Le Congrès sait-il ce qu’il faudrait pour arrêter la prochaine pandémie ?

Aux États-Unis, la préparation à une pandémie a longtemps été négligée parmi les préoccupations de sécurité nationale.

On pourrait penser que l’expérience déchirante de l’année dernière changerait cela. Mais à la lumière de récents rapports selon lesquels les 30 milliards de dollars de financement de la préparation aux pandémies proposés dans le plan américain pour l’emploi pourraient être réduits à 5 milliards de dollars dans le compromis négocié bipartite, il n’est pas clair si Covid-19 a suffi à donner aux États-Unis sa leçon.

Pendant des décennies, les experts en politiques de santé publique ont tenté de convaincre le gouvernement américain de prendre de réelles mesures pour se préparer à une pandémie respiratoire.

« C’est la perspective d’une autre pandémie de ce type

– pas une guerre nucléaire, ni une attaque terroriste, ni une catastrophe naturelle – qui pose le plus grand risque d’un événement massif aux États-Unis », a déclaré Ron Klain, aujourd’hui chef de cabinet de la Maison Blanche, à Vox en 2018.

« Tout cela était une évidence il y a 30 ans », m’a dit Amesh Adalja, du Johns Hopkins Center for Health Security. « Nous avons informé le Congrès, nous le faisons depuis 1997. Nous avons été ignorés. Tous ces rapports sur papier glacé disant aux gens quoi faire ? Ceux-ci ont ramassé la poussière dans le tiroir du bureau de quelqu’un.

En 2020, le monde en a payé le prix. Ce dont les experts en pandémie avaient mis en garde est venu. Il a tué des millions de personnes dans le monde, dévasté l’économie mondiale et bouleversé des milliards de vies. Et non seulement Covid-19 circule toujours, mais il y a tout lieu de croire qu’une catastrophe mondiale comme celle-ci peut et se reproduira.

Mais dans un éditorial publié plus tôt cette semaine, Tom Frieden, ancien directeur du CDC, et l’ancien sénateur américain Tom Daschle ont signalé les réductions potentielles de la préparation aux pandémies dans l’American Jobs Act, le plan d’infrastructure signature du président Joe Biden.

Si cela est vrai, cela souligne un fait déprimant : que nos décideurs n’ont pas tout à fait saisi l’ampleur de ce qui est nécessaire pour lutter contre la prochaine pandémie.

Les 30 milliards de dollars initialement demandés par Biden sont déjà trop petits. Au moment où tout sera dit et fait, on estime que Covid-19 aura coûté au monde entre 16 000 et 35 000 milliards de dollars. La prochaine pandémie pourrait être encore plus dévastatrice.

Face à des risques de cette ampleur, 30 milliards de dollars sont une somme dérisoire. Certains experts suggèrent rien de moins qu’un programme Apollo pour la prévention des pandémies, avec 20 milliards de dollars de dépenses par an pendant 10 ans. Si un tel projet rendait la prochaine pandémie encore moins grave, il se rentabiliserait abondamment. S’il l’en empêchait, ce serait l’un des meilleurs investissements de l’histoire.

La politique est souvent minée par le court-termisme. Il est trop facile de ne penser qu’au prochain cycle électoral et de penser à tout ce dont les avantages sont à long terme et incertains comme « non essentiels » et soumis à des coupes budgétaires chaque fois que cela convient. Mais ce court-termisme est une trahison de notre avenir. Si Covid-19 ne nous a pas appris cela, on ne sait pas ce qui le fera.

Comment nous pourrions empêcher la prochaine pandémie

La myopie sur la prévention des pandémies est particulièrement exaspérante parce que les pandémies sont absolument évitables.

« Les épidémies sont inévitables, mais les pandémies sont facultatives », a déclaré Larry Brilliant, qui a travaillé sur l’éradication mondiale de la variole.

Compte tenu de la population humaine dans le monde, il est inévitable que de nouvelles maladies émergent – sautant des animaux hôtes ou évoluant en tant que souches particulièrement virulentes de maladies endémiques. Mais lorsque cela se produit, si tout se passe bien, nous pouvons empêcher ces maladies de devenir la prochaine pandémie.

La première étape consiste à inventer des vaccins et des traitements antiviraux potentiels, ce que nous pouvons faire avant même qu’un virus ne nous frappe. « Nous savons qu’il existe certaines familles de virus dont nous savons qu’elles sont plus susceptibles de produire un agent pathogène pandémique », m’a dit Adalja. Les coronavirus, par exemple, étaient sur le radar des chercheurs avant même que le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause Covid-19) n’apparaisse à cause du SRAS-1 et du MERS, qui ont tous deux conduit à des épidémies mortelles en Asie.

