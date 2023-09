Le Congrès revient pour tenter d’empêcher la fermeture du gouvernement pendant que le Parti républicain envisage une enquête de destitution

WASHINGTON (AP) — Après des mois de lutte pour trouver un accord sur à peu près quoi que ce soit au sein d’un Congrès divisé, les législateurs retournent au Capitole pour tenter d’éviter une fermeture du gouvernement, alors même que les républicains de la Chambre réfléchissent à l’opportunité de poursuivre une enquête de destitution du président. Joe Biden.

Une mesure de financement à court terme visant à maintenir le fonctionnement complet des bureaux du gouvernement dominera l’agenda de septembre, aux côtés d’un financement d’urgence pour l’Ukraine, de fonds fédéraux en cas de catastrophe et de l’enquête menée par les républicains sur les relations commerciales de Hunter Biden à l’étranger.

Le Congrès manque de temps pour agir. La Chambre ne devrait se réunir que 11 jours avant la fin de l’exercice budgétaire du gouvernement, le 30 septembre, ce qui laisse peu de marge de manœuvre. Et les négociations se dérouleront lorsque deux républicains de premier plan, le sénateur Mitch McConnell du Kentucky et le représentant Steve Scalise de Louisiane, s’attaqueront aux problèmes de santé.

Le président et les dirigeants du Congrès, dont le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, se concentrent sur l’adoption d’une mesure de financement d’un mois, connue sous le nom de résolution continue, pour maintenir les bureaux du gouvernement en activité pendant que les législateurs affinent un budget. C’est une mesure que le Congrès prend régulièrement pour éviter les arrêts, mais McCarthy se heurte à une résistance au sein de ses propres rangs républicains, y compris de la part de certains conservateurs radicaux qui adhèrent ouvertement à l’idée d’une fermeture du gouvernement.

« Honnêtement, c’est un gros gâchis », a déclaré McConnell lors d’un événement au Kentucky la semaine dernière.

Voici les principales questions alors que les législateurs reviennent des vacances d’août :

GARDER LE GOUVERNEMENT OUVERT

Lorsque Biden et McCarthy ont conclu un accord pour suspendre le plafond de la dette du pays en juin, celui-ci comprenait des dispositions sur les dépenses principales. Mais sous la pression du House Freedom Caucus, les républicains de la Chambre ont avancé des projets de loi de dépenses inférieurs à l’accord.

Les Républicains ont également tenté de doter leurs programmes de dépenses de victoires politiques conservatrices. Par exemple, les Républicains de la Chambre ont ajouté des dispositions bloquant la couverture de l’avortement, les soins aux transgenres et les initiatives en faveur de la diversité à un paquet de défense de juillet, transformant ce qui était traditionnellement un effort bipartisan en un projet de loi âprement contesté.

Mais les démocrates contrôlent le Sénat et rejetteront certainement la plupart des propositions conservatrices. Les sénateurs élaborent leurs projets de loi de dépenses sur une base bipartite en vue d’éviter des luttes politiques sans rapport.

Les principaux législateurs des deux chambres se tournent désormais vers un plan de financement provisoire, une stratégie typique visant à donner aux législateurs le temps de peaufiner un accord à long terme.

Le House Freedom Caucus a déjà publié une liste de revendications qu’il souhaite inclure dans la résolution continue. Mais ils constituent une liste de souhaits de droite qui ne serait jamais présentée au Sénat.

L’opposition conservatrice signifie que McCarthy devra presque certainement gagner un soutien démocrate important pour adopter un projet de loi de financement – ​​mais une telle approche risque de déclencher une nouvelle série de conflits avec les mêmes conservateurs qui, dans le passé, ont menacé de l’évincer de la présidence.

Les démocrates préparent déjà le blâme pour le parti républicain de la Chambre.

« La dernière chose que le peuple américain mérite, c’est que des membres extrémistes de la Chambre déclenchent une fermeture du gouvernement qui nuit à notre économie, sape notre préparation aux catastrophes et oblige nos troupes à travailler sans garantie de salaire », a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.

Dans une lettre adressée vendredi à ses collègues, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a écrit que l’objectif, lorsque le Sénat reviendra mardi, sera de « financer le gouvernement et d’empêcher les extrémistes républicains de la Chambre d’imposer la fermeture du gouvernement ».

Cela laisse McCarthy désespéré d’obtenir les votes nécessaires pour maintenir les bureaux du gouvernement en activité et éviter un retour de flamme politique. Alors qu’il tente de persuader les républicains d’accepter une solution temporaire, McCarthy a fait valoir qu’une fermeture du gouvernement mettrait également un terme aux enquêtes républicaines sur l’administration Biden.

« Si nous fermons, tout le gouvernement le fermera – les enquêtes et tout le reste – cela nuira au public américain », a déclaré l’orateur sur Fox News la semaine dernière.

ENQUÊTE DE MISE EN accusation

Depuis qu’ils ont obtenu la majorité à la Chambre, les républicains ont lancé une série d’enquêtes sur l’administration Biden, en vue de destituer le président ou les membres de son cabinet. Ils se concentrent désormais sur le fils du président, Hunter Biden, et sur ses relations commerciales à l’étranger, notamment avec la société gazière ukrainienne Burisma.

