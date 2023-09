Le Congrès revient avec le temps qui passe pour éviter la fermeture du gouvernement

Un drapeau américain sur le Capitole des États-Unis est visible à Washington, le 31 août 2023. Kevin Wurm | Reuters

Un Congrès profondément divisé est revenu mardi d’un mois de vacances d’été, le temps pressant pour adopter une législation de dépenses visant à éviter une fermeture du gouvernement et à augmenter le financement américain des interventions d’urgence suite à de multiples catastrophes naturelles. Le gouvernement américain fermera ses portes le 30 septembre à minuit si le Congrès ne parvient pas à adopter une loi sur les dépenses. Alors que le Sénat reprend ses travaux mardi, la Chambre ne reprendra ses travaux que le 12 septembre, ce qui laisse près de trois semaines pour adopter le financement avant la date limite du 30 septembre. La Maison Blanche a demandé jeudi au Congrès d’adopter une seule mesure à court terme, appelée résolution continue, pour financer le gouvernement fédéral aux niveaux actuels et éviter une fermeture pendant que les négociations se poursuivent sur une douzaine de projets de loi de financement à long terme. Les dirigeants de la Chambre et du Sénat conviennent tous deux qu’une mesure à court terme constitue le meilleur moyen d’éviter une fermeture du gouvernement. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, démocrate de New York, a déclaré en août que lui et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., étaient convenus que le Congrès devrait adopter une résolution continue visant à prolonger le financement aux niveaux existants pendant quelques mois. La résolution en cours est une mesure provisoire qui mettrait fin à la crise, préparant les États-Unis à une fermeture potentielle à une date ultérieure si le Congrès ne pouvait pas adopter les projets de loi de dépenses à long terme dans l’intervalle. La Chambre des représentants, dirigée par les Républicains, n’a adopté qu’un seul des douze projets de loi nécessaires pour financer le gouvernement fédéral jusqu’en 2024.

McCarthy s’est publiquement prononcé en faveur d’une résolution visant à maintenir le gouvernement en marche lors d’une interview avec Fox News le mois dernier. Il a cherché à cajoler les républicains de la Chambre pour qu’ils soutiennent la mesure en les avertissant que les enquêtes sur l’administration Biden s’arrêteraient si le gouvernement fermait ses portes. « Si nous fermons, tout le gouvernement fermera le système, les enquêtes et tout le reste. Cela nuira au public américain », a déclaré McCarthy à Fox News. Mais les membres d’extrême droite du Parti républicain de la Chambre des représentants s’opposent à McCarthy. Le House Freedom Caucus tente de lier le financement gouvernemental à une législation qui réprimerait l’immigration clandestine et relancerait la construction du mur frontalier. Et la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a déclaré à ses électeurs lors d’une assemblée publique jeudi dernier qu’elle ne voterait pas pour financer le gouvernement à moins que la Chambre ne vote pour ouvrir une enquête de destitution contre le président Joe Biden. Dans une note publiée mardi, les analystes de Bank of America considèrent les chances de fermeture comme un coup de monnaie étant donné les conditions que les républicains conservateurs imposent à la législation sur le financement. Si une fermeture devait se produire, l’impact sur les marchés financiers serait minime, estiment les analystes d’UBS dans une note publiée mardi. Bank of America estime qu’il est peu probable qu’un arrêt dure longtemps s’il se produit, étant donné les conséquences politiques potentielles pour le Parti républicain et la pression supplémentaire pour financer le gouvernement compte tenu des incendies de forêt dévastateurs à Maui, à Hawaï et de l’ouragan Idalia qui a balayé la Floride et le sud-est en dernier lieu. semaine.

Financement des catastrophes par la FEMA