Malgré le potentiel d’émergence d’un nouveau coronavirus, les États-Unis n’ont pas fait les investissements massifs dans le développement d’antiviraux et de vaccins contre les coronavirus qui, avec le recul, auraient été utiles. Mais même les plus petits investissements que le pays a faits dans la recherche sur le SRAS-1 et le MERS ont porté leurs fruits.

« Le fait que nous ayons eu des vaccins en un an témoigne du travail sur le SRAS et le MERS », a déclaré Adalja. «Les travaux sur le SRAS et le MERS ont produit des informations, telles que la protéine de pointe est importante pour l’immunité – ils ont donc tout de suite su que nous avions besoin d’un vaccin contre la protéine de pointe. Même si nous n’avions aucun vaccin contre le SRAS ni aucun vaccin contre le MERS prêt à être utilisé, ces premiers travaux ont été utiles. »

Le gouvernement pourrait financer de telles recherches sur chaque classe de virus considérée comme susceptible de produire un agent pathogène potentiellement pandémique.

Et les percées qui découleraient sans aucun doute de cette recherche ne protégeraient pas seulement l’humanité contre les pandémies. Ils pourraient également conduire à un vaccin contre le rhume ou la grippe, ou à de nouveaux antiviraux qui réduisent le nombre de décès dus aux maladies virales.

La prochaine étape est la surveillance des maladies – l’observation de la propagation des maladies respiratoires dans le monde – afin que lorsqu’une nouvelle maladie apparaît, nous obtenions immédiatement une image précise de sa propagation.

Fin décembre 2019, les hôpitaux chinois connaissaient déjà une augmentation des cas de maladies respiratoires graves. Les pays dotés d’une surveillance efficace des maladies, comme Taïwan, sont alors passés à l’action, les responsables de la santé publique embarquant dans des avions depuis Wuhan pour contrôler les passagers – des semaines avant que la Chine ne reconnaisse officiellement qu’une épidémie était en cours.

Une partie prometteuse de cela est ce qu’on appelle le dépistage agnostique des agents pathogènes. Lorsqu’une personne se présente chez le médecin avec une maladie respiratoire, elle sera testée pour Covid-19. S’ils n’ont pas Covid-19, ils pourraient se faire tester pour la grippe – ou pas. On suppose que de nombreuses personnes ont la grippe sans dépistage.

La technologie existe pour changer cela. « La technologie en est maintenant au point où vous ne faites pas que tester pour Covid, oui ou non, tester pour la grippe, oui ou non. Nous pouvons tester des centaines d’agents pathogènes qui causent des maladies respiratoires », m’a dit Andy Weber, l’ancien secrétaire adjoint américain à la Défense pour les programmes de défense nucléaire, chimique et biologique, qui travaille maintenant sur la biosécurité pour le Council on Strategic Risks.

Cela signifie que nous avons la capacité de développer un système où si quelqu’un arrive malade, il sera testé automatiquement. Et s’ils sont malades avec quelque chose d’inédit, leurs médecins le sauront tout de suite.

« Si les Chinois avaient mis cela en place, cela aurait été étouffé dans l’œuf », a déclaré Weber.

Cette tactique doit être combinée à une amélioration des infrastructures de santé publique nationales et locales. Pendant Covid-19, la recherche des contacts au niveau national et local a été rapidement dépassée. Les États n’avaient pas de capacité de test ou de quarantaine.

« Les États ne pouvaient pas embaucher de traceurs de contact », a déclaré Adalja. «Ils utilisaient des types très primitifs de traçage des contacts avec un stylo et du papier. Ils ont de mauvaises communications avec les hôpitaux et les établissements de santé. Ils sont contraints d’embaucher des gens.

En conséquence, les États-Unis ont fini par lutter contre la pandémie dans le noir.

Si les propositions de financement actuellement à l’étude avaient été adoptées il y a deux ans, les États-Unis « auraient eu des services de santé publique capables de réagir très rapidement, nous aurions eu des tests disponibles plus tôt », m’a dit Frieden.

«Nous aurions su un mois plus tôt que Covid se propageait à New York. Nous aurions également pu faire une bien meilleure recherche des contacts, nous aurions donc compris de plus en plus tôt où Covid se propageait et comment le réduire », a-t-il ajouté. « Nous aurions eu un meilleur contrôle des infections, donc les médecins qui sont morts aujourd’hui ne seraient pas morts. »

Un « cycle de panique et de négligence »

Pour changer tout cela, il est essentiel d’augmenter le financement.

En 2001, peu de temps après les attentats terroristes du 11 septembre, quelqu’un a envoyé de l’anthrax – une bactérie mortelle – aux bureaux de plusieurs sénateurs américains et de plusieurs médias. Cinq personnes sont mortes et l’intérêt pour la biosécurité a grimpé en flèche. Pendant quelques années, le Congrès a dépensé beaucoup plus d’argent pour préparer l’Amérique à identifier et à combattre les maladies infectieuses. Le financement de la biodéfense est passé de 600 millions de dollars à 8 milliards de dollars.

