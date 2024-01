Le Congrès se précipite pour éviter la fermeture face à la colère des conservateurs

Le Congrès s’efforce de financer le gouvernement avant la date limite de fermeture partielle de vendredi, une tâche lourde qui ne manquera pas de devenir plus lourde à mesure que le président Mike Johnson (R-La.) fait face à une colère croissante au sein de sa conférence à propos de sa gestion des questions de dépenses.

Cette course folle survient après que les dirigeants du Congrès ont conclu un accord bipartisan pour éviter une fermeture au cours du week-end, en adoptant un autre projet de loi provisoire en deux parties qui maintiendrait le financement du gouvernement jusqu’en mars. Le Sénat devrait tenir mardi soir le premier vote procédural du projet de loi.

Les conservateurs de la Chambre des représentants, cependant, se prononcent déjà contre cette décision, une réalité qui ne manquera pas d’aggraver les maux de tête de Johnson alors qu’il s’efforce de maintenir les lumières allumées à Washington avant vendredi minuit tout en gérant également sa conférence en guerre.

Cette semaine également, la Chambre devrait voter – pour l’instant – sur une résolution visant à condamner Hunter Biden pour outrage au Congrès après que le fils du président Biden a défié l’assignation à comparaître du Congrès le mois dernier, bien que la sanction puisse être retirée du calendrier si l’équipe du jeune Biden atteint un accord avec les républicains de la Chambre pour témoigner lors d’une déposition à huis clos.

Et la deuxième des quatre audiences de mise en accusation axées sur le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, est prévue pour cette semaine, alors que la conférence du Parti républicain de la Chambre des représentants se prépare à tenter d’évincer le secrétaire en difficulté.

Le Congrès fixe la date limite de financement du gouvernement

Le Sénat devrait tenir un vote procédural sur la proposition de résolution continue (CR) mardi après-midi vers 17h45, donnant officiellement le coup d’envoi du processus visant à éviter un arrêt avant la date limite de vendredi à minuit.

Le vote intervient après que les dirigeants du Congrès ont annoncé dimanche une résolution continue en deux parties, dévoilant une autre version du projet de loi provisoire non conventionnel visant à éviter une fermeture.

La législation prolongerait le financement des programmes des ministères de l’Agriculture, de l’Énergie, des Anciens Combattants, des Transports, du Logement et du Développement urbain jusqu’au 1er mars, et du reste du gouvernement jusqu’au 8 mars.

Dans une déclaration dimanche, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (DN.Y.) a reconnu le rythme rapide auquel le Congrès doit examiner et approuver le palliatif pour éviter une fermeture, soulignant la nécessité d’une action bipartite.

“Pour éviter une fermeture, il faudra une coopération bipartite au Sénat et à la Chambre pour adopter rapidement le CR et l’envoyer au bureau du président avant la date limite de financement de vendredi”, a-t-il écrit.

Cette coopération bipartite devrait cependant être loin d’être unanime à la Chambre, où les conservateurs expriment déjà leur opposition au projet de loi provisoire, même s’il utilise le même cadre en deux parties que beaucoup d’entre eux ont soutenu lors de la précédente menace de fermeture en novembre. un effort pour éviter un projet de loi de financement omnibus massif de fin d’année, pangouvernemental.

Les partisans de la ligne dure s’opposent traditionnellement au maintien des résolutions parce qu’elles ne réduisent pas les dépenses par rapport à l’année précédente, et beaucoup dans l’aile droite exigent désormais que la sécurité des frontières soit incluse dans la lutte contre le financement du gouvernement, ce qui n’est pas le cas avec le projet de loi provisoire proposé.

« Le @HouseGOP prévoit d’adopter un projet de loi de dépenses à court terme poursuivant les niveaux de Pelosi avec les politiques de Biden, afin de gagner du temps pour adopter des projets de loi de dépenses à plus long terme aux niveaux de Pelosi avec les politiques de Biden. Voilà à quoi ressemble la reddition », a-t-il déclaré au House Freedom Caucus. écrit le Xfaisant référence à l’ancienne présidente Nancy Pelosi (D-Californie).

Le représentant Andy Biggs (R-Arizona), ancien président du groupe conservateur, écrit le X: « Assez avec les résolutions en cours », ajoutant plus tard « Nous ne rendons pas service au peuple américain. »

Cette opposition conservatrice signifiera que Johnson devra probablement présenter le projet de loi provisoire en cas de suspension des règles, un processus accéléré qui contourne l’approbation préalable d’une règle.

Les votes réglementaires sont généralement des procédures de routine, où le parti majoritaire vote pour et le parti minoritaire vote contre, mais les conservateurs ont voté contre le vote procédural – et ont donc interrompu les travaux législatifs – à plusieurs reprises au cours de ce Congrès pour montrer leur opposition aux décisions de direction.

Mais lorsqu’elle fonctionne sous suspension des règles, la législation nécessite le soutien des deux tiers pour être adoptée – ce qui signifie que le projet de loi provisoire nécessitera un soutien massif de la part des démocrates, une réalité qui ne manquera pas d’exaspérer encore plus les conservateurs de la Chambre., comme cela a été le cas dans le passé.

Huit républicains de la Chambre ont voté avec les démocrates en octobre pour évincer l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) après avoir travaillé avec les démocrates pour éviter une fermeture, et les partisans de la ligne dure ont critiqué Johnson en novembre après qu’il ait fait de même.

Si le Congrès obtient la proposition provisoire sur la ligne d’arrivée d’ici vendredi, il s’agira de la troisième résolution continue que le Congrès doit adopter depuis le début de l’exercice 2024 fin septembre.

