Même après que le Collège électoral a certifié le président élu Joseph R. Biden Jr. comme le vainqueur de l’élection lundi, certains des plus fidèles alliés du président Trump au Congrès ont refusé d’accepter sa perte, jurant qu’ils pouvaient encore inverser les résultats sur le parquet de la Chambre des représentants des États-Unis.

M. Trump a amplifié leurs affirmations, faire recirculer un article mardi sur les efforts menés par le représentant Mo Brooks, républicain de l’Alabama, pour contester la victoire de M. Biden lorsque la Chambre et le Sénat se réuniront pour la ratifier officiellement le 6 janvier.

Mais si la Constitution donne au Congrès le dernier mot lors des élections, il n’y a aucune chance qu’il accepte d’annuler les résultats et de maintenir M. Trump au pouvoir.

Tous les quatre ans, la Chambre et le Sénat se réunissent pour classer officiellement les votes électoraux et soulever toute préoccupation finale concernant les résultats. Normalement, il s’agit d’une confirmation superficielle du vote du collège électoral. Mais cette année, M. Brooks a menacé de le transformer en un dernier combat désordonné en s’opposant. Il est presque certain d’échouer, mais pas avant un spectacle potentiellement diviseur à la Chambre qui pourrait pousser le vice-président Mike Pence dans la position politiquement périlleuse de confirmer que M. Trump a perdu.