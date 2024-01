Le Congrès tente de mettre fin à un programme de l’ère COVID inondé de fraude

WASHINGTON (AP) — Lorsque le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, a récemment rencontré en privé les sénateurs, le président de la commission sénatoriale des finances a demandé son évaluation d’un rapport surprenant : un lanceur d’alerte a estimé que 95 % des réclamations actuellement formulées par des entreprises à l’ère du COVID les allégements fiscaux étaient frauduleux.

“Il a regardé ses chaussures et il a dit en gros : ‘Ouais'”, se souvient le législateur qui a posé cette question, le sénateur Ron Wyden, D-Ore.

La réponse explique pourquoi le Congrès s’empresse de mettre fin à ce qu’on appelle le crédit d’impôt pour la fidélisation des employés. Le Congrès a établi le programme pendant la pandémie de coronavirus pour inciter les entreprises à maintenir leurs employés sur la liste de paie.

La demande de crédit a grimpé en flèche à mesure que le Congrès a étendu l’allégement fiscal et l’a rendu accessible à un plus grand nombre d’entreprises. Des spécialistes du marketing agressifs fait miroiter la perspective d’énormes remboursements aux propriétaires d’entreprises s’ils faisaient simplement une demande. En conséquence, ce qui devait coûter 55 milliards de dollars au gouvernement fédéral est devenu près de cinq fois ce montant en juillet. Pendant ce temps, de nouvelles réclamations continuent d’affluer chaque semaine auprès de l’IRS, garantissant un prix croissant que les législateurs sont impatients de plafonner.

Des législateurs de tout le spectre politique qui sont rarement d’accord sur grand-chose d’autre – de la sénatrice libérale Elizabeth Warren, démocrate du Mass., au sénateur conservateur Ron Johnson, R-Wis. — d’accord, il est temps de fermer le programme.

« Je n’ai pas le chiffre exact, mais c’est comme une fraude quasi universelle dans le programme. Cela devrait prendre fin », a déclaré Johnson. “Je ne vois pas comment quelqu’un pourrait le soutenir.”

Warren a ajouté : « Les normes étaient trop souples et la surveillance trop mince. »

Le Comité mixte de la fiscalité estime que la suppression plus rapide du programme et l’augmentation des pénalités pour les entreprises faisant la promotion de réclamations inappropriées généreraient environ 79 milliards de dollars sur 10 ans.

Les législateurs visent à utiliser les économies réalisées pour compenser le coût de trois allègements fiscaux pour les entreprises et d’un crédit d’impôt pour enfants plus généreux pour de nombreuses familles à faible revenu. Les ménages bénéficiant des modifications apportées au crédit d’impôt pour enfants bénéficieraient d’une réduction d’impôt moyenne de 680 $ la première année, selon une estimation du Tax Policy Center, un organisme non partisan.

Ce crédit d’impôt est de 2 000 $ par enfant, mais seulement 1 600 $ sont remboursables, ce qui le rend accessible aux parents qui ne doivent presque rien en impôt fédéral sur le revenu. Un accord conclu plus tôt ce mois-ci par les rédacteurs fiscaux du Congrès augmenterait le crédit d’impôt pour enfants remboursable maximum à 1 800 $ pour les déclarations de revenus de 2023, 1 900 $ pour l’année suivante et 2 000 $ pour les déclarations de revenus de 2025. Le Center on Budget and Policy Priorities, un groupe de réflexion et de défense libéral, a prévu qu’environ 16 millions d’enfants issus de familles à faible revenu bénéficieraient de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants.

Le paquet a été massivement approuvé par un comité de la Chambre la semaine dernière, 40-3, démontrant qu’il bénéficie d’un large soutien bipartisan.

Mais l’adoption du projet de loi au Congrès n’est pas assurée car de nombreux sénateurs clés ont des inquiétudes sur certains aspects du projet de loi. Wyden a déclaré qu’un vote fort à la Chambre pourrait inciter le Sénat à agir plus rapidement. Pourtant, l’adoption d’une législation majeure au cours d’une année électorale est généralement une tâche lourde.

