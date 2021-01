Le Congrès s’apprête à confirmer la victoire électorale de Biden sur Trump

WASHINGTON (AP) – L’effort extraordinaire du président Donald Trump pour annuler l’élection présidentielle est en cours devant le Congrès alors que les législateurs se réunissent pour une session conjointe pour confirmer le vote du Collège électoral remporté par Joe Biden.

La procédure typiquement routinière de mercredi sera tout sauf une confrontation politique invisible depuis les conséquences de la guerre civile alors que Trump déploie des efforts désespérés pour rester au pouvoir. Les alliés républicains du président à la Chambre et au Sénat prévoient de s’opposer aux résultats des élections, tenant compte de l’appel des partisans à «se battre pour Trump» alors qu’il organise un rassemblement devant la Maison Blanche. Cela déchire la fête.

L’effort de longue haleine est presque certain d’échouer, vaincu par des majorités bipartites au Congrès prêt à accepter les résultats. Biden, qui a remporté le collège électoral 306-232, devrait être inauguré le 20 janvier.

« La partie la plus importante est que, à la fin, la démocratie prévaudra ici », a déclaré la sénatrice démocrate Amy Klobuchar du Minnesota, parmi ceux qui gèrent les procédures, dans une interview.

La session conjointe du Congrès, requise par la loi, se réunira à 13 heures HNE sous une nation vigilante et agitée – des mois après les élections du 3 novembre, deux semaines avant le transfert pacifique traditionnel du pouvoir de l’inauguration et dans le contexte d’une augmentation du COVID -19 pandémie.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a mis son parti en garde contre ce défi, devrait faire ses premières remarques. La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui devait engager des débats de son côté du Capitole, a qualifié cette journée d ‘«énorme importance historique». Il s’agit de «garantir la confiance dans notre système démocratique», a-t-elle déclaré dans une lettre à ses collègues.

Mais c’est le vice-président Mike Pence qui sera étroitement surveillé pendant qu’il préside la session.

Malgré les allégations répétées de Trump de fraude électorale, les responsables électoraux et son propre ancien procureur général ont déclaré qu’il n’y avait aucun problème à une échelle qui changerait le résultat. Tous les États ont certifié que leurs résultats étaient justes et exacts, tant par les responsables républicains que démocrates.

L’histoire continue

Pence a un rôle largement cérémoniel, ouvrant les enveloppes scellées des états après qu’elles sont transportées dans des boîtes en acajou utilisées pour l’occasion, et en lisant à haute voix les résultats. Mais il subit une pression croissante de la part de Trump pour le faire pencher en faveur du président, bien qu’il n’ait pas le pouvoir d’influer sur le résultat.

Alors que d’autres vice-présidents, dont Al Gore et Richard Nixon, ont également présidé leurs propres défaites, Pence soutient ces législateurs républicains qui remettent en question le résultat de 2020.

« J’espère que notre grand vice-président viendra pour nous », a déclaré Trump lors d’un rassemblement en Géorgie cette semaine. « C’est un gars formidable. Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant.

Ce n’est pas la première fois que les législateurs contestent les résultats. Les démocrates l’ont fait en 2017 et 2005. Mais l’intensité du défi de Trump ne ressemble à rien dans les temps modernes, et une vague de responsables actuels et élus du GOP avertissent que la confrontation sème la méfiance envers le gouvernement et érode la foi des Américains en la démocratie.

« Il n’y a aucun moyen constitutionnellement viable pour le Congrès d’annuler une élection », a déclaré le sénateur Tim Scott, RS.C., annonçant son refus de se joindre à l’effort à la veille de la session.

Pourtant, plus d’une douzaine de sénateurs républicains dirigés par Josh Hawley du Missouri et Ted Cruz du Texas, ainsi que jusqu’à 100 républicains de la Chambre, font pression pour soulever des objections aux résultats de l’État de la victoire de Biden.

En vertu des règles de la session conjointe, toute objection au décompte électoral d’un État doit être soumise par écrit par au moins un membre de la Chambre et un membre du Sénat pour être examinée. Chaque objection forcera deux heures de délibérations à la Chambre et au Sénat, garantissant une longue journée.

Les législateurs républicains de la Chambre signent leurs objections aux votes électoraux dans six États – Arizona, Géorgie, Nevada, Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin.

L’Arizona sera probablement le premier à être contesté car les décomptes des États sont annoncés par ordre alphabétique, et Cruz a déclaré qu’il se joindrait aux républicains de la Chambre pour s’opposer à cet état.

Hawley a déclaré qu’il s’opposerait aux résultats des élections de Pennsylvanie, assurant presque un deuxième débat de deux heures malgré la résistance du sénateur républicain de l’État, Pat Toomey, qui a déclaré que le décompte de la victoire de Biden était exact.

La sénatrice Kelly Loeffler peut contester les résultats dans son état de Géorgie. Mais on ne sait pas si l’un des autres sénateurs s’opposera à un autre État, car les législateurs étaient encore en train d’élaborer une stratégie.

Les démocrates ont la majorité à la Chambre et le Sénat dirigé par les républicains est divisé sur la question. Les majorités bipartites dans les deux chambres devraient rejeter fermement les objections.

Le groupe dirigé par Cruz s’engage à s’opposer à moins que le Congrès n’accepte de former une commission pour enquêter sur les élections, mais cela semble peu probable.

Ceux avec Cruz sont les sens.Ron Johnson du Wisconsin, James Lankford de l’Oklahoma, Steve Daines du Montana, John Kennedy de la Louisiane, Marsha Blackburn du Tennessee, Mike Braun de l’Indiana, Cynthia Lummis du Wyoming, Roger Marshall du Kansas, Bill Hagerty du Tennessee et Tommy Tuberville de l’Alabama.

Trump a juré de «se battre comme un enfer» pour rester au pouvoir. Il a déclaré lors d’un rassemblement en Géorgie que les électeurs votant pour Biden « ne prendront pas cette Maison Blanche! »

De nombreux républicains contestant les résultats ont déclaré qu’ils essayaient de donner la parole aux électeurs de chez eux qui ne font pas confiance au résultat des élections et veulent voir les législateurs se battre pour Trump.

Hawley a défendu son rôle en disant que ses électeurs ont été «haut et fort» au sujet de leur méfiance à l’égard des élections. «Il est de ma responsabilité en tant que sénateur de faire part de leurs préoccupations», a-t-il écrit à ses collègues.

Alors que les critiques montaient, Cruz a insisté sur le fait que son objectif n’était «pas d’annuler l’élection» mais d’enquêter sur les allégations de problèmes de vote. Il n’a produit aucune nouvelle preuve.

Hawley et Cruz sont tous deux des candidats potentiels à la présidentielle 2024, en lice pour la base de partisans de Trump.

Les responsables du Capitole demandent aux législateurs d’arriver tôt, en raison des mesures de sécurité prises avec les manifestants à Washington. Les visiteurs, qui remplissent généralement les galeries pour regarder des débats historiques, ne seront pas autorisés en vertu des restrictions COVID-19.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Kevin Freking à Dalton, en Géorgie, et Bill Barrow à Atlanta ont contribué à ce rapport.