Le soutien de Johnson à la résolution continue a certainement marqué pour lui une sorte de revirement. En novembre, le nouveau président a déclaré : « J’en ai fini avec les CR à court terme », mais il en soutient désormais une car il devient clair que les législateurs ont besoin de plus de temps pour achever le processus d’attribution des crédits.

Les dirigeants du Congrès sont parvenus à un accord sur les chiffres des dépenses au début du mois, mais les législateurs ont besoin de plus de temps pour régler les détails des 12 projets de loi de dépenses.

Le vote d’outrage au Congrès de Hunter Biden reste dans les limbes

La Chambre devrait voter jeudi sur la détention de Hunter Biden pour outrage au Congrès – mais le vote pourrait être annulé si le fils du président conclut un accord avec les républicains pour témoigner.

La possibilité d’annuler le vote survient après des jours de va-et-vient publics entre l’équipe de Hunter Biden et le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.) et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio), qui a conduit à un accord potentiel entre les deux parties.

La semaine dernière, l’abbé Lowell, l’avocat de Hunter Biden, a déclaré aux comités dans une lettre que son client serait prêt à siéger pour une déposition à huis clos si les panels rééditaient les assignations à comparaître demandant son témoignage, un changement par rapport à leur position précédente selon laquelle Biden ne participerait que en audience publique. Son équipe juridique craignait que les législateurs du GOP ne divulguent de manière sélective et n’interprètent mal les remarques de Biden à la suite d’une déposition à huis clos.

Dans sa lettre, Lowell a fait valoir que les assignations à comparaître précédentes étaient invalides car elles avaient été émises avant que les républicains de la Chambre ne votent pour solidifier l’enquête de destitution du président Biden. Jordan et Comer ont cependant rejeté la demande, écrivant dans un communiqué : « Pour l’instant, la Chambre des représentants continuera à détenir Hunter Biden pour outrage au Congrès jusqu’à ce que Hunter Biden confirme une date de comparution pour une déposition privée en conformément à son obligation légale.

Mais dimanche, les présidents du GOP ont informé Lowell dans un lettre qu’ils étaient prêts à réémettre les assignations à comparaître dans l’espoir d’amener Hunter Biden à répondre aux questions.

« Les commissions se félicitent de la nouvelle volonté de M. Biden de témoigner dans le cadre d’une déposition sous assignation. Bien que les assignations à comparaître du Comité soient légales et restent juridiquement exécutoires, en guise d’accommodement à M. Biden et à votre demande, nous sommes prêts à émettre des assignations à comparaître obligeant M. Biden à comparaître à une nouvelle date dans les semaines à venir », ont-ils écrit.

Un porte-parole de Jordan a déclaré lundi à The Hill que les panels étaient prêts à retirer le vote pour outrage au Congrès de jeudi si les deux partis pouvaient fixer une date pour une déposition.

“S’ils acceptent de coopérer véritablement et que nous pouvons convenir d’une date de déposition, le président recommandera à la direction de suspendre pour l’instant le vote sur l’outrage”, a déclaré le porte-parole.

Les Républicains de la Chambre cherchent à accuser Hunter Biden d’outrage au Congrès après avoir défié une assignation à comparaître du Congrès le mois dernier, omettant de se présenter à une déposition à huis clos dans le cadre de l’enquête de destitution du président par le Parti républicain de la Chambre. Au lieu de cela, le jeune Biden a fait une déclaration publique sur le complexe du Capitole dans laquelle il a déclaré que « mon père n’était pas impliqué financièrement dans mon entreprise ».

Les comités de surveillance et judiciaire ont avancé la semaine dernière des résolutions visant à condamner Biden pour outrage au Congrès, les envoyant à la Chambre plénière pour examen.

Si la Chambre approuve la résolution pour outrage au Congrès, le ministère de la Justice déciderait alors de porter ou non des accusations contre Hunter Biden. La résolution sert uniquement de recommandation.

Hunter Biden s’est également rendu à Capitol Hill la semaine dernière, faisant une apparition surprise lors de la rédaction par le Comité de surveillance de la résolution visant à le condamner pour outrage au Congrès.

Audience de destitution n°2 de Mayorkas

Les Républicains de la Chambre devraient tenir une autre audience de destitution de Mayorkas cette semaine, marquant la deuxième des quatre présentations prévues alors que les législateurs du GOP intensifient leurs efforts pour évincer le secrétaire du Cabinet.

Le audience » – prévu jeudi à 9h30 – est intitulé « Des voix pour les victimes : la réalité déchirante de la crise frontalière de Mayorkas ». Selon le représentant Mark Green (R-Tenn.), président du comité de sécurité intérieure de la Chambre des représentants, l’audience comprendra les témoignages de témoins qui « ont été touchés par le refus du secrétaire Mayorkas d’appliquer les lois adoptées par le Congrès ».

« Le coût humain de l’échec du leadership et de la prise de décision du secrétaire Mayorkas est véritablement incommensurable », a écrit Green dans un communiqué. déclaration la semaine dernière. « En raison de son refus de respecter son serment d’entrée en fonction, des dizaines de milliers de familles ont subi des conséquences dévastatrices. [sic] perte d’êtres chers due à la contrebande de fentanyl à travers notre frontière ouverte du sud-ouest, les forces de l’ordre à nos frontières et à travers le pays ont été complètement débordées, et d’innombrables Américains et migrants ont perdu la vie aux mains de cartels et de membres de gangs vicieux.

L’audience de jeudi sera…