaine a autorisé le premier vaccin pour prévenir le coronavirus, qui a été développé par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. La proposition prévoit environ 51 milliards de dollars pour les efforts liés aux coronavirus, selon le cadre.

6 milliards de dollars pour le développement et la distribution de vaccins

10 milliards de dollars pour les tests COVID-19 et la recherche des contacts

35 milliards de dollars pour un fonds d’aide aux prestataires de soins de santé

Logement

En août, environ 30 à 40 millions de personnes aux États-Unis risquaient d’être expulsées, selon l’Institut Aspen. La proposition prévoit d’atténuer une partie du stress lié au logement en fournissant 25 milliards de dollars d’aide au logement.

Prêts d’études et étudiants

Le projet de loi fournirait une aide d’environ 82 milliards de dollars aux écoles K-12 et aux établissements d’enseignement supérieur. Le projet de loi prévoit également 10 milliards de dollars supplémentaires pour la garde d’enfants.

Ceux qui ont des prêts étudiants n’ont pas eu à effectuer de paiements depuis mars, la proposition étend cette protection jusqu’au 30 avril, selon Forbes.

Que comprennent les autres propositions?

Mardi, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a proposé un plan de relance légèrement plus important à 916 milliards de dollars. La proposition de Mnuchin, cependant, comprend une série de chèques de relance de 600 $ pour chaque adulte éligible et 600 $ supplémentaires par enfant. Pour compenser cette dépense, la proposition de Mnuchin a réduit le financement des prestations fédérales de chômage de 180 milliards de dollars à 40 milliards de dollars, ce qui a été jugé «inacceptable» par d’autres représentants.

Cela signifie que la proposition de Mnuchin comprend un chèque de stimulation de 600 $ par adulte, 1 200 $ pour les couples et 600 $ par enfant. Mais la proposition n’inclut pas une prestation d’emploi supplémentaire de 300 $ comme la proposition bipartite.

McConnell a également avancé une proposition beaucoup plus petite de 500 milliards de dollars qui vise à aider les entreprises à rester à flot au milieu de la pandémie en fournissant des prêts du programme de protection des chèques de paie aux petites entreprises. La proposition de McConnell, cependant, n’inclut pas les contrôles de relance.

Puis jeudi, le sénateur Josh Hawley, R-Mo. et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., ont déclaré qu’ils voulaient associer le financement de la langue à une autre série de chèques de relance de 1 200 $ aux adultes éligibles et 500 $ par enfant à adopter une loi de financement gouvernementale incontournable.

Sanders a déclaré aux journalistes vendredi qu’il était convaincu que leur proposition recevrait un vote, sinon « nous allons passer Noël ici » au Sénat.

Quand le Congrès votera-t-il sur un plan de relance?

La semaine dernière, les représentants se sont précipités pour adopter un projet de loi de dépenses pour éviter la fermeture du gouvernement vendredi. La Chambre l’a adopté au milieu de la semaine dernière, le Sénat l’a adopté vendredi et le président a signé le projet de loi vendredi soir.

Les législateurs ont déclaré que la prolongation d’une semaine du financement gouvernemental du projet de loi leur donnerait plus de temps pour conclure un accord sur un accord de dépenses global et un allégement du COVID-19.

Bien qu’il ne soit pas encore clair quand le Congrès adoptera un projet de loi de relance, la date limite de financement du gouvernement a été repoussée d’une semaine au 18 décembre. Pourtant, il est possible que les négociations se poursuivent après le 18 décembre et s’étendent après Noël.