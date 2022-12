Le Congrès s’avance vers un accord de dépenses, dégageant une prolongation d’une semaine

Le vote est intervenu quelques jours après que de hauts législateurs ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord sur les niveaux de financement globaux du plan, une étape cruciale pour aplanir les derniers détails. Un tel accord avait échappé aux législateurs pendant des semaines, alors que les républicains exigeaient une augmentation plus importante du financement de l’armée par rapport aux programmes d’éducation, de santé et d’anciens combattants que les démocrates défendent depuis longtemps.

Après les élections de mi-mandat de 2022, les démocrates ont maintenu le contrôle du Sénat tandis que les républicains ont renversé la Chambre.

Alors que les négociations se poursuivent, les législateurs ont refusé de fournir des détails sur les niveaux de financement. Mais le paquet devrait inclure 858 milliards de dollars de dépenses militaires, correspondant au montant prévu dans un projet de loi de politique militaire qui a été approuvé par le Congrès jeudi.

Même avec l’accord de principe, il n’y avait pas assez de temps pour terminer la mesure de dépenses à plus long terme, considérée comme la dernière législation à adopter avant que le Congrès ne termine ses travaux et ne quitte Washington pour Noël, avant la date limite de fermeture imminente. Les législateurs considèrent également le paquet comme un moyen d’approuver plusieurs priorités inachevées, notamment l’aide à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, le soulagement des communautés dévastées par les catastrophes naturelles cette année et un projet de loi bipartite visant à réviser la façon dont le Congrès compte les votes électoraux et certifie les résultats d’un élection présidentielle.

Alors que les républicains sont sur le point de prendre le contrôle de la Chambre début janvier et que les législateurs à la retraite sont impatients d’adopter une dernière série de priorités en matière de financement et de législation, les démocrates et plusieurs républicains ont travaillé pour achever le programme de dépenses avant la fin du mandat du Congrès, plutôt que d’en laisser un pour être terminé dans la nouvelle année.

Mais les républicains de la Chambre ont fait pression pour faire exactement cela, estimant que le coup de volée leur permettrait d’essayer d’utiliser leur nouvelle majorité pour obtenir des réductions de dépenses importantes.