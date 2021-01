Le Congrès rejette massivement la tentative d’annuler la victoire de Joe Biden en Arizona

Le Sénat a voté à 93 contre 6 contre l’opposition des républicains aux 11 votes du Collège électoral de l’Arizona attribués au président élu Joe Biden.

Peu de temps après, la Chambre des représentants a procédé au même vote et, bien que l’effort ait échoué, plus de la moitié des républicains de la Chambre ont voté en faveur de l’objection – une décision que le président Donald Trump a fait pression sur eux.

Le vote final de la Chambre était de 303 contre l’objection, qui comprenait 220 Démocrates et 83 Républicains.

Pourtant, 122 membres du GOP House ont voté en sa faveur.

Avant l’émeute de la foule MAGA dans les salles du Congrès mercredi, le républicain Paul Gosar, un républicain de l’Arizona, s’était opposé aux résultats de son état et son objection a été signée par un groupe de sénateurs – renvoyant les législateurs dans leurs chambres respectives pendant deux heures débat, puis vote.

La Constitution exige que le Congrès se réunisse le 6 janvier pour certifier les résultats de l’élection présidentielle.

Mais les émeutiers pro-Trump ont retardé la session du Congrès pendant des heures, le Sénat ayant finalement repris sa session après 20 heures.

Le sénateur Josh Hawley a refusé de revenir sur ses objections au vote du collège électoral et a voté avec cinq autres républicains contre la confirmation des 11 votes de l’Arizona

Auparavant, les partisans du président Donald Trump ont envahi le Capitole américain, bloquant la session du Congrès au cours de laquelle les votes du collège électoral sont comptés.

La sénatrice Mitt Romney (à gauche) a félicité les républicains, y compris la sénatrice Kelly Loeffler, (à droite) qui a changé d’avis sur le montage d’un défi au collège électoral après la violente émeute qui s’est produite à Capitol Hill

Une douzaine ou plus de sénateurs républicains avaient déclaré qu’ils se joindraient aux membres de la Chambre pour s’opposer aux résultats du collège électoral d’un certain nombre d’États, répétant les affirmations du président Donald Trump et les théories du complot sur la fraude électorale.

Ce nombre est tombé à une « demi-douzaine sale », un certain nombre de sénateurs ayant abandonné l’effort après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi après-midi – brisant des fenêtres, se débattant avec la police et saccageant les bureaux du Congrès.

Une femme partisan de Trump a été tuée par balle.

Toujours les sens. Ted Cruz et Josh Hawley ont voté pour rejeter les votes de l’Arizona, aux côtés des sens. John Kennedy et Cindy Hyde-Smith, ainsi que des nouveaux sens. Tommy Tuberville et Roger Marshall.

Hawley, qui a été le premier sénateur à s’engager à soutenir un effort du GOP de la Chambre pour s’opposer au décompte des voix du collège électoral de certains États, a refusé d’abandonner complètement cet effort.

Le républicain du Missouri a fait valoir que le parquet du Sénat était le lieu approprié pour répondre à tout problème de fraude électorale – par opposition à une émeute violente.

«La violence n’est pas le moyen de parvenir au changement», a déclaré Hawley. Et c’est pourquoi je soumets à mes collègues que ce que nous faisons ici ce soir est en fait très important. Parce que pour ceux qui s’inquiètent de l’intégrité de nos élections … c’est le moyen approprié, c’est le lieu légal, où ces objections et préoccupations devraient être entendues.

Il a déclaré qu’il espérait que le Sénat pourrait répondre aux préoccupations «pacifiquement, sans violence, sans attaques, sans balles».

Hawley a ensuite indiqué qu’il pourrait ne pas déposer d’objections une fois le débat sur l’Arizona terminé, évoquant les problèmes qu’il avait avec la Pennsylvanie lors de son bref discours.

« Et donc, Monsieur le Président, permettez-moi de dire maintenant, que brièvement, au lieu d’en parler plus tard, un mot sur la Pennsylvanie – c’est un État sur lequel je me suis concentré, auquel je me suis opposé », a déclaré Hawley.

Il a ensuite poursuivi en se plaignant que l’État ait mis en place un «vote par correspondance universel».

«Et l’a fait sans tenir compte de ce que dit la Constitution de Pennsylvanie», a déclaré Hawley, utilisant le mot inapproprié pour peu importe.

Le sénateur s’est ensuite opposé à la manière dont la Cour suprême de Pennsylvanie a rendu sa décision, en retardant la loi qui permettait d’améliorer le vote par correspondance pendant la pandémie de coronavirus.

Immédiatement après que Hawley a parlé, le sénateur Mitt Romney a applaudi ces sénateurs, comme Loeffler et Lankford, qui avaient abandonné Hawley et l’effort de la «sale douzaine».

« La meilleure façon de montrer du respect aux électeurs qui sont bouleversés est de leur dire la vérité », a imploré Romney.

Et la vérité, a-t-il dit, c’est que «le président élu Biden a remporté l’élection. Le président Trump a perdu.

«J’ai eu cette expérience moi-même, ce n’est pas amusant», a déclaré Romney, une référence à la perte de l’élection présidentielle de 2012 au président démocrate Barack Obama.

Marshall, un républicain du Kansas, a déclaré dans son premier discours: «Nous devons restaurer la foi et la confiance dans l’un des devoirs les plus sacrés et patriotiques de notre république: voter.

Marshall a déclaré qu’il soutenait la création d’une commission électorale pour donner aux États des « suggestions constructives » à l’avenir, en raison des « irrégularités discordantes » qu’il a prétendues avoir eu lieu lors de la course de 2020.

La sénatrice républicaine de Géorgie Kelly Loeffler, qui a perdu sa course dans les premières heures mercredi contre le révérend démocrate Raphael Warnock, a annoncé qu’elle ne déposerait plus d’objections aux votes du collège électoral.

