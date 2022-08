Le Congrès peut obtenir les dossiers fiscaux de Trump et les règles de la cour d’appel

WASHINGTON (AP) – Une cour d’appel fédérale s’est rangée mardi du côté d’un comité de la Chambre cherchant à accéder aux déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump, rejetant l’affirmation de Trump selon laquelle le Congrès outrepassait.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a approuvé la décision d’un juge d’un tribunal inférieur en faveur du Congrès. Le juge de district américain Trevor McFadden – un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice et nommé par Trump – a statué en décembre que le président de la commission des voies et moyens de la Chambre avait un large pouvoir pour demander les dossiers, et que le département du Trésor devrait fournir les déclarations de revenus au comité.

Les trois juges de la cour d’appel ont accepté.

« Les partis Trump soutiennent que la demande du président dépasse les pouvoirs d’enquête du Congrès. Ce n’est pas le cas », ont écrit les juges. Deux des juges, David Sentelle et Karen Henderson, ont été nommés par le président Ronald Reagan et un, Robert Wilkins, a été nommé par le président Barack Obama.

Dans leur décision, les juges ont également rejeté l’argument de Trump selon lequel la demande était problématique en partie parce qu’elle ne comportait pas de promesse de garder les dossiers confidentiels.

Il n’était pas immédiatement clair si Trump ferait appel ou s’il y aurait une résolution de l’affaire avant qu’un nouveau Congrès n’entre en fonction en janvier. Si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre lors des élections d’automne, ils pourraient abandonner la demande de documents l’année prochaine.

La décision des juges est intervenue alors que l’ancien président continue d’être impliqué dans des batailles juridiques. Lundi, le FBI a fouillé son domaine de Mar-a-Lago en Floride dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il avait pris des dossiers classifiés à la Maison Blanche.

Le panel House Ways and Means et son président, le démocrate Richard Neal du Massachusetts, ont demandé pour la première fois les déclarations de revenus de Trump en 2019 dans le cadre d’une enquête sur le programme d’audit de l’Internal Revenue Service et le respect de la législation fiscale par l’ancien président. Une loi fédérale stipule que l’Internal Revenue Service “fournit” les déclarations de tout contribuable à une poignée de législateurs de haut niveau.

“Avec beaucoup de patience, nous avons suivi le processus judiciaire, et encore une fois, notre position a été confirmée par les tribunaux”, a déclaré Neal dans un communiqué. « Je suis heureux que cet avis attendu depuis longtemps indique clairement que la loi est de notre côté. Lorsque nous recevrons les retours, nous commencerons notre surveillance du programme d’audit présidentiel obligatoire de l’IRS. Le comité a déclaré sur Twitter qu’il s’attendait à recevoir les documents demandés “immédiatement”.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a qualifié la décision de “victoire importante pour l’état de droit”.

Un e-mail aux avocats de Trump n’a pas été immédiatement renvoyé.

Le ministère de la Justice, sous l’administration Trump, avait défendu une décision du secrétaire au Trésor de l’époque, Steven Mnuchin, de retenir les déclarations de revenus du Congrès. Mnuchin a fait valoir qu’il pouvait retenir les documents parce qu’il avait conclu qu’ils étaient recherchés par les démocrates pour des raisons partisanes. Un procès s’ensuivit.

Après l’entrée en fonction du président Joe Biden, le comité a renouvelé la demande, demandant les déclarations de revenus de Trump et des informations supplémentaires de 2015 à 2020. La Maison Blanche a estimé que la demande était valable et que le département du Trésor n’avait d’autre choix que de s’y conformer. Trump a ensuite tenté d’arrêter le transfert devant le tribunal.

Le procureur du district de Manhattan de l’époque, Cyrus Vance Jr., a obtenu des copies des dossiers fiscaux personnels et professionnels de Trump dans le cadre d’une enquête criminelle. Trump a tenté d’empêcher ses comptables de remettre les documents, portant l’affaire devant la Cour suprême. Les juges ont rejeté l’argument de Trump selon lequel il jouissait d’une large immunité en tant que président. Le poste de procureur de district a depuis été repris par Alvin Bragg et les procureurs chargés de l’enquête criminelle ont démissionné, mais Bragg a déclaré que l’enquête se poursuivait.

Jessica Gresko, l’Associated Press