En vertu de la loi actuelle, les contribuables ont jusqu’au 15 avril 2025 pour demander le crédit de fidélisation des employés. Le projet de loi interdirait les nouvelles réclamations après le 31 janvier de cette année. Cela imposerait également de lourdes pénalités à ceux qui font la promotion du crédit d’impôt pour la fidélisation des employeurs s’ils savent ou ont des raisons de savoir que leurs conseils entraîneront une sous-déclaration des obligations fiscales.

Lorsque le Congrès a créé l’allégement fiscal pour les employeurs au début de la pandémie, il s’est avéré si populaire que les législateurs ont prolongé et modifié le programme à trois reprises. Le crédit, d’une valeur allant jusqu’à 26 000 $ par employé, peut être réclamé sur les salaires payés jusqu’en 2021.

Pour être admissibles, les entreprises doivent généralement démontrer qu’une ordonnance du gouvernement local ou de l’État liée à la pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture ou la suspension partielle de leurs activités. Ou alors, les entreprises doivent démontrer qu’elles ont connu une baisse significative de leurs revenus.

Larry Gray, un expert-comptable de Rolla, dans le Missouri, a déclaré très tôt qu’il s’inquiétait de la manière dont le programme pourrait être abusé.

“Il n’y avait pas vraiment de documentation pour parler” et l’IRS vient d’envoyer les chèques, a déclaré Gray. “Ils ont juste commencé à imprimer les chèques et je crois que le Congrès voulait qu’ils impriment les chèques.”

Son intuition s’est avérée exacte, à en juger par les documents qu’il a examinés. Il a même perdu des clients qui ne voulaient pas savoir qu’ils n’étaient pas admissibles alors que d’autres leur disaient qu’ils l’étaient. En général, a-t-il déclaré, les entreprises qui ne remplissent pas les conditions requises omettent de citer l’ordre gouvernemental qui a entraîné leur fermeture ou leur suspension partielle. Ils citent également régulièrement des raisons de remboursement qui ne répondent pas aux critères du programme. Par exemple, une entreprise a déclaré qu’elle avait du mal à trouver des employés et qu’elle avait dû augmenter les salaires pour justifier son admissibilité.

“Si je parcoure les récits des dossiers que j’examine, toutes les entreprises américaines sont éligibles”, a déclaré Gray.

Les leurs a suspendu l’acceptation des réclamations pour le crédit d’impôt en septembre de l’année dernière, jusqu’en 2024 en raison des craintes croissantes qu’un afflux de demandes soit frauduleux. À cette date, elle avait reçu 3,6 millions de réclamations.

Certaines fraudes ont été prolifiques. Par exemple, un préparateur de déclarations de revenus du New Jersey a été arrêté en juillet pour des accusations lié à la recherche frauduleuse de plus de 124 millions de dollars auprès de l’IRS lorsqu’il a déposé plus de 1 000 déclarations de revenus réclamant des crédits d’impôt pour l’emploi.

Dans une mise à jour publiée jeudi sur le programme, l’IRS a déclaré qu’il avait des milliers d’audits en cours et qu’au 31 décembre, il avait ouvert 352 enquêtes criminelles impliquant plus de 2,9 milliards de dollars de réclamations potentiellement frauduleuses. Par ailleurs, il a ouvert neuf enquêtes civiles contre des commerçants qui auraient potentiellement induit les employeurs en erreur sur leur admissibilité à déposer des réclamations.

Werfel a informé la commission sénatoriale des finances récemment sur les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la fraude, notamment en développant un programme de retrait spécial pour ceux dont les demandes n’ont pas été traitées et un programme de divulgation volontaire pour ceux qui pensaient avoir été indûment payés. Depuis lors, l’IRS a constaté une baisse immédiate de 40 % des réclamations hebdomadaires moyennes, a-t-il déclaré.

Les législateurs soulignent que la réduction des réclamations frauduleuses devrait également aider l’IRS à résoudre plus rapidement les réclamations légitimes que les entreprises ont déposées et qui attendent toujours une résolution. Début décembre, l’IRS avait un arriéré d’environ 1 million de demandes.

Le Congrès a régulièrement du mal à trouver des compensations pour financer de nouvelles dépenses ou des réductions d’impôts. Mais dans ce cas-ci, le crédit d’impôt pour la fidélisation des employés semble avoir peu d’amis à Capitol Hill.

“Bien intentionné, mais bon sang, bon sang”, a déclaré le sénateur Mark Warner, D-Va., en résumant le programme.