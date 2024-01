Le Congrès votera pour empêcher la fermeture du gouvernement un jour avant la date limite

WASHINGTON — Le Congrès doit voter jeudi un projet de loi qui empêcherait une fermeture partielle du gouvernement ce week-end et maintiendrait les fonds fédéraux jusqu’au 1er et 8 mars.

Le Sénat, dirigé par les démocrates, devrait voter en premier en début d’après-midi après avoir examiné quelques amendements.

Le projet de loi serait ensuite soumis à la Chambre, contrôlée par les républicains, qui espère l’adopter plus tard jeudi et l’envoyer au bureau du président Joe Biden avant l’expiration du financement vendredi à minuit.

Il s’agit du troisième projet de loi provisoire depuis septembre dernier alors que le Congrès divisé peine à s’entendre sur des projets de loi de financement gouvernemental pour l’ensemble de l’année.

Un accord récent entre le président Mike Johnson, R-La., et le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y., sur le montant à dépenser au cours de la nouvelle année a renouvelé l’espoir d’achever le processus avant les nouvelles échéances de début mars. Mais cela est loin d’être garanti car les républicains de droite de la Chambre des représentants se rebellent contre cette mesure.

Le premier projet de loi provisoire a conduit à l’éviction de Kevin McCarthy, R-Calif., En tant que président. Son successeur, Johnson, cherche à éviter le même sort en vendant les victoires conservatrices du dernier accord.

Schumer s’est insurgé contre « un contingent bruyant d’agitateurs d’extrême droite qui pensent qu’un arrêt est en quelque sorte une bonne chose ».

Recommandé

“Dans la logique tordue de l’extrême droite, la théorie est que si suffisamment de gens ressentent la douleur d’un arrêt, l’extrême droite peut intimider le reste du Congrès pour qu’il adopte son programme profondément impopulaire”, a déclaré Schumer au Sénat jeudi matin. « Harcèlement, intimidation, chaos. C’est en un mot l’extrémisme MAGA.

À peu près au même moment, la Chambre a annoncé qu’elle annulerait les votes de vendredi en prévision d’une tempête hivernale et qu’elle terminerait les votes sur le projet de loi provisoire jeudi. Il devrait être soumis à la « suspension », un processus qui permet aux dirigeants d’accélérer l’adoption d’une législation, mais qui nécessite une majorité des deux tiers pour être adopté.

Le projet de loi prolongerait les délais de financement en deux parties du gouvernement du 19 janvier au 1er mars et du 2 février au 8 mars. Le projet de loi de financement n’a aucun rapport avec les négociations entourant un projet de loi supplémentaire sur l’immigration et la sécurité nationale qui fournirait une aide à l’Ukraine et Israël. Il est conçu pour donner aux responsables plus de temps pour élaborer les 12 projets de loi de crédits qui financent entièrement le gouvernement en utilisant les niveaux de dépenses nouvellement convenus.

“Nous avons juste besoin d’un peu plus de temps sur le calendrier pour permettre à ce processus de se dérouler », a déclaré Johnson aux journalistes, affirmant qu’il avait « beaucoup d’espoir » que le Congrès puisse adopter les 12 mesures.

« Nous verrons comment cela évolue. Nous n’aurons certainement pas d’omnibus”, a-t-il déclaré, faisant référence aux projets de loi de dépenses massifs de dernière minute sur lesquels le Congrès s’appuie fréquemment. “Et c’était une innovation très importante pour nous, car ce n’est pas un moyen de diriger un chemin de fer.