« Quand je suis arrivée à Washington ce matin, j’avais pleinement l’intention de m’opposer à la certification des votes électoraux », a-t-elle déclaré. «Cependant, les événements qui se sont déroulés aujourd’hui m’ont forcé à reconsidérer et je ne peux pas maintenant, en toute bonne conscience, m’opposer.

Le sénateur Steve Daines, un républicain du Montana, a également annoncé qu’il ne soutenait plus les sénateurs qui déposaient des objections.

Avant le siège de Capitol Hill qui a duré des heures – avec une femme partisan de Trump décédée – le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, avait mis en garde ses collègues républicains contre des défis croissants, ce qui prolongerait le processus de certification pendant des heures.

McConnell a appelé cela un «chemin empoisonné», qui mettrait la démocratie dans une «spirale de la mort».

McConnell a également précisé qu’il ne pensait pas qu’il y avait de preuve de fraude électorale généralisée, comme l’a affirmé le président Donald Trump.

« Nous débattons d’une étape qui n’a jamais été franchie dans l’histoire américaine, à savoir si le Congrès devrait annuler les électeurs et dépasser une élection présidentielle », a-t-il déclaré au Sénat, après le représentant Paul Gosar et un groupe de sénateurs du GOP, y compris Sen Ted Cruz, s’est opposé au décompte des voix de l’Arizona Electoral College.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déchiré ses collègues du GOP qui tentent de contester l’élection présidentielle lors d’une session du Congrès mercredi

McConnell a ridiculisé les allégations de fraude électorale généralisée du président Donald Trump dans un discours de cinq minutes qui sera l’un de ses derniers en tant que chef de la majorité – et qui, selon lui, concernait le vote le plus important de sa carrière.

«Les affirmations vont des allégations locales spécifiques aux arguments constitutionnels en passant par les théories du complot radical», a déclaré McConnell.

Il a rappelé aux sénateurs qu’il soutenait Trump en utilisant le système juridique du pays, qui a fait perdre au président et à son équipe des pertes après pertes. Et a souligné que ces affaires avaient été entendues par certains des «juges de toutes les étoiles que le président lui-même avait désignés» – y compris à la Cour suprême des États-Unis.

McConnell a déclaré que chaque élection est en proie à des cas d’irrégularité de vote.

«Et bien sûr, c’est inacceptable», dit-il.

Le principal républicain du Sénat a également déclaré qu’il soutenait « de fortes réformes du vote menées par l’État », ajoutant qu’il ne voulait pas que « les procédures de pandémie bizarres de l’année dernière » – comme les bulletins de vote par correspondance qui ont donné un avantage aux démocrates – « deviennent la nouvelle norme. ».

« Mais mes collègues, rien avant nous ne prouve l’illégalité à une échelle proche de l’échelle massive, l’échelle massive qui aurait fait basculer l’ensemble des élections », a soutenu McConnell. «Le doute public ne peut pas non plus à lui seul justifier une rupture radicale, lorsque le doute lui-même a été suscité sans aucune preuve.

Il a souligné que la Constitution donne au Congrès un «rôle limité».

« Nous ne pouvons tout simplement pas nous déclarer un conseil national des élections sur les stéroïdes », a déclaré McConnell.

Tordant le couteau dans Trump, McConnell a également souligné que la course entre le président élu Joe Biden et Trump « n’était pas inhabituellement proche ».

«La marge du collège électoral était presque identique à ce qu’elle était en 2016», a souligné McConnell.

« Si ces élections étaient annulées par de simples allégations du côté des perdants, notre démocratie entrerait dans une spirale mortelle », a averti McConnel. « Nous ne verrions plus jamais une nation entière accepter une élection. »

« Tous les quatre ans, il y aurait une ruée vers le pouvoir à tout prix », a-t-il ajouté. « Cela nous mènera sur une voie empoisonnée où seul le gagnant accepte le résultat. »

McConnell a également souligné que le Parti républicain avait fait pression pour maintenir le système du collège électoral, suggérant que les manigances de mercredi pourraient pousser davantage les Américains à vouloir s’en débarrasser.

« Laissant beaucoup de nos États sans aucun mot à dire sur le choix d’un président », a-t-il déclaré.

S’adressant à ses pairs du GOP, McConnell a déclaré: «L’autogouvernment, mes collègues, nécessite un engagement commun envers la vérité et un respect partagé des règles de base de notre système.

« Nous ne pouvons pas continuer à nous séparer en deux tribus distinctes avec un ensemble de faits et des réalités séparés », a-t-il déclaré.

Il a également encouragé les républicains à être meilleurs que les démocrates, qui avaient auparavant contesté les votes du collège électoral en 2001, 2005 et 2017.

«Le républicain a condamné ces effots sans fondement», a déclaré McConnell.

« Mais nous ne devons pas imiter et intensifier ce que nous rejetons », a-t-il soutenu.

Il a déclaré que «le devoir du Sénat est de gouverner pour le bien public».

« Les États-Unis ont une vocation plus élevée qu’une spirale sans fin de vengeance partisane », a-t-il déclaré.

McConnell a déclaré qu’il ne se joindrait à aucune des objections mercredi pour contester le décompte.

Au moins 14 sénateurs ont adhéré à l’effort, pressés par Trump.

Les démocrates restent fermes contre les objections.

Le chef de la minorité à la Chambre Chuck Schumer – qui doit être promu une fois que les résultats des deux courses au second tour du Sénat de Géorgie seront définitifs – a applaudi les efforts de McConnell dans son discours de parole directement après.

« Cette insurrection a heureusement été découragée par la direction du parti majoritaire, mais elle n’a pas été réprimée », a déclaré Schumer.