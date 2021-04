La représentante Karen Bass, démocrate de Californie et présidente du Democratic Black Caucus, prend la parole lors d’un événement avec des membres du caucus démocrate sur les marches du front est du Capitole américain avant un vote sur le George Floyd Justice in Policing Act de 2020 à Washington , DC, le jeudi 25 juin 2020.

Bass est l’auteur principal de la George Floyd Justice in Policing Act, que la Chambre dirigée par les démocrates a adoptée l’année dernière et pour la deuxième fois en mars. Les républicains s’opposent au projet de loi, qui a bloqué au Sénat divisé 50-50 par parti.

Huit sénateurs et représentants prévoient de discuter des changements de police lors de pourparlers officiels, a confirmé un assistant du Congrès à CNBC. Les négociations suivront des discussions impliquant le sénateur Tim Scott, RS.C., Cory Booker, DN.J., et la représentante Karen Bass, D-Calif.

George Floyd, un homme noir, est décédé en mai après que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin se soit agenouillé sur son cou pendant environ neuf minutes. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré plus tôt ce mois-ci.

L’avocat des droits civils Benjamin Crump, le frère de George Floyd, Philonise, et d’autres membres de la famille des victimes de violences policières ont rencontré séparément jeudi Scott et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y.

Scott, Booker et Bass assisteront tous aux pourparlers jeudi après-midi, a rapporté NBC News. Les sens. Dick Durbin, D-Ill., Lindsey Graham, RS.C., et le représentant Josh Gottheimer, DN.J., se joindront à eux avec deux républicains de la Chambre, selon NBC.

On ne sait pas ce qui pourrait gagner le soutien des démocrates et des républicains, qui ont des points de vue divergents sur jusqu’où le gouvernement fédéral devrait aller pour éradiquer la violence contre les Noirs américains et les abus de pouvoir dans la police.

La mort de Floyd, ainsi que la fusillade par la police de Breonna Taylor, une femme noire, à Louisville l’année dernière, ont déclenché les plus grands cris de justice raciale et de réforme de la police aux États-Unis depuis des décennies. Lors de sa première allocution commune au Congrès mercredi soir, le président Joe Biden a appelé les législateurs à adopter un projet de loi sur la police avant le premier anniversaire de la mort de Floyd le mois prochain.

« Le pays soutient cette réforme et le Congrès doit agir », a déclaré le président. Il a soutenu le projet de loi adopté par la Chambre.

Le projet de loi approuvé par les démocrates vise à interdire les étranglements, les prises carotidiennes et les mandats d’interdiction au niveau fédéral, et lierait le financement de la police étatique et locale aux départements interdisant ces pratiques. Il vise à affaiblir la soi-disant immunité qualifiée, qui protège les agents de nombreuses poursuites civiles, et vise à faciliter les poursuites contre la police.

Le plan de Scott l’an dernier appelait à des interdictions plus limitées sur les étranglements et les mandats de non-coup. Son parti à l’époque a résisté aux efforts visant à modifier les règles d’immunité qualifiée. Les démocrates ont qualifié son projet de loi d’insuffisant.

Au cours des dernières semaines, le sénateur aurait lancé un compromis qui ferait l’objet de poursuites civiles par des départements plutôt que par des agents individuels.

Ni les propositions démocrates ni républicaines ne réduiraient le financement de la police. Des militants et de nombreux législateurs progressistes ont appelé depuis la mort de Floyd à rediriger une partie de l’argent des forces de l’ordre vers les services sociaux.

De nombreuses grandes villes américaines ont soit réformé les pratiques policières, soit réduit le financement de la police au cours de la dernière année.

