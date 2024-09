Le Congrès se démène pour assurer la sécurité des candidats à la présidentielle dans les dernières semaines de la campagne

WASHINGTON — Les législateurs s’efforcent de garantir que Services secrets américains Les États-Unis disposent de suffisamment d’argent et de ressources pour assurer la sécurité des candidats à la présidentielle dans un contexte de menaces répétées de violence. On ne sait cependant pas exactement ce qu’ils peuvent faire à quelques semaines de l’élection, ni si des fonds supplémentaires feraient une différence immédiate.

Les efforts viennent après une tentative d’assassinat sur l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement en juillet, et après que des agents des services secrets ont arrêté un homme avec un fusil caché sur le terrain de golf du club de Trump en Floride pendant le week-end. Le suspect en Floride a apparemment également cherché assassiner le candidat républicain à la présidence.

Les démocrates et les républicains ont discuté cette semaine avec l’agence pour savoir si des ressources supplémentaires étaient nécessaires. Et la Chambre des représentants doit voter vendredi un projet de loi qui obligerait l’agence à utiliser les mêmes normes pour affecter des agents aux principaux candidats à la présidence et à la vice-présidence que pour les présidents et vice-présidents en exercice.

« La chance ne peut pas être une stratégie des services secrets pour avoir arrêté ces tentatives », a déclaré le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Steve Scalise, républicain de Louisiane, qui lui-même a été abattu en 2017, lors d’un entraînement de baseball avec des collègues. « Les services secrets doivent faire mieux. »

Alors que les élections approchent à grands pas et que le Congrès quitte la ville avant octobre, les législateurs se précipitent pour déterminer exactement ce qui pourrait aider, espérant évaluer les besoins les plus urgents de l’agence tout en s’assurant qu’ils font tout ce qu’ils peuvent à une époque où la violence politique est devenue plus courant et chaque politicien est une cible.

« Nous avons la responsabilité ici au Congrès d’aller au fond des choses pour comprendre pourquoi ces choses se produisent et ce que nous pouvons faire pour y remédier », a déclaré mardi le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. « Ce n’est pas une question partisane. Les deux partis y travaillent. »

Le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a déclaré jeudi que « nous devons mettre les services secrets dans une position où leurs protégés sont protégés de la manière la plus maximale possible ».

Après la fusillade de juillet, les républicains de la Chambre créé Un groupe de travail bipartisan a été chargé d’enquêter sur les failles de sécurité survenues ce jour-là et de veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Johnson a déclaré cette semaine que le groupe de travail élargirait son champ d’action pour inclure ce qui s’est passé en Floride, même si les services secrets ont réussi à appréhender le suspect avant que quelqu’un ne soit blessé. La Chambre pourrait bientôt voter sur l’élargissement du mandat du groupe.

Dans une lettre envoyée plus tôt ce mois-ci, les services secrets ont déclaré aux législateurs qu’un manque de financement n’était pas la raison des manquements à la sécurité de Trump lorsqu’un homme armé a été tué. grimpé sur un toit non sécurisé Le 13 juillet, lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, des agents du renseignement américain ont ouvert le feu. Mais le directeur par intérim des services secrets, Ronald Rowe Jr., a déclaré cette semaine que l’agence avait des « besoins immédiats » et qu’il discutait avec le Congrès.

Le sénateur du Connecticut Chris Murphy, président démocrate de la sous-commission des dépenses qui supervise les services secrets, a déclaré que le Congrès voulait s’assurer que s’il dépensait de nouveaux dollars, « cela aiderait la situation d’ici l’investiture ».

Murphy a déclaré que de nouveaux fonds pourraient être consacrés à des technologies telles que les drones, à des partenariats avec d’autres agences susceptibles de fournir une assistance immédiate et à la rémunération des heures supplémentaires des agents. Ces fonds seraient probablement ajoutés à un projet de loi de dépenses provisoires que le Congrès examinera la semaine prochaine pour maintenir le gouvernement en activité, soit sous la forme d’une autorisation de dépenser l’argent plus rapidement pour les services secrets, soit sous la forme de fonds d’urgence.

« Je suis convaincu que nous allons régler ce problème d’une manière ou d’une autre », a déclaré Murphy.

L’agence affirme faire ce qu’elle peut. Des responsables du Secret Service ont déclaré aux législateurs, à huis clos, qu’ils avaient déjà renforcé la sécurité de Trump au même niveau que celle de la vice-présidente Kamala Harris et du président Joe Biden.

« Il y a une poignée d’actifs spécialisés dont seul le commandant en chef bénéficie, mais le reste de sa protection est au même niveau », a déclaré Spencer Love, porte-parole démocrate du groupe de travail de la Chambre, après que l’agence a informé les membres mercredi.

Cela pourrait rendre la proposition de loi républicaine à la Chambre des représentants inutile, du moins pour l’instant. Mais les législateurs ont déclaré qu’ils voulaient s’assurer que Trump soit protégé après que deux personnes ont tenté de mettre fin à sa vie.

« J’encourage chacun de mes collègues, quelles que soient ses opinions politiques, qu’il aime ou non l’un des candidats, à reconnaître le fait fondamental que nous avons la responsabilité d’assurer leur sécurité et leur bien-être, et de laisser le peuple américain décider qui sera président, et non pas un assassin et non pas la balle d’un assassin », a déclaré le représentant républicain Mike Lawler, l’un des sponsors du projet de loi que la Chambre votera vendredi.

Au Sénat, le sénateur de Floride Rick Scott a également présenté un projet de loi imposant une protection similaire pour les candidats à la présidence. Les deux projets de loi exigeraient également des rapports réguliers au Congrès sur l’état de la protection des candidats.

Les républicains ont fait valoir qu’une refonte de l’agence, et potentiellement une réaffectation des agents, devraient être une priorité plus élevée que le financement.

Scalise a souligné cette semaine que les services secrets ont bénéficié d’augmentations budgétaires régulières au cours des dernières années.

« Ce n’est pas une question d’argent », a déclaré Scalise, mais « de ce qu’ils font avec cet argent ».

Le représentant Mike Waltz, un républicain membre du groupe de travail, a déclaré qu’il avait insisté mercredi auprès des responsables des services secrets sur les nouvelles ressources dont ils avaient besoin et qu’ils étaient toujours en train d’évaluer la situation.

« Je pense qu’il est irresponsable de simplement jeter de l’argent là-dedans alors qu’ils ne savent même pas exactement ce dont ils ont besoin et à quelle vitesse ils peuvent l’obtenir », a déclaré le législateur de Floride, ajoutant qu’il espère que l’agence adoptera une approche plus axée sur les menaces pour protéger les fonctionnaires et les candidats.

Il n’est cependant pas certain que les républicains s’opposeraient à une augmentation du financement.

« Il est devenu évident que les fonds sont très limités », a déclaré le représentant démocrate Glenn Ivey, membre du groupe de travail. « Je sais que certains pensent qu’un budget de 3 milliards de dollars devrait suffire. Mais quand on regarde où doivent aller tous les organismes, c’est un problème. »