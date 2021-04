Un projet de loi qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à 12 billions de dollars de réparations versées aux descendants d’esclaves doit être débattu par le Congrès.

Plus de 30 ans après son dépôt initial, un projet de loi pour étudier les paiements sera examiné par la Chambre des représentants mercredi.

Le représentant de la Chambre, Jerrold Nadler, a déclaré que le comité judiciaire tiendrait le tout premier balisage du projet de loi Crédits: Getty

Le mouvement pour les réparations a gagné du terrain l’année dernière après des mois de manifestations de Black Lives Matters Crédits: Rex

Le comité judiciaire de la Chambre tiendra son tout premier balisage du projet de loi de la représentante du Texas, Sheila Jackson Lee, qui pourrait organiser le vote au premier étage sur la mesure depuis son introduction en 1989 si le comité le signalait.

S’il est approuvé, il créerait une commission pour examiner les implications de l’esclavage et de la discrimination raciale de 1619 à nos jours, et développerait des propositions de réparation pour les Afro-Américains.

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, a déclaré que le « balisage historique » était destiné à « poursuivre une conversation nationale ».

Le démocrate de New York a ajouté: << Aujourd'hui, nous vivons toujours avec des disparités raciales en matière d'accès à l'éducation, aux soins de santé, au logement, à l'assurance, à l'emploi et à d'autres biens sociaux qui sont directement attribuables à l'héritage préjudiciable de l'esclavage et de la discrimination raciale parrainée par le gouvernement.

« La création d’une commission sous HR 40 pour étudier ces questions ne vise pas à diviser, mais à poursuivre les efforts entrepris par les États, les localités et les institutions privées pour tenir compte de notre passé et nous rapprocher de la compréhension et du progrès raciaux. »

La représentante du Texas, Sheila Jackson Lee, est le principal sponsor du projet de loi Crédits: Rex

C’est en 1989 que le regretté représentant du Michigan, John Conyers, a initialement présenté un projet de loi pour étudier la question en vue d’obtenir des réparations.

Jusqu’à présent, cependant, il n’a jamais été soumis à un vote.

Le comité judiciaire de la Chambre a tenu des audiences sur le projet de loi de Jackson Lee en 2019 et en février.

Le projet de loi visant à créer des comités nationaux de réparation est parrainé par 170 membres démocrates du Congrès.

Le président Joe Biden n’a pas approuvé la législation mais soutient une étude portant sur la création d’un comité.

Le sponsor principal du projet de loi, Sheila Jackson Lee, a déclaré à CBS: « C’est ce que nous appelons la prochaine étape.

« L’Amérique n’a jamais reconnu le péché originel, et si vous regardez les Afro-Américains aujourd’hui, les disparités qui étaient enracinées dans l’esclavage existent toujours. »

Mais alors que le soutien à un programme visant à payer des réparations aux familles des esclaves s’accélère, il pourrait coûter 12 billions de dollars.

Pendant plus de trois décennies, William Darity – qui est professeur de politique publique à l’Université Duke – a étudié la justification des réparations.

Lui et sa femme Kirsten Mullen pensent qu’un programme significatif pour éliminer l’écart de richesse entre les Noirs et les Blancs coûterait entre 10 et 12 milliards de dollars, soit environ 800 000 dollars pour chaque ménage éligible, rapporte CNBC.

L’Amérique n’a jamais reconnu le péché originel, et si vous regardez les Afro-Américains aujourd’hui, les disparités qui étaient enracinées dans l’esclavage existent toujours Sheila Jackson Lee

Cela intervient alors que des initiatives similaires au niveau local prennent de l’ampleur aux États-Unis.

En mars, la ville d’Evanston, dans l’Illinois, a voté pour approuver le premier système de réparation de 25 000 $ pour les résidents noirs.

La ville va maintenant commencer à verser des paiements de 25 000 $ aux membres de la communauté noire, dans le cadre d’un paiement de 400 000 $ que le conseil a voté le 22 mars.

Evanston est la première ville américaine à offrir de l’argent de réparation aux résidents noirs dont les familles ont souffert de pratiques discriminatoires, y compris des politiques de logement racistes.

Le Center for American Progress a noté dans un rapport comment le racisme systémique affecte les communautés noires depuis des décennies.

« Pour les communautés noires des zones urbaines, les politiques publiques ont souvent été adoptées sous le couvert de la création de nouveaux espaces publics, de la lutte contre la brûlure urbaine ou du renforcement du développement économique », a déclaré CAP.

Le rapport a continué: « Pendant des décennies, les gouvernements et les citoyens privés ont utilisé des tactiques d’exclusion pour empêcher les Afro-Américains et d’autres personnes de couleur de créer de la richesse grâce à l’accession à la propriété et au logement abordable.

Les dernières données du recensement américain ont révélé que les Blancs possèdent des maisons à des taux près de 50% plus élevés que les Noirs américains.

Le mouvement pour les réparations a gagné du terrain l’année dernière après des mois de manifestations de Black Lives Matter à la suite de la mort de George Floyd et Breonna Taylor.

Cependant, un sondage de Reuters / Ipsos en juin 2020 a révélé que seule une personne sur cinq était d’avis que les États-Unis devraient payer des dommages-intérêts aux descendants de personnes asservies.

Les opposants se demandent si les contribuables peuvent se permettre de verser des milliards de dollars sur un programme national.

D’autres doutent que l’éligibilité puisse être déterminée de manière équitable.