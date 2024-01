Le Congrès refuse de répondre aux raisons pour lesquelles il a signé un protocole d’accord avec Adani à Telangana après avoir attaqué le BJP pour avoir favorisé le conglomérat

Après avoir attaqué sans relâche le BJP et l’avoir accusé de favoriser l’homme d’affaires Gautam Adani, le parti du Congrès a refusé de répondre aux raisons pour lesquelles son gouvernement de Telangana a signé des protocoles d’accord d’une valeur de Rs 12 000 crores avec le conglomérat commercial de Davos.

Lors d’une conférence de presse, les dirigeants du Congrès ont semblé esquiver la réponse à la question de savoir pourquoi le gouvernement Telangana avait signé des protocoles d’accord avec Adani.

Lorsqu’un journaliste a souligné que si le parti du Congrès avait attaqué de manière agressive le gouvernement BJP à propos d’Adani, pourquoi le gouvernement Telangana avait-il signé un accord avec le conglomérat commercial de Davos, le haut dirigeant du Congrès, P Chidambaram, a déplacé le micro pour que le porte-parole Supriya Shrinate réponde. Cependant, Supriya a également refusé de répondre, affirmant que la conférence de presse avait eu lieu pour le lancement du manifeste et que les questions devaient se limiter à ce sujet uniquement.

Journaliste – Pourquoi le Congrès a signé un protocole d’accord avec Adani à Telangana ? Chidambaram- *Déplace le micro vers le sanctuaire” Shrinate- *Pas de réponse* pic.twitter.com/skdRCUzciQ -Ankur Singh (@iAnkurSingh) 17 janvier 2024

Notamment, les dirigeants du parti ont été rougis après le gouvernement Telangana dirigé par le Congrès le 17 janvier. signé quatre protocoles d’accord (MoU) d’une valeur de Rs 12 400 crore avec le groupe Adani en marge du Forum économique mondial (WEF) 2024 à Davos, en Suisse.

Selon un communiqué de presse du groupe Adani, les accords ont été signés en présence du ministre en chef de Telangana, Revanth Reddy, et du président du groupe Adani, Gautam Adani. Les protocoles d’accord représentent une avancée majeure vers la promotion d’une croissance économique verte, durable, inclusive et transformatrice dans la région.

Dans le premier protocole d’accord, Adani Enterprises Limited (AEL) s’est engagé à investir plus de Rs 5 000 crore dans la création d’un centre de données de pointe de 100 MW au cours des 5 à 7 prochaines années. Le centre de données donnera la priorité à la durabilité et s’appuiera sur des sources d’énergie renouvelables (vertes) pour ses opérations. L’initiative devrait générer des opportunités d’emploi directes et indirectes pour 600 personnes. L’AEL collaborera avec les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et startups locales pour développer une base de fournisseurs compétitive à l’échelle mondiale pour le projet.

Dans le cadre du deuxième protocole d’accord, Adani Green Energy Limited (AGEL) a annoncé un investissement de plus de Rs 5 000 crore pour la mise en place de deux projets de stockage par pompage (PSP) afin de renforcer les solutions énergétiques durables. Ces projets auront des capacités de 850 MW à Koyabestagudem et 500 MW à Nacharam.

Le troisième protocole d’accord a été signé par Ambuja Cements pour un investissement de Rs 1 400 crore pour construire une cimenterie ultramoderne de 6 millions de tonnes par an (MTPA) au cours des cinq prochaines années. L’usine s’étendra sur 70 acres et augmentera les capacités de production d’Ambuja et offrira des opportunités d’emploi à plus de 4 000 personnes, directement et indirectement.

De plus, Adani Defence Systems and Technologies Limited s’est engagé à verser plus de 1 000 crores de roupies pour la prochaine décennie afin de mettre en place des installations de lutte contre les drones et les missiles. L’investissement se concentre sur la création d’un écosystème complet dédié à la recherche, au développement, à la conception, à la fabrication et à l’intégration de systèmes de contre-drones et de missiles.

Le parc aérospatial d’Adani générera des emplois pour plus de 1 000 personnes et servira de plaque tournante pour ces capacités de défense essentielles contribuant à la préparation de défense de l’Inde.

Cependant, ces accords commerciaux vont à l’encontre de la longue campagne de diffamation menée par les dirigeants du Congrès, notamment l’ancien président Rahul Gandhi, qui avait accusé le Centre de capitalisme de copinage en favorisant Adani et ses entreprises.

Notamment, selon les allégations de Rahul Gandhi, la richesse de Gautam Adani a grimpé en flèche uniquement parce que les gouvernements de l’Union et des États (accusant spécifiquement le BJP) ont conclu des accords de contrepartie avec le groupe d’affaires et vendu ou loué actifs stratégiques, n’a ouvert de nouvelles frontières qu’au magnat des affaires, tout en négligeant les autres groupes d’entreprises – le favoritisme. Il allègue en outre que tout cela est fait illégalement pour favoriser le groupe Adani. Il avait tenté d’impliquer Adani en tant que partenaire criminel, le Premier ministre Modi ayant inventé le mot MODANI en fusionnant les noms de Modi et Adani.

Alors même que Rahul Gandhi et le Congrès élaborent un récit politique pour les prochaines élections générales de 2024, qui implique de mener une campagne de diffamation contre le Premier ministre Modi et de lier l’ascension économique d’Adani au favoritisme du Centre comme pièce maîtresse de leur stratégie électorale, leurs dirigeants de parti et leurs partenaires d’alliance continuer à conclure des accords avec le conglomérat commercial pour remplir ses garanties électorales et réaliser ses plans de croissance.