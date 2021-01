WASHINGTON (AP) – Le Congrès est prêt à se réunir pour le début d’une nouvelle session dimanche, jurant devant les législateurs pendant une période tumultueuse alors qu’un nombre croissant de républicains s’efforcent d’annuler la victoire de Joe Biden sur le président Donald Trump et la flambée des coronavirus.

La démocrate Nancy Pelosi devait être réélue à la présidence de la Chambre par son parti, qui conserve la majorité à la Chambre, mais avec la plus faible marge en 20 ans après un effacement des élections en novembre.

L’ouverture du Sénat pourrait faire partie des derniers actes de Mitch McConnell en tant que chef de la majorité. Le contrôle républicain est en question jusqu’au second tour des élections de mardi pour deux sièges au Sénat en Géorgie. Le résultat déterminera quel parti détient la chambre.

On dit souvent qu’un gouvernement divisé peut être un moment pour des compromis législatifs, mais les législateurs se joignent au 117e Congrès avec la nation plus déchirée que jamais, contestant même des faits fondamentaux, notamment le fait que Biden a remporté l’élection présidentielle.

La fraude n’a pas gâché l’élection présidentielle de 2020, un fait confirmé par les responsables électoraux de tout le pays. Avant de démissionner le mois dernier, le procureur général William Barr, un républicain nommé par Trump, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude ayant affecté le résultat des élections. Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, dont les États ont joué un rôle crucial dans la victoire de Biden, ont également déclaré que leurs résultats électoraux étaient exacts.

Néanmoins, une douzaine de républicains à destination du nouveau Sénat, dirigé par les sens. Josh Hawley et Ted Cruz, et encore plus à la Chambre, se sont engagés à devenir une force de résistance à la Maison Blanche de Biden, en commençant par des efforts pour renverser la volonté des électeurs américains. Ces législateurs du GOP prévoient de s’opposer aux résultats des élections lorsque le Congrès se réunira mercredi pour comptabiliser sa victoire 306-232 du Collège électoral sur Trump.

Le vice-président Mike Pence, qui en tant que président du Sénat, préside la session et déclare vainqueur, fait face à une pression croissante des alliés de Trump sur ce rôle cérémoniel.

Le chef de cabinet de Pence, Marc Short, a déclaré samedi dans un communiqué que Pence « salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser le pouvoir dont ils disposent en vertu de la loi pour soulever des objections. »

Les démocrates, quant à eux, vont de l’avant, désireux de s’associer à Biden sur des priorités communes, à commencer par les efforts pour endiguer la pandémie et la crise économique. Ils prévoient de revoir l’effort raté pour porter l’aide pandémique à 2 000 dollars pour la plupart des gens.

«Cela a été un moment de grand défi aux États-Unis d’Amérique rempli d’épreuves et de tribulations, mais l’aide est en route», a déclaré le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., le président du caucus démocrate de la Chambre. entretien.

«L’Amérique est une nation résiliente, remplie de personnes résilientes», a-t-il déclaré. «Nous continuerons d’être à la hauteur de l’occasion, de sortir de cette pandémie et de continuer à marcher vers notre union plus parfaite.

Parmi les nouveaux arrivants républicains de la Chambre se trouvent Marjorie Taylor Greene, de Géorgie, alignée sur Trump, qui a fait signe aux théories du complot Q-Anon, et la défenseure des droits des armes à feu Lauren Boebert du Colorado, qui a fait circuler une lettre de soutien pour conserver le droit des législateurs de porter des armes à feu. dans le Capitole.

Greene faisait partie d’un groupe de républicains de la Chambre dirigé par le représentant Mo Brooks de l’Alabama qui a rendu visite à Trump à la Maison Blanche pendant la saison des vacances au sujet de leurs efforts pour annuler l’élection.

Le «Jan. Le défi est lancé », a déclaré Taylor Greene dans un tweet épinglé en haut de son compte sur les réseaux sociaux. Boebert a également tweeté son soutien à ceux qui contestent la victoire de Biden.

Les républicains de la Chambre ont renforcé leurs rangs lors des élections de novembre, élisant plus que jamais une poignée de femmes et de minorités. Certains des nouveaux législateurs du GOP sont appelés la «Force de la Liberté», et un contre-pied à l ‘«escouade» – la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York et d’autres femmes démocrates libérales qui ont accédé au pouvoir lors de la dernière session.

Dans une déclaration, le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., Le chef de la minorité, a déclaré que les nouveaux membres républicains «sont une forte représentation de qui est l’Amérique et d’où nous venons».

Les démocrates progressistes ont renforcé leurs rangs avec des nouveaux venus alignés sur des priorités plus libérales.

Le Capitole lui-même est un endroit changé sous les restrictions des coronavirus. Les législateurs arrivent à Washington de toutes les régions du pays potentiellement exposées au virus pendant leur voyage.

Plusieurs législateurs ont été écœurés par le virus et certains seront absents dimanche. En outre, un mémorial a été organisé samedi pour le législateur républicain nouvellement élu Luke Letlow, 41 ans, de Louisiane, décédé des complications du COVID-19 jours avant l’assermentation.

Le Bureau du médecin traitant a publié plusieurs longues notes de service avertissant les législateurs de ne pas se réunir en groupe ou d’organiser des réceptions traditionnelles pour empêcher la propagation du virus. Les masques ont été portés à tout moment et Pelosi a exigé qu’ils soient utilisés dans la chambre de la Chambre. Les membres doivent subir des tests de coronavirus et avoir accès aux vaccins.

«Ne participez pas à des événements sociaux, réceptions, célébrations ou rendez-vous en personne, en dehors de votre unité familiale, et portez toujours un masque facial à l’extérieur de votre domicile», a averti le cabinet du médecin dans une note. « Vous devez strictement éviter tout type de réception ou de célébration au bureau pendant les jours à venir. »

Même les cérémonies traditionnelles de serment seront limitées à la Chambre. Fini les grands portraits de famille avec de nouveaux législateurs prêtant serment. Au lieu de cela, chaque représentant élu peut amener un invité en conformité avec les protocoles de distanciation sociale.

Le vice-président jure généralement devant les sénateurs et Pence devait le faire dimanche.

Pelosi, qui revient en tant que président, fait face à une course serrée, avec la division de la Chambre 222-211, avec une course encore indécise et un poste vacant après la mort de Letlow.

La démocrate de Californie peut endurer quelques défections de ses rangs, mais seulement quelques-unes, sauf absences. Dans une lettre à ses collègues dimanche, elle a déclaré qu’elle était «confiante que l’élection du Président aujourd’hui montrera un caucus démocrate uni prêt à relever les défis à venir». Elle doit gagner la majorité des personnes présentes et votantes pour conserver le marteau de l’orateur.