Les enquêtes n’ont pas produit de preuve que le président Biden a pris des mesures officielles au nom de son fils ou de ses partenaires commerciaux, mais McCarthy a qualifié la destitution de « pas en avant naturel » pour les enquêtes.

Une enquête de mise en accusation menée par la Chambre serait une première étape vers l’adoption d’articles de mise en accusation. On ne sait pas encore à quoi cela pourrait ressembler, en particulier parce que l’orateur ne semble pas avoir les votes du Parti républicain alignés pour soutenir une enquête de destitution. Les Républicains modérés ont jusqu’à présent hésité à envoyer la Chambre dans une véritable chasse à la destitution.

Mais Donald Trump, qui se présente une nouvelle fois pour défier Biden, les incite à aller de l’avant rapidement.

« Je ne sais pas comment un républicain ne pourrait pas le faire », a déclaré Trump dans une interview sur Real America’s Voice. « Je pense qu’un républicain serait primaire et perdrait immédiatement, quel que soit le district dans lequel il se trouve. »

L’UKRAINE ET LE FINANCEMENT EN CAS DE CATASTROPHE

La Maison Blanche a demandé plus de 40 milliards de dollars de financement d’urgence, dont 13 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, 8 milliards de dollars de soutien humanitaire à la nation et 12 milliards de dollars pour reconstituer les fonds fédéraux américains en cas de catastrophe dans le pays.

La demande d’une injection massive d’argent intervient alors que Kiev lance une contre-offensive contre l’invasion russe. Mais le soutien à l’Ukraine diminue parmi les républicains, d’autant plus que Trump a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme à l’égard de la guerre.

Près de 70 républicains ont voté en juillet en faveur d’une tentative infructueuse visant à mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine, même si de nombreux membres restent fortement favorables à l’effort de guerre.

Il n’est pas non plus clair si la demande supplémentaire de financement américaine en cas de catastrophe de la Maison Blanche, qui comprend également des fonds destinés à renforcer la répression et à freiner le trafic de drogue à la frontière sud des États-Unis, sera liée au financement de l’Ukraine ou à une résolution budgétaire continue. Le financement en cas de catastrophe bénéficie d’un large soutien à la Chambre, mais pourrait être interrompu s’il était associé à d’autres propositions de financement.

LÉGISLATION EN ATTENTE

Le Sénat devrait consacrer la majeure partie du mois de septembre à se concentrer sur le financement du gouvernement et à confirmer les candidats de Biden, ce qui signifie que les lois politiques majeures devront attendre. Mais Schumer a exposé certaines priorités pour les mois restants de l’année dans la lettre à ses collègues.

Schumer a déclaré que le Sénat travaillerait sur une législation visant à réduire le coût des médicaments, à aborder la sécurité ferroviaire et à fournir des secours en cas de catastrophe après les inondations au Vermont, les incendies à Hawaï et un ouragan en Floride.

Les sénateurs continueront également d’examiner si une législation est nécessaire pour lutter contre l’intelligence artificielle. Schumer a convoqué ce qu’il appelle un « forum d’analyse de l’IA » le 13 septembre au Sénat avec des leaders de l’industrie technologique, dont Mark Zuckerberg et Elon Musk de Meta, le PDG de X et Tesla, ainsi que l’ancien PDG de Microsoft Bill Gates.

PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ

Les républicains du Sénat reviendront la semaine prochaine sur de nouvelles questions sur la santé de leur chef, McConnell.

McConnell, 81 ans, est confronté à des questions sur sa capacité à rester le plus haut républicain du Sénat après s’être figé à deux reprises lors de conférences de presse au cours des deux derniers mois depuis sa chute et sa commotion cérébrale en mars. Lors de l’événement au Kentucky la semaine dernière, il est resté silencieux pendant environ 30 secondes alors qu’il répondait à une question d’un journaliste.

Le Dr Brian Monahan, médecin traitant du Capitole, a déclaré jeudi que McConnell était autorisé à travailler. Mais la question de savoir si McConnell – le chef de parti le plus ancien de l’histoire du Sénat – peut continuer à devenir leader républicain a suscité d’intenses spéculations sur qui finira par le remplacer.

Pendant ce temps, la santé de la sénatrice démocrate de Californie Dianne Feinstein, 90 ans, s’est visiblement détériorée ces derniers mois après avoir été hospitalisée pour un zona plus tôt cette année. Elle a subi une chute à son domicile de San Francisco en août et s’est rendue à l’hôpital pour des tests.

Et à la Chambre, le représentant Steve Scalise, le numéro 2 républicain, a révélé la semaine dernière qu’il avait reçu un diagnostic d’une forme de cancer du sang connue sous le nom de myélome multiple et qu’il suivait un traitement.

Scalise, 57 ans, a déclaré qu’il continuerait à servir et a décrit le cancer comme étant « très traitable ».

Stephen Groves et Mary Clare Jalonick, Associated Press