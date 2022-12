Le Congrès tente d’éviter une grève ferroviaire. Voici comment et pourquoi

WASHINGTON – La Chambre a fait le premier pas mercredi pour empêcher une grève nationale des chemins de fer en approuvant une législation qui imposerait un accord de travail entre les compagnies ferroviaires et leurs travailleurs, un jour après que les dirigeants du Congrès ont rencontré le président Biden à ce sujet.

La mesure se déplace maintenant au Sénat, où elle fait face à un chemin semé d’embûches. M. Biden a exhorté les dirigeants du Congrès à agir rapidement car les cheminots ont menacé de cesser de travailler s’ils ne parvenaient pas à un accord avant la date limite du 9 décembre, une perturbation qui pourrait coûter à l’économie environ 2 milliards de dollars par jour et nuire aux consommateurs.

L’administration Biden est intervenue dans le conflit plus tôt cette année et a négocié un accord de principe pour augmenter le salaire des travailleurs et établir des horaires plus flexibles, mais quatre syndicats sur 12 l’ont rejeté, laissant les chemins de fer de fret et les syndicats dans une impasse.

Voici comment et pourquoi le Congrès s’implique.

Qu’est-ce que le Congrès a à voir avec un conflit de travail?

Le Congrès a le pouvoir, en vertu de l’article I, section 8 de la Constitution, de réglementer le commerce entre États, et la Cour suprême a statué que cela inclut le pouvoir d’intervenir dans les conflits de travail ferroviaires qui menacent le commerce entre les États.