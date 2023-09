Le Congrès reste divisé sur les négociations budgétaires alors que la fermeture se profile

Au cours du week-end, les législateurs ont exprimé peu de signes de progrès sur une résolution budgétaire qui permettrait de maintenir le financement du gouvernement américain pour le reste de l’année fiscale, et le temps presse.

Les lois de dépenses actuelles doivent expirer le 30 septembre. Cela signifie que si le Congrès ne parvient pas à un accord avant 0 h 01 le 1er octobre, le gouvernement fermera ses portes. Les Républicains de la Chambre ont suspendu jeudi la Chambre, retardant ainsi l’évolution des négociations.

« Je ne sais pas quoi penser », a déclaré dimanche le whip de la majorité au Sénat, Dick Durbin, à l’émission « State of the Union » de CNN.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, un représentant républicain de Californie, est chargé de rassembler le caucus divisé du GOP qui a du mal à parvenir à un accord.

Durbin, D-IL, a noté que le Sénat avait « avancé » dans la négociation d’un accord avant qu’elle ne soit interrompue par le désaccord des membres républicains du Congrès et « l’incapacité du Président à obtenir une majorité pour quoi que ce soit ».

Le principal obstacle devant McCarthy est un groupe de partisans de la ligne dure républicaine à la Chambre qui refusent de bouger sur de nouvelles réductions des dépenses.

« Tout d’un coup, nous sommes les méchants parce que nous voulons équilibrer notre budget », a déclaré dimanche le représentant républicain du Tennessee, Tim Burchett, sur « l’état de l’Union » de CNN.

Burchett fait partie des Républicains de la Chambre qui, comme il le dit, « tiennent bon » et n’approuveront pas un projet de loi à court terme appelé résolution continue, ou CR, qui fournirait un budget temporaire jusqu’en septembre 2024.

« Je n’ai pas voté pour une CR, une résolution continue. Je n’ai pas voté pour une résolution sous le président Trump, et je n’ai voté pour aucune dans le passé », a déclaré Burchett. « Il y a des gens qui viennent à Washington et disent : ‘Oh, je vais être un conservateur budgétaire, je vais être ça’, et ensuite ils ne le sont pas. »

Certains représentants de la Chambre se sont réunis dans un effort bipartisan pour éviter une fermeture. Tard mercredi soir, le Problem Solvers Caucus, un groupe de 64 représentants de la Chambre, répartis à parts égales entre démocrates et républicains, proposé un cadre budgétaire approuvé par ses membres.

« Tout ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de garder les lumières allumées », a déclaré dimanche le représentant démocrate du New Jersey, Josh Gottheimer, à l’émission « State of the Union » de CNN. Gottheimer copréside le caucus aux côtés du représentant républicain Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie.

Mais ce symbole de coopération bipartite n’a pas suffi à rassembler les 435 membres de la Chambre autour d’un accord.

Si le président McCarthy ne parvient pas à unir ses compatriotes républicains, il pourrait se tourner vers l’autre côté de l’allée pour obtenir les voix dont il a besoin pour adopter le budget. Mais se tourner vers les votes démocrates s’accompagnerait de sa propre vague de réactions politiques.

Burchett, du Tennessee, a déclaré que si McCarthy permettait qu’un accord soit adopté via les votes des démocrates, il « envisagerait sérieusement » d’apporter son soutien pour évincer le président.

« Notre navire financier est en train de couler », a déclaré Burchett.

Une fermeture du gouvernement entraînerait une suspension des salaires de millions d’employés fédéraux américains et une interruption de nombreux services gouvernementaux. Les investisseurs ont également exprimé leur inquiétude quant aux conséquences d’une fermeture pour le quatrième trimestre fiscal dans un marché boursier déjà fragile.

« Dans tout le pays, de nombreux impacts seraient ressentis. Cela doit être évité », a déclaré dimanche le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, lors de l’émission « State of the Union » de CNN.