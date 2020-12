WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump met fin à ses relations avec le Congrès avec un autre coup de force, menaçant de mettre son veto à un projet de loi de défense extrêmement populaire à moins que les législateurs ne répriment les grandes entreprises technologiques qu’il prétend avoir été biaisées contre lui pendant les élections.

Trump exige que le Congrès abroge la soi-disant section 230, une partie du code de communication qui protège Twitter, Facebook et autres de la responsabilité du contenu. Sa plainte est un cri de guerre des conservateurs – et de certains démocrates – qui disent que les géants des médias sociaux les traitent injustement.

Mais intervenir sur la question technologique complexe menace de renverser le projet de loi de défense massif, que le Congrès est fier d’avoir adopté sans faille pendant un demi-siècle. Trump a presque saboté le paquet avec une menace de veto antérieure sur les plans visant à cesser d’autoriser les bases militaires à être nommées pour les dirigeants confédérés.

C’est un autre exemple de la volonté effrontée du président de saper le Congrès, même ses alliés, pour imposer sa volonté au cours de ses derniers mois au pouvoir.

Mercredi, une coalition bipartite de dirigeants des comités des forces armées de la Chambre et du Sénat a déclaré que trop c’était trop.

«Nous avons travaillé dur à travers près de 2200 dispositions pour parvenir à un compromis sur des questions importantes affectant notre sécurité nationale et nos militaires», ont déclaré les représentants Adam Smith de Washington et Mac Thornberry du Texas, président et républicain en chef de la Commission des services armés de la Chambre, dans un communiqué. déclaration conjointe.

Dans une rare réprimande commune, ils ont déclaré que «pendant 59 années consécutives», la loi sur l’autorisation de la défense nationale a été adoptée parce que les législateurs et les présidents ont accepté de mettre de côté leurs propres préférences «et de faire passer les besoins de notre personnel militaire et de la sécurité américaine en premier».

«Le moment est venu de recommencer», ont-ils déclaré.

Le puissant président républicain du Comité des services armés du Sénat, le sénateur James Inhofe de l’Oklahoma, a déclaré qu’il s’était entretenu personnellement avec Trump, expliquant que le projet de loi sur la défense n’était pas le lieu du grand combat technologique.

L’histoire continue

« Je suis d’accord avec ses sentiments – nous devrions en supprimer 230 », a déclaré Inhofe aux journalistes mercredi à Capitol Hill après avoir parlé avec Trump. «Mais vous ne pouvez pas le faire dans ce projet de loi.»

Alors que des têtes plus fraîches devraient prévaloir, la menace de veto de Trump dans les derniers mois de son administration est sa dernière tentative de contourner les normes. Qu’il s’agisse de prendre de l’argent sur des bases militaires pour construire le mur frontalier avec le Mexique ou d’installer ses candidats à un poste administratif sans confirmation du Sénat, Trump a grignoté le pouvoir législatif comme peu d’autres cadres ces derniers temps.

« Le président semble déterminé à remplir chacun de ses jours restants au pouvoir avec pétulance, grief, intérêt personnel », a déclaré le leader démocrate Chuck Schumer lors d’un discours au Sénat.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré lors du briefing mercredi que le président envisageait sérieusement de mettre son veto au projet de loi sur la défense à moins que le Congrès n’abroge l’article 230.

«Il va faire pression sur le Congrès pour qu’il intensifie sa tâche», a-t-elle déclaré.

«Twitter est devenu un éditeur, choisissant de vérifier le contenu», a-t-elle déclaré. « Et lorsque vous êtes éditeur, cela comporte certaines responsabilités et vous ne devriez pas être à l’abri de toute responsabilité. »

Les anciens présidents ont certainement menacé de mettre leur veto sur les projets de loi de défense, qui établissent une politique annuelle avec les niveaux de troupes, les priorités en matière d’équipement, les augmentations de salaire et d’autres questions.

Il s’agit généralement d’une mesure largement bipartite, l’un des rares points communs. Au cours de l’été, le Sénat a approuvé sa version 86-14, tandis que la Chambre a également adopté ses efforts, l’opposition venant principalement des flancs libéraux et conservateurs.

Mercredi, les deux chambres ont annoncé un accord bicaméral avant les votes finaux.

Lorsque Trump a menacé pour la première fois un veto pour conserver les noms de base confédérés, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a proposé un compromis qui insérerait à la place une nouvelle disposition abrogeant l’article 230.

Les alliés de Trump à Capitol Hill, y compris le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, se sont insultés contre les entreprises de médias sociaux, en particulier lors des élections houleuses de novembre.

Dans une paire de tweets mardi soir, Trump a déclaré que le pays ne pouvait pas permettre à l’article 230 de rester. «Si l’article 230, très dangereux et injuste, n’est pas complètement abrogé dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), je serai obligé de VETO sans équivoque le projet de loi lorsqu’il sera envoyé au très beau bureau de Resolute», a-t-il tweeté.

Certains démocrates, y compris Schumer, conviennent que la disposition de l’article 230 pourrait être réexaminée, même s’ils ne sont pas d’accord avec la tactique de Trump consistant à l’attacher au projet de loi sur la défense.

Inhofe a déclaré mercredi que l’article 230 «n’a rien à voir avec l’armée» et devrait être exclu du projet de loi sur la défense.

Un républicain, le sénateur Roger Wicker du Mississippi, président du Comité sénatorial du commerce, a déclaré qu’il était chargé de montrer à la Maison Blanche une approche alternative qui pourrait fournir des clarifications sur les entreprises technologiques.

Wicker a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas sûr que sa proposition serait acceptée. Mais il a également déclaré qu’il ne croyait pas que Trump opposerait son veto au projet de loi incontournable sur la défense.

«Je ne pense pas que cela se produira», dit-il.

___

La rédactrice de l’Associated Press Deb Riechmann a contribué à cet article.