Le Congrès s’apprête à annuler le mandat du vaccin COVID-19 pour les troupes

WASHINGTON (AP) – Le mandat du vaccin COVID-19 pour les membres de l’armée américaine serait annulé en vertu du projet de loi annuel sur la défense en vue d’un vote cette semaine au Congrès, mettant fin à une directive qui a permis de garantir que la grande majorité des troupes ont été vaccinées mais également élevées craignent que cela nuise au recrutement et à la rétention.

Les républicains, enhardis par leur nouvelle majorité à la Chambre l’année prochaine, ont poussé l’effort, qui a été confirmé mardi soir lorsque le projet de loi a été dévoilé. Le chef du House GOP, Kevin McCarthy, a personnellement fait pression sur le président Joe Biden lors d’une réunion la semaine dernière pour annuler le mandat.

Le représentant Mike Rogers de l’Alabama, le républicain de rang au sein du House Armed Services Committee, a déclaré que la suppression de l’exigence de vaccination était essentielle pour que le projet de loi sur la politique de défense aille de l’avant.

« Nous avons de vrais problèmes de recrutement et de rétention dans tous les services. C’était du gaz sur le feu qui exacerbait notre problème existant », a déclaré Rogers. « Et le président a dit, vous savez, la pandémie est terminée. Il est temps pour nous de le reconnaître et de supprimer cette politique inutile. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré lundi que Biden avait dit à McCarthy qu’il envisagerait de lever le mandat, mais que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, avait recommandé qu’il soit conservé.

“Je vous rappelle à tous que le Pentagone dispose d’une gamme de vaccins dont il a besoin depuis longtemps”, a déclaré lundi Jean-Pierre. “Donc, ce n’est pas nouveau.”

La disposition sur les vaccins est l’une des différences les plus acrimonieuses dans le projet de loi annuel sur la défense que la Chambre cherche à conclure cette semaine et à envoyer au Sénat. Il définit la politique et fournit une feuille de route pour les investissements futurs. C’est l’un des derniers projets de loi que le Congrès devrait approuver avant d’ajourner, de sorte que les législateurs sont impatients d’y attacher leurs principales priorités.

Les militaires et la main-d’œuvre civile du ministère de la Défense bénéficieraient d’une augmentation de salaire de 4,6%, selon un résumé du projet de loi publié mardi soir. La législation exige également un examen du taux de suicide dans les forces armées depuis le 11 septembre 2001, ventilé par service, spécialité professionnelle et grade. Il exige également que le secrétaire à la Défense annule le mandat de vaccination contre le COVID-19.

Les chefs militaires reconnaissent que l’exigence de vaccins est l’un des nombreux facteurs qui contribuent à leurs difficultés de recrutement. Cela peut dissuader certains jeunes de s’enrôler, mais les responsables ne savent pas combien. Cette année, l’armée a raté son objectif de recrutement d’environ 25 %, tandis que les autres services ont raté le pas.

Les raisons sont cependant complexes. Deux ans de pandémie ont coupé l’accès des recruteurs aux écoles et aux événements où ils trouvaient des prospects, et le recrutement en ligne n’a connu qu’un succès marginal. Trouver des recrues est rendu plus difficile par la pénurie de main-d’œuvre à l’échelle nationale et par le fait que seulement 23 % environ des jeunes peuvent répondre aux exigences de l’armée en matière de forme physique, d’éducation et de moralité – beaucoup étant disqualifiés pour des problèmes médicaux, des casiers judiciaires, des tatouages ​​et d’autres choses.

Un assistant du Congrès familier avec les négociations mais non autorisé à parler publiquement a déclaré que les législateurs favorables au mandat du vaccin avaient conclu qu’il avait accompli ce qu’il était censé faire en atteignant un taux élevé de vaccination dans toutes les branches de service, et que répondre aux demandes républicaines de l’annuler permettrait à d’autres priorités d’avancer.

Le mandat a été promulgué par le biais d’un mémorandum d’août 2021 d’Austin. Il a ordonné aux secrétaires des différentes branches militaires de commencer la vaccination complète de tous les membres des forces armées en service actif ou dans la garde nationale ou la réserve. Ils n’ont pas été tenus de recevoir également des rappels.

