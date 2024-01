Le Congrès proteste aujourd’hui contre les attaques planifiées contre Rahul Gandhi Bharat Jodo Nyay Yatra Yatra dans l’Assam

Bharat Jodo Nyay Yatra, dirigé par M. Gandhi, a atteint aujourd’hui le district central de l’Assam.

New Delhi:

Le Congrès a annoncé dimanche qu’il organiserait des manifestations dans les quartiers généraux de l’État et des districts pour protester contre ce qu’il a qualifié d’« attaques planifiées » contre les convois de Bharat Jodo Nyay Yatra dans l’Assam.

Dans un article publié tard dans la soirée sur X, le secrétaire général de l’organisation du Congrès, KC Venugopal, a affirmé que depuis l’entrée de la yatra dans l’Assam, « le CM le plus corrompu d’Inde a mené des attaques incessantes contre nos convois, nos propriétés et nos dirigeants en utilisant ses sbires. ” “C’est une question que chaque Indien doit prendre au sérieux, car elle révèle le fascisme et le hooliganisme du BJP. Partout en Inde, les PCC et les DCC ont pour instruction d’organiser des manifestations à grande échelle demain soir et de dénoncer comment le BJP dirigé par Modi tue la démocratie en Assam. à travers leur CM corrompu”, a déclaré M. Venugopal.

« Notre combat pour la justice – sociale, économique et politique – se poursuivra sans se laisser décourager ! il a dit.

Dans sa lettre adressée à tous les chefs des comités du Congrès du Pradesh, aux responsables de l’État, aux secrétaires de l’AICC et aux chefs des organisations, départements et cellules frontales, M. Venugopal a déclaré que le Bharat Jodo Nyay Yatra dirigé par Rahul Gandhi, qui a débuté à Manipur le 14 janvier, a a traversé avec succès le Manipur, le Nagaland, l’Arunachal Pradesh et est maintenant entré dans l’Assam.

“Malheureusement, comme vous le savez, le BJP, en particulier son ministre en chef le plus corrompu, Himanta Biswa Sarma en Assam, tente désespérément de perturber ce Yatra pacifique”, a-t-il déclaré.

“Au cours des deux derniers jours, nous avons assisté à des attaques planifiées contre les convois du Bharat Jodo Nyay Yatra et à des cas de démontage de nos affiches Yatra par ces fauteurs de troubles”, a déclaré le chef du Congrès.

Aujourd’hui, une foule délibérément rassemblée de travailleurs du BJP a “attaqué” le convoi dirigé par Rahul Gandhi, blessant plusieurs dirigeants du parti, dont le président du PCC de l’Assam, a affirmé M. Venugopal.

Ce soir, il y a eu une nouvelle attaque contre le Nyay Yatra par des « crétins » soutenus par le BJP, a-t-il déclaré.

“Ce n’est rien d’autre qu’une tentative désespérée de masquer les échecs administratifs et la corruption du ministre en chef de l’Assam et du gouvernement BJP au Centre”, a-t-il déclaré.

“Face à des tentatives aussi flagrantes de réprimer notre cause, il est impératif que nous restions fermes et unis. Notre résistance collective n’est pas seulement une réponse à ces attaques ; c’est une déclaration de notre engagement inébranlable en faveur de la justice”, a déclaré M. Venugopal. dans la lettre.

“Nous ne pouvons pas permettre que les actions désespérées de quelques-uns nous dissuadent de notre mission”, a-t-il déclaré.

À la lumière de ces événements, il est demandé que des manifestations de protestation massives soient organisées au siège de l’État et du district par les PCC, impliquant nos hauts dirigeants et fonctionnaires du parti lundi soir 22 janvier, a déclaré M. Venugopal.

« Rassemblons-nous pour nous opposer fermement à ces attaques violentes et odieuses planifiées contre le Bharat Jodo Nyay Yatra », a-t-il déclaré.

Le chef du Congrès de l’Assam, Bhupen Kumar Borah, aurait été agressé tandis que la voiture du secrétaire général Jairam Ramesh était prise pour cible dans le district de Sonitpur, dans l’Assam, lors du Bharat Jodo Nyay Yatra dimanche.

Le parti a demandé une enquête judiciaire sur l’attaque de Borah, alléguant l’implication d’un député du BJP et de ses partisans.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a également été assailli dimanche soir dans un restaurant en bordure de route du district de Nagaon, dans l’Assam.

La foule a brandi des slogans contre le député de Wayanad et a également déployé des pancartes avec des messages tels que « Anyay Yatra » et « Rakibul retournez », faisant référence au député du Congrès de Samaguri, Rakibul Hussain.

