Le Congrès soutient l’AAP contre la décision du Centre sur les affectations ? Quelle fête a dit…

Le Congrès a indiqué aujourd’hui que s’il est d’accord en principe sur le fait que le décret exécutif du Centre sur les transferts et les affectations à Delhi sape la Cour suprême, il préférerait prendre une décision collective sur sa position de se ranger du côté du parti Aam Aadmi d’Arvind Kejriwal au parlement. KC Venugopal, responsable de l’organisation du parti, a tweeté ce soir que le parti « consultera ses unités d’État et d’autres partis partageant les mêmes idées à ce sujet ».

« Le Parti croit en l’État de droit et en même temps ne tolère pas les confrontations inutiles, la chasse aux sorcières politique et les campagnes basées sur des mensonges contre les opposants politiques par n’importe quel parti politique », a-t-il déclaré dans le tweet.

Le Parti du Congrès n’a pris aucune décision sur la question de l’ordonnance introduite contre le jugement du SC sur les pouvoirs du gouvernement du NCT de Delhi en matière de nomination des officiers. Il consultera ses unités d’État et d’autres parties partageant les mêmes idées à ce sujet. La fête… – KC Venugopal (@kcvenugopalmp) 22 mai 2023

Des sources ont déclaré plus tôt à NDTV que le parti soutiendrait le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, et s’opposerait au décret exécutif du Centre lors de la session parlementaire sur la mousson, qui commence en juillet. Ce serait la première fois que le parti offrait un soutien non sollicité à l’AAP, avec lequel il est en désaccord à Delhi.

Dimanche, le haut responsable du Congrès, Ajay Maken, a conseillé à M. Kejriwal de suivre le « modèle Sheila Dikshit » consistant à s’engager respectueusement avec les officiers, plutôt que de les « maltraiter ».

Des sources, cependant, ont déclaré que les dirigeants centraux étaient préoccupés par « l’affaiblissement de la Cour suprême » par le gouvernement BJP et ses « efforts pour renverser la démocratie ». L’ordonnance, ont-ils dit, met le ministre en chef sur un pied d’égalité avec le secrétaire en chef, lui donnant l’une des trois voix dans une décision. Cela porte également atteinte à un gouvernement élu, ont-ils déclaré.

L’ordonnance, adoptée tard vendredi soir, annule une récente ordonnance de la Cour suprême – qui a déclaré que le gouvernement élu est le patron de Delhi – et fait du lieutenant-gouverneur l’arbitre final de la question.

Le Congrès avait précédemment salué le jugement historique de la Cour suprême, qui a déclaré que dans une forme de gouvernance démocratique, le pouvoir de l’administration doit reposer sur le bras élu. Si les officiers cessent de rendre compte aux ministres ou ne respectent pas leurs instructions, le principe de responsabilité collective est affecté, a déclaré le banc dirigé par le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud.

Le jugement est intervenu après une lutte de huit ans entre le Centre et le gouvernement d’Arvind Kejriwal, à la suite de la décision du Centre de placer le département des Services sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en 2015.

L’ordonnance du Centre la semaine dernière crée une Autorité de la fonction publique de la capitale nationale, qui est chargée des affectations et des transferts de bureaucrates en poste à Delhi. Le ministre en chef, le secrétaire en chef et le secrétaire principal de l’intérieur seront des membres qui pourront voter sur les questions. L’arbitre final est le lieutenant-gouverneur.

M. Kejriwal a entamé une vaste campagne de sensibilisation auprès des partis d’opposition, à commencer par le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, hier.

Il devrait rencontrer le chef du Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray et le chef du Parti du Congrès nationaliste Sharad Pawar les 24 et 25 mai à Mumbai pour discuter du plan visant à bloquer l’ordonnance dans la Rajya Sabha.

Le projet de loi sur la question devrait parvenir au parlement lors de la session de la mousson et le BJP est convaincu qu’il sera adopté dans les deux chambres. L’effectif actuel de Rajya Sabha est de 238 et la majorité est de 119. La NDA et l’opposition ont actuellement 110 sièges.

En cas d’opposition du Congrès et d’autres partis, un rôle crucial sera joué par Biju Janata Dal de Naveen Patnaik et YSR Congress de YS Jaganmohan Reddy. Tous deux disposent de 9 sièges chacun et préfèrent rester à égale distance du Congrès et du BJP. Bien qu’ils aient apporté un soutien au gouvernement par le passé, on ne sait pas encore dans quelle direction ils pencheront à cette occasion.

Récemment, Naveen Patnaik avait précisé que son parti ne ferait pas partie du front de l’opposition. Le BJD, a-t-il dit, fera cavalier seul lors des élections générales de 2024 et « cela a toujours été le plan ».