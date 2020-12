La relation entre le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et le sénateur Lamar Alexander (R-TN) pourrait être cruciale pour obtenir un accord pour empêcher l’adoption de factures médicales surprises. | Alex Wong / Getty Images

Pourquoi un accord sur les factures médicales surprises pourrait-il enfin être adopté – et pourquoi il pourrait ne pas l’être.

Le Congrès pourrait enfin, enfin, conclure un accord pour mettre fin à la plupart des factures médicales surprises. Les démocrates et les républicains des comités de soins de santé de la Chambre et du Sénat ont annoncé vendredi soir qu’ils avaient conclu un accord pour freiner la facturation surprise.

Ce fut une avancée majeure pour les négociations, qui se poursuivent sous une forme ou une autre depuis près de deux ans.

Alors que les principaux membres de trois des quatre comités – House Energy and Commerce, House Education and Workforce, et Sénat Health – avaient auparavant accepté les termes, le House Ways and Means Committee avait été un refus. Le président du comité Richard Neal (D-MA) et le membre de premier plan Kevin Brady (R-TX) ont effectivement sabordé la proposition précédente, juste au moment où l’optimisme grandissait quant à son inclusion dans l’accord de dépenses de fin d’année 2019, en proposant une alternative. plan. Pas plus tard que la semaine dernière, selon Peter Sullivan de Hill’s, on craignait que Neal et Brady ne se révèlent une fois de plus un obstacle trop important pour conclure un accord.

Mais maintenant tout le monde est sur la même longueur d’onde – enfin, pas tout à fait tout le monde.

Alors que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, ont rapidement annoncé leur soutien à la législation bipartisane et bicamérale, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a été visiblement silencieux. Son bureau a simplement dit aux journalistes qu’ils examinaient le plan. Et c’est un gros problème si cet accord, aussi révolutionnaire soit-il, va un jour devenir loi et mettre un terme à la plupart des projets de loi surprenants.

Nous reviendrons sur la politique dans un instant, mais d’abord, couvrons le plan actuel. Pour rappel: plusieurs études ont montré qu’environ une visite à l’urgence sur cinq entraîne des frais pour un patient pour des soins hors réseau. Selon la Kaiser Family Foundation, même 16% des admissions dans un hôpital du réseau entraînent toujours des frais hors réseau, car l’un des médecins consultés par le patient ne faisait pas partie de leur réseau d’assurance. Comme Sarah Kliff l’a abondamment documenté pour Vox, ces factures surprises peuvent avoir des soldes de plusieurs dizaines de milliers de dollars – même si, par exemple, quelqu’un a été heurté par un bus de la ville et a été emmené à l’hôpital alors qu’il était inconscient.

C’est le mal que ce plan du Congrès veut corriger. Tout au long du débat, le point de discorde le plus important était de savoir comment décider ce qu’un régime d’assurance paierait à un hôpital, à un médecin ou à un service d’ambulance hors réseau dans ces scénarios. Un côté du débat (à peu près représenté par les trois premiers comités à parvenir à un accord et le lobby de l’assurance maladie) voulait par défaut quelque chose de proche du prix moyen en réseau payé pour les services facturés dans la région. L’autre partie (représentée par Neal, Brady et les hôpitaux) voulait utiliser un processus d’arbitrage par une tierce partie pour arriver à un paiement équitable.

L’accord final, utilement présenté par Loren Adler de la Brookings Institution sur Twitter, est un compromis entre les deux. Lisez le fil de discussion de Loren si vous voulez entrer dans tous les détails loufoques, mais en bref:

La facturation surprise serait interdite pour les soins d’urgence hors réseau, pour la plupart des soins hors réseau dans les installations du réseau et pour les ambulances aériennes. Les patients seraient invités à ne payer que leurs obligations dans le réseau pour les soins qu’ils ont reçus, et c’est fini pour eux. La question devient alors ce que l’assureur paiera au prestataire.

Il y aurait initialement une période de 30 jours pendant laquelle le régime d’assurance et les prestataires de soins de santé pourraient essayer de négocier un paiement pour les réclamations hors réseau. S’ils ne parviennent pas à un accord, alors l’arbitrage serait la prochaine étape.

Les arbitres indépendants tiendraient principalement compte des frais moyens dans le réseau pour les services en question, ainsi que des autres fournisseurs d’informations par l’assureur et le fournisseur. Les deux parties feraient une offre et l’arbitre en choisirait une sur la base des directives stipulées dans le projet de loi.

Personne ne l’appellerait un plan parfait – les ambulances au sol sont notamment exclues de l’interdiction de la facturation surprise – mais la plupart des experts en politique de la santé semblent y voir une nette amélioration par rapport au statu quo.

«Dans l’ensemble, cela éloigne les consommateurs du milieu des conflits de facturation surprise, du moins n’augmentera certainement pas les coûts, et je dirais que cela devrait permettre au marché de s’améliorer avec le temps», a écrit Adler. «C’est une victoire dans mon livre, même si ce n’est pas ma solution idéale.»

Maintenant, deviendra-t-il réellement loi? Personne avec qui j’ai parlé sur Capitol Hill ou K Street n’est encore sûr. Il y a des raisons d’être optimiste et sceptique.

