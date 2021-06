Le Congrès veut apporter plus de changements au système de retraite américain

Moins de deux ans après que la Secure Act a inauguré des changements importants dans le système de retraite du pays, d’autres modifications pourraient être à l’horizon.

Deux projets de loi bipartites similaires – un à la Chambre et au Sénat – visent à s’appuyer sur cette législation de 2019 comme moyen de renforcer les rangs des épargnants et d’accroître la sécurité de la retraite. Alors que les mesures n’en sont qu’aux premiers stades du processus législatif, les observateurs s’attendent à ce qu’elles fassent l’objet d’un certain mouvement dans les mois à venir.

« Les perspectives sont positives », a déclaré Timothy Lynch, directeur principal du cabinet d’avocats Morgan Lewis. « Il y a un soutien bipartite, donc il y aura probablement des actions le plus tôt possible. »

Cependant, a-t-il dit, les différences entre les projets de loi devraient être réglées. Et, comment compenser exactement les pertes de revenus qui en résultent pourrait être un point de friction.

« Le projet de loi de la Chambre a des « pay-fors » », a déclaré Paul Richman, directeur des affaires gouvernementales et politiques à l’Insured Retirement Institute. « Le projet de loi du Sénat n’en a pas du tout, mais cela pourrait changer. »

Appelé la Securing a Strong Retirement Act – et surnommé « Secure 2.0 » – le projet de loi de la Chambre a reçu l’approbation unanime le mois dernier de la Commission des voies et moyens. Ses sponsors sont le président du panel, Richard Neal, D-Mass., et le membre de rang Kevin Brady, R-Texas.

Le projet de loi du Sénat – appelé Retirement Security and Savings Act et parrainé par les sénateurs Ben Cardin, D-Md., et Rob Portman, R-Ohio – n’a pas encore retenu l’attention du comité, mais devrait le faire le mois prochain, selon une personne familière. avec la voie à suivre pour le projet de loi.

Voici quelques-unes des principales dispositions des deux mesures, avec leurs différences notées, qui auraient un impact sur les épargnants-retraite et les retraités.