Le Congrès rend hommage aux 13 soldats tués lors du retrait de Kaboul alors que la politique tourne autour de la responsabilité

WASHINGTON — Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, organise mardi une cérémonie pour remettre à titre posthume la plus haute distinction du Congrès – la médaille d’or du Congrès – à 13 militaires américains tués lors du retrait désastreux d’Afghanistan, alors même que la politique d’un élection présidentielle tourbillonner autour de l’événement.

Les démocrates et les républicains ont soutenu la législation visant à honorer les 13 soldats américains, tués avec plus de 170 Afghans dans un attentat suicide à Abbey Gate, près de l’aéroport de Kaboul, en août 2021. Le président Joe Biden a signé la législation en décembre 2021. Les principaux dirigeants républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat devraient prendre la parole lors de la cérémonie de mardi dans la rotonde du Capitole.

L’événement se déroule dans un contexte de débats houleux sur la responsabilité de l’évacuation précipitée et meurtrière de Kaboul. Johnson a programmé la cérémonie quelques heures seulement avant le premier débat entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.

Les républicains de la Chambre des représentants également a publié une enquête cinglante Dimanche, les manifestants ont rejeté la faute sur l’administration Biden et minimisé le rôle de Trump, qui avait signé l’accord de retrait avec les talibans.

Johnson, un républicain de Louisiane et allié de Trump, a salué le rapport de la Chambre, dirigé par le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, le représentant républicain Michael McCaul.

« Nous ne devons pas permettre à l’administration Biden-Harris de réécrire l’histoire », a déclaré M. Johnson dans un communiqué. « Les familles des 13 militaires tombés au combat et les alliés que nous avons abandonnés en Afghanistan méritent mieux. »

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a critiqué lundi le rapport de la Chambre des représentants, le qualifiant de partisan et de partial, et affirmant qu’il révélait peu d’informations nouvelles ainsi que plusieurs inexactitudes. Il a noté que les plans d’évacuation avaient commencé bien avant le retrait et que les États-Unis n’avaient pas remis d’équipement aux talibans. Il a déclaré que la chute de Kaboul « s’est déroulée beaucoup plus rapidement que quiconque aurait pu l’anticiper ».

Il a également reconnu que pendant l’évacuation, « tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu ».

« Nous en sommes tous responsables », a-t-il déclaré à propos des décès.

Kirby a ajouté qu’il y aurait « pas mal » de personnes du ministère de la Défense à la cérémonie de mardi.

Le représentant démocrate Gregory Meeks de New York, membre de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a également publié un mémorandum en réponse au rapport du Parti républicain, affirmant qu’il était préoccupé par les « tentatives de politisation du retrait américain d’Afghanistan ».

« Les tentatives partisanes des républicains de faire la une des journaux plutôt que de reconnaître l’intégralité des faits et la substance de leur enquête n’ont fait qu’augmenter avec la chaleur d’une saison électorale », a déclaré Meeks.

Les examens du Pentagone ont été conclus que l’attentat suicide n’était pas évitable et que les allégations selon lesquelles les soldats auraient pu voir le kamikaze potentiel n’étaient pas fondées.

Quoi qu’il en soit, Trump a pousser le retraitavec le soutien de certaines familles des Américains tués, au centre de sa campagne. Le mois dernier, son équipe politique a diffusé une vidéo de lui assister à une cérémonie de dépôt de gerbe pour les militaires tombés au cimetière national d’Arlington à l’occasion du troisième anniversaire du bombardement, malgré la interdiction du cimetière sur une activité partisane sur le terrain ainsi que sur une altercation avec un employé du cimetière qui essayait de s’assurer que la campagne respectait ces règles.

Le Familles de militaires Gold Star Les personnes qui l’ont invité à la cérémonie d’Arlington ont défendu les actions de Trump. Lors d’une conférence de presse enflammée lundi devant le Capitole, ils ont imploré que le rapport de la Chambre soit pris au sérieux et ont exigé que les dirigeants de Kaboul rendent des comptes lors de l’évacuation.

« Le président Trump n’est certainement pas parfait. Mais il est un bien meilleur choix, à mon avis, que le désordre créé par Biden et Harris depuis Kaboul », a déclaré Paula Knauss Selph, dont le fils Ryan Knauss est mort dans l’attaque d’Abbey Gate.

Bien que Trump et les républicains aient cherché à lier Harris au retrait comme un problème de campagne, et que Harris ait déclaré qu’elle était la dernière personne présente dans la salle lorsque Biden a pris sa décision, ni les examens de surveillance ni l’enquête de 18 mois menée par les républicains de la Chambre n’ont identifié aucun cas où le vice-président a eu un impact significatif sur la prise de décision.

Les républicains de la Chambre des représentants ont néanmoins fait valoir que Harris, ainsi que l’équipe de sécurité nationale de Biden, devaient rendre des comptes pour les conséquences du retrait meurtrier.

« Kamala Harris veut devenir présidente des États-Unis. Elle veut être commandante en chef. Elle doit répondre de ce rapport immédiatement », a déclaré le représentant Mike Lawler, un républicain de New York membre de la commission.

McCaul, le président, a également défendu le moment choisi pour publier le rapport en affirmant que l’enquête du comité avait dû surmonter la résistance de l’administration Biden.

Il a présenté l’enquête comme une « mission de recherche de la vérité » plutôt qu’une entreprise partisane, mais s’est également vanté que parmi toutes les enquêtes que les républicains de la Chambre ont lancées sur l’administration Biden au cours des deux dernières années, « cette enquête est celle qu’ils craignent le plus ».

La plupart des évaluations ont conclu que Trump et Biden partageaient la responsabilité de la fin désastreuse de la plus longue guerre des États-Unis, qui a vu les talibans reprendre le contrôle de l’Afghanistan avant même que les derniers soldats américains ne quittent l’aéroport de Kaboul. Le principal organisme de surveillance du gouvernement américain sur la guerre souligne que l’accord de 2020 de Trump avec les talibans pour retirer toutes les forces et sous-traitants militaires américains est « le facteur le plus important » de l’effondrement des forces de sécurité afghanes alliées aux États-Unis et de la prise de pouvoir par les talibans.

L’annonce faite par Biden en avril 2021, selon laquelle il procéderait au retrait lancé par Trump, a été le deuxième facteur le plus important, a déclaré l’organisme de surveillance.

Tant Trump que Biden ont maintenu le retrait progressif des forces américaines et, dans le cas de Trump, ont considérablement réduit les frappes aériennes américaines importantes contre les talibans, même si ces derniers n’ont pas réussi à entamer des négociations de fond avec le gouvernement civil soutenu par les États-Unis, comme l’exigeait l’accord de retrait de Trump.

___

La journaliste d’Associated Press Colleen Long a contribué à ce rapport.