Interrogé à ce sujet au cours du week-end, Austin a déclaré aux journalistes qu’il soutenait toujours le vaccin pour les troupes américaines.

“Nous avons perdu un million de personnes à cause de ce virus”, a déclaré Austin. « Un million de personnes sont mortes aux États-Unis d’Amérique. Nous en avons perdu des centaines au DoD. Ce mandat a donc permis aux gens de rester en bonne santé.

Au début de ce mois, environ 99 % des troupes en service actif de la marine, de l’armée de l’air et du corps des marines avaient été vaccinées, et 98 % de l’armée. Les membres du service qui ne sont pas vaccinés ne sont pas autorisés à se déployer, en particulier les marins ou les Marines sur les navires. Il peut y avoir quelques exceptions à cela, basées sur des exemptions religieuses ou autres et sur les devoirs du membre du service.

Les taux de vaccination pour la Garde et la Réserve sont inférieurs, mais généralement tous supérieurs à 90 %.

Plus de 8 000 militaires en service actif ont été renvoyés pour non-respect d’un ordre légal lorsqu’ils ont refusé le vaccin.

Le Corps des Marines, qui est beaucoup plus petit que l’armée, la marine et l’armée de l’air, les dépasse largement en nombre de soldats démobilisés, avec 3 717 au début de ce mois. L’armée – le plus grand service – a licencié plus de 1 800, tandis que plus de 1 600 ont été expulsés par la marine et 834 par l’armée de l’air. Les chiffres de la Force aérienne incluent la Force spatiale.

Les services militaires ont été critiqués au cours de l’année écoulée pour n’avoir approuvé qu’un nombre limité d’exemptions religieuses à l’obligation de vacciner.

Les chefs militaires ont fait valoir que les troupes ont dû pendant des décennies obtenir jusqu’à 17 vaccins afin de maintenir la santé de la force, en particulier celles déployées à l’étranger. Les recrues qui arrivent dans les académies militaires ou à l’entraînement de base reçoivent un régime de vaccins le premier jour – comme la rougeole, les oreillons et la rubéole – s’ils ne sont pas déjà vaccinés. Et ils se font régulièrement vacciner contre la grippe à l’automne.

Les chefs de service ont déclaré que le nombre de soldats qui ont demandé des exemptions religieuses ou autres à l’un de ces vaccins requis – avant la pandémie de COVID – était négligeable.

La politisation du vaccin COVID-19 a cependant déclenché une vague de demandes d’exemption de la part des troupes. Pas moins de 16 000 exemptions religieuses ont été ou sont toujours en attente, et seulement 190 environ ont été approuvées. Un petit nombre d’exemptions médicales temporaires et permanentes ont également été accordées.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., a déclaré que le ministère de la Défense avait pris une décision rationnelle en exigeant un vaccin parce que «les vaccins sont le moyen de protéger une communauté». Mais en fin de compte, le projet de loi doit bénéficier d’un soutien bipartite pour être adopté.

« Cela semble être très controversé chez les républicains en particulier. Je ne sais pas exactement pourquoi. C’est peut-être simplement parce que le gouvernement leur dit que vous devez le faire », a déclaré Hoyer.

“De toute évidence”, a-t-il ajouté, “plus vous avez de personnes en bonne santé à un moment donné, mieux vous êtes en répondant immédiatement, mais il y a un sentiment substantiel de l’autre côté de l’allée, dont nous avons besoin au Sénat, qui croit différemment , nous devrons donc peut-être faire des compromis.

Le projet de loi sur la défense soutiendra jusqu’à environ 858 milliards de dollars de dépenses. Dans ce cadre, la législation autorise près de 817 milliards de dollars pour le ministère de la Défense et plus de 30 milliards de dollars pour les programmes de sécurité nationale au sein du ministère de l’Énergie.

Le projet de loi prévoit un financement supérieur d’environ 45 milliards de dollars à la demande budgétaire du président pour faire face aux effets de l’inflation, fournir une aide supplémentaire à la sécurité de l’Ukraine et accélérer d’autres priorités du DoD.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Seung Min Kim, a contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor et Kevin Freking, Associated Press