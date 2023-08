Le Congrès rompt la convention, le chef du parti attaque le centre le jour de l’indépendance

Le président du Congrès Mallikarjun Kharge, qui a sauté l’événement du 77e Jour de l’Indépendance à l’emblématique Fort Rouge et a envoyé un message enregistré fort, a attaqué le Premier ministre Narendra Modi lors de la cérémonie de hissage du drapeau au siège du parti à Delhi. La voix de l’opposition est muselée et les membres du parlement sont suspendus, a-t-il déclaré. Mon propre micro a été mis en sourdine dans la maison, a-t-il dit.

Se référant au long discours de 90 minutes du Premier ministre depuis les remparts du Fort Rouge, il a déclaré que l’impression a été créée que le travail de développement n’a eu lieu que ces dernières années.

M. Kharge a évoqué le rôle des anciens Premiers ministres du Congrès et leur contribution à l’édification de la nation.

Il a également allégué une attaque contre certaines caractéristiques saillantes de notre constitution.

C’est une première, depuis de nombreuses décennies, qu’un président du Congrès attaque le gouvernement le jour de l’indépendance. Éviter toute critique ou attaque contre le Centre le jour de l’indépendance a jusqu’à présent été une convention.

Une chaise portant le nom de Mallikarjun Kharge figurait parmi les sièges vacants dans une section de l’historique Fort Rouge où le Premier ministre Modi a prononcé son discours. M. Kharge a déclaré qu’il ne pouvait pas se rendre au Fort Rouge pour le discours car il avait un problème aux yeux. Il a dit qu’il devait également hisser le drapeau dans sa propre maison, puis se rendre au bureau du Congrès, et avec tant de sécurité pour le Premier ministre et les autres, et le fait qu’ils ne lui permettraient pas de partir avant le ministre de l’Intérieur, Le ministre de la Défense, le Président et quelques autres l’ont fait, il aurait été impossible d’y assister.

Plus tôt, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a qualifié Bharat Mata de voix de chaque Indien dans un message sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Bharat Mata est la voix de chaque Indien ! Bonne fête de l’indépendance à tous les compatriotes », a déclaré M. Gandhi, partageant quelques réflexions sur son « Bharat Jodo Yatra ».

Le président du Congrès s’est engagé aujourd’hui à défendre la démocratie et la Constitution, qui, selon lui, étaient en danger.

Il a salué les sacrifices d’innombrables Indiens qui ont donné leur vie pendant la lutte pour la liberté, et a déclaré qu’ils avaient non seulement contribué au mouvement national, mais avaient également jeté des bases solides pour l’Inde.

Il a également salué la contribution des anciens premiers ministres, dont Atal Bihari Vajpayee qui, a-t-il dit, a toujours travaillé pour le pays et pris de nombreuses mesures pour le progrès et le développement.

« Cela me fait mal de dire qu’aujourd’hui, la démocratie, la Constitution et les institutions autonomes – tous les trois sont en grand danger », a-t-il déploré.

« De nouvelles tactiques sont adoptées pour supprimer la voix de l’opposition. Des raids de la CBI, de l’ED, de l’impôt sur le revenu ont lieu, la Commission électorale est affaiblie. Des efforts sont déployés pour supprimer la voix des députés de l’opposition au Parlement en les suspendant. Le micro de quelqu’un se passe ou les mots de quelqu’un sont effacés. Des motions de privilège sont présentées », a déclaré le chef du Congrès.

Dans les temps à venir, les gens pourraient ne pas croire qu’il fut un temps où les membres du parti au pouvoir bloquaient les travaux du Parlement, a-t-il noté, ciblant la dispense actuelle.

« Les gens formidables n’effacent pas l’histoire ancienne pour écrire une nouvelle histoire. Ils tracent leur ligne en grand, ils ne réduisent pas la ligne déjà tracée en la coupant ou en l’effaçant », a déclaré M. Kharge.