Pourquoi l’accord de facturation surprise pourrait-il être adopté – et pourquoi il pourrait ne pas l’être

L’espoir le plus immédiat d’adoption serait que ces dispositions soient incluses dans un accord de dépenses de fin d’année. Mais cela exigerait que McConnell et ses membres se joignent rapidement à eux.

La meilleure chose que l’accord de facturation surprise a joué en sa faveur, c’est que tout le monde convient que ces pratiques sont inacceptables et veulent faire quelque chose. Ce n’est pas souvent que nous voyons quatre comités, à la fois le plus haut démocrate et le haut républicain, soutenir le même plan. Le président Donald Trump a manifesté son soutien à la fin des projets de loi surprises, et les électeurs souhaitent massivement que le Congrès règle le problème (soit parce qu’ils ont déjà été touchés par un projet de loi surprise, soit ils craignent de l’être).

«Ce dernier développement est une percée et augmente les chances d’un accord législatif final sur les projets de loi surprise», m’a dit Kim Monk, directeur général de Capital Alpha Partners. «Mais l’horloge tourne. Les obstacles du Sénat et l’opposition des parties prenantes posent encore probablement de gros obstacles.

McConnell sera probablement le facteur décisif, étant donné que Pelosi et Schumer font déjà pression pour que le plan soit adopté. Sur la base de mes conversations de lundi matin avec des lobbyistes et des assistants (le bureau de McConnell est notoirement discret et n’a pas répondu à ma demande de commentaire), le dirigeant républicain a quelques facteurs compensateurs à prendre en compte.

La forte implication du président du comité sénatorial de la santé, Lamar Alexander, joue en faveur de l’accord. Le républicain du Tennessee est un proche confident de McConnell et il prend sa retraite au début de l’année prochaine. Comme je l’ai expliqué dans un profil d’Alexandre, il cherchait à conclure un dernier gros accord bipartisan avec lequel mettre fin à ses 17 ans de carrière au Sénat.

« Bien que je sois sûr qu’il aime faire un solide pour Alexander depuis qu’il prend sa retraite, McConnell va également écouter les compagnies d’assurance », a déclaré un lobbyiste républicain du secteur de la santé, « qui a sans doute ‘perdu’ lorsque cela est allé dans le sens de l’arbitrage. . »

Cette personne a souligné que le principal assureur santé Humana est basé dans l’État d’origine de McConnell, au Kentucky, et qu’un de ses anciens collaborateurs a rejoint leur magasin de lobbying cette année. Les hôpitaux seront sûrement entendus aussi, car bien qu’ils aient semblé plus positifs à propos du plan, l’American Hospital Association a déclaré qu’il avait encore des inquiétudes.

C’est donc là que commencent les problèmes politiques de l’accord. Et ces problèmes s’étendent probablement au-delà de McConnell à d’autres républicains du Sénat qui pourraient ne pas soutenir l’arbitrage, selon Monk. Certains des sénateurs représentant des États plus ruraux peuvent également ne pas apprécier que les ambulances aériennes soient distinguées. McConnell détient une immense discrétion individuelle pour décider quels projets de loi seront adoptés au Sénat, mais il ne va probablement pas non plus s’embarrasser d’un plan si une grande partie, ou la plupart, de sa conférence ne le soutient pas.

Ensuite, il y a la question de savoir à quel point les démocrates sont prêts à pousser. Alors que les démocrates les plus importants manifestent actuellement leur soutien, Neal n’a pas toujours semblé enthousiasmé par ces propositions et même Schumer a parfois été considéré comme ambivalent en raison de sa proximité avec l’industrie hospitalière de New York. Les démocrates feront-ils de la facturation surprise une ligne rouge ou sont-ils prêts à la mettre l’année prochaine?

Pour l’instant, le plan est de continuer à faire pression pour que la facturation surprise soit ajoutée au plan de dépenses omnibus. Mais vous pouvez également déjà entendre les démocrates mettre en place un scénario dans lequel ils blâment McConnell si l’accord n’est pas inclus.

«Ils n’ont pas complètement fermé la porte», m’a dit un assistant démocrate de la Chambre à propos du bureau de McConnell. «Mais ils font définitivement obstacle en ce moment.»

Et ainsi, à partir de la mi-décembre, personne n’est convaincu que «le No Surprise Act» (comme l’accord a été surnommé) deviendra effectivement loi malgré cette percée politique.

Le seul joker, selon le lobbyiste du GOP, est de savoir si le Congrès décide qu’il a besoin de plus de compensations pour payer les nouvelles dépenses en cours de négociation pour le projet de loi de fin d’année. Même la version Neal d’une solution de facturation surprise, moins agressive que les autres, devrait générer environ 18 milliards de dollars d’économies pour le gouvernement fédéral.

«Je pense que les économies seront probablement ce qui permettra de faire cela», a déclaré cette personne. «Ils ont besoin de compensations.»

Mais la législation sur les soins de santé adoptée par le Congrès ne peut jamais être considérée comme acquise tant que les votes ne sont pas réellement exprimés. Restez à l’écoute.