Mais ensuite, la sécurité sanitaire a connu des réductions d’année en année, et elle est revenue à environ 1,5 milliard de dollars en 2018.

Cette dynamique a été surnommée par les experts le « cycle de panique et de négligence ». Lorsque le bioterrorisme ou une pandémie potentielle fait la une des journaux, la préparation est financée. Au bout de quelques années, ça s’arrête.

Et en ce moment, si l’on en croit les rapports sur les réductions de financement, nous faisons encore pire que cela : courir droit à « négliger » avant même que la pandémie ne soit terminée.

Mettre fin à la menace de pandémies aux États-Unis signifie un changement d’approche. La proposition de Weber est un plan « 10 + 10 sur 10 » – c’est 10 milliards de dollars au ministère de la Défense pour la préparation aux menaces biologiques et 10 milliards de dollars au ministère de la Santé et des Services sociaux pour prévenir les menaces biologiques à l’avenir, sur 10 ans. Cela permettrait de construire des usines de vaccins à ARNm qui produisent des vaccins toute l’année ; mise à niveau de l’infrastructure de santé publique, des tests et des systèmes de notification ; et rechercher les plus grandes menaces à venir afin que l’Amérique puisse s’y préparer.

Cela peut sembler beaucoup d’argent. Mais il est dérisoire par rapport au coût humain et économique des maladies infectieuses normales, sans parler du Covid-19, sans parler des maladies bien pires que le Covid-19 qui ont le potentiel d’être au coin de la rue. Selon une étude, le fardeau économique annuel de la seule grippe aux États-Unis est estimé à 11,2 milliards de dollars. Le bilan de Covid-19 dans le monde a été estimé à peut-être 22 000 milliards de dollars. Et les futures pandémies pourraient être pires : comme le souligne Frieden, « Covid tue une personne sur 200 » et en a tué des millions à ce jour. « Il y a des maladies qui tuent une personne sur deux », m’a-t-il dit.

« Nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que c’est la dernière pandémie à laquelle nous devons faire face », a déclaré Weber. Avec cet objectif même potentiellement à portée de main, il semble imprudent d’essayer de lésiner sur les travaux scientifiques et sanitaires nécessaires pour l’atteindre.

Ce qui est actuellement en discussion au Congrès est considérablement moins ambitieux que la proposition de Weber. Le plan américain pour l’emploi, du moins dans sa forme originale, comprend 30 milliards de dollars de dépenses de préparation aux pandémies – mais il s’agit d’une allocation unique, et non d’un nouvel engagement permanent dans la lutte contre les pandémies.

Pourtant, il ne fait aucun doute que cela ferait une énorme différence. Cela permettrait des recherches fondamentales comme ce qui a conduit aux vaccins à ARNm – et ce serait un pas vers la réalisation de l’objectif de l’administration d’avoir la capacité de fabriquer suffisamment de vaccins pour l’ensemble de la population en quelques semaines. Cela réorganiserait les systèmes dont chaque Américain a été témoin de ne pas les protéger pendant la pandémie.

« Tous les Américains ont été touchés par cela, et c’était complètement et entièrement un échec du gouvernement », m’a dit Adalja. « Cela aurait été évitable avec les bonnes actions du gouvernement. »

Et ces 30 milliards de dollars pourraient, idéalement, constituer un acompte sur d’autres engagements. Une douzaine de sénateurs ont coparrainé la Public Health Infrastructure Saves Lives Act, qui engagerait 4,5 milliards de dollars par an pour la prévention des pandémies. Avec de tels engagements, Covid-19 pourrait véritablement être un tournant dans la façon dont nous combattons la maladie.

C’est pourquoi il est si déprimant d’apprendre que, compte tenu de la tendance actuelle des négociations, un coup de pouce unique de 30 milliards de dollars – déjà insuffisant – pourrait être encore réduit.

Il est impossible de voir cela comme autre chose qu’un échec total de la vision – une incapacité à croire qu’il est même possible de faire mieux que la réponse désastreuse du pays à Covid-19. Il devrait y avoir un large accord bipartite sur le fait que ce que la nation a traversé au cours de l’année dernière ne doit plus jamais se reproduire – et il devrait y avoir une large conscience que, à bien des égards, le monde a eu de la chance avec Covid-19 : La prochaine pandémie pourrait être beaucoup plus mortelle ou particulièrement dangereuse pour les enfants ou plus difficile à vacciner.

Un gouvernement qui se concentre non seulement sur le présent, mais aussi sur les risques auxquels ses citoyens sont confrontés dans 10, 20 ou 30 ans devrait être prêt à verser un acompte pour un avenir meilleur. Mais il est également tout à fait possible que le pays ait besoin d’une leçon encore plus coûteuse avant d’apprendre quoi que ce soit.