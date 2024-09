Le Congrès ordonne une enquête sur les défauts de construction « intentionnels » des navires de la Marine — RT World News

Un rapport d’un constructeur naval avait révélé plus tôt des « soudures défectueuses » sur plusieurs sous-marins et porte-avions américains.

Les législateurs américains ont ordonné une enquête sur des informations faisant état de soudures de qualité inférieure. « fait sciemment » sur les sous-marins et les porte-avions, en construction et en service au sein de l’US Navy. Dans un déclaration Publié vendredi, le House Armed Services Committee (HASC) a chargé le Pentagone d’enquêter sur l’affaire et d’élaborer un plan pour « Comment se protéger » Navires de la marine contre d’autres «falsification».

La décision du HASC fait suite au rapport de la semaine dernière de Newport News Shipbuilding, qui a déclaré avoir découvert des soudures défectueuses sur les composants de plusieurs navires de la Marine en service. La société est l’un des deux chantiers navals nucléaires aux États-Unis qui construisent des porte-avions de classe Ford, des sections de sous-marins d’attaque de classe Virginia et des sous-marins nucléaires lance-missiles de classe Columbia.

Selon les informations de l’USNI, le chantier naval a également déclaré avoir constaté que les défauts « Peut avoir été fait intentionnellement », et a soumis son rapport à la Marine, au ministère de la Justice et à Huntington Ingalls Industries (HII), la société qui en est propriétaire et le plus grand constructeur naval militaire du pays.















La question a ensuite attiré l’attention du Congrès, la HASC exprimant ses inquiétudes car elle implique des navires. « critique » à la sécurité nationale.

« Il est profondément inquiétant d’apprendre que des soudures défectueuses peuvent avoir été sciemment réalisées sur des sous-marins et des porte-avions de la marine américaine… Nous devons garantir que ces navires sont protégés contre tout acteur malveillant cherchant à mettre en danger la sécurité nationale américaine ou nos militaires », a déclaré le comité dans son communiqué.

HII, qui inspecte actuellement les conclusions de Newport News, a déclaré plus tard avoir découvert que « Certains soudeurs ont sciemment contourné certaines procédures de soudage », mais ont affirmé avoir trouvé « aucune indication d’intention malveillante. »

La Marine a reconnu qu’elle était consciente du problème dans un communiqué publié jeudi, affirmant qu’elle menait « une évaluation approfondie pour déterminer la portée » des navires concernés. Une source du Pentagone a déclaré plus tard à USNI News que le nombre de sous-marins de classe Virginia en service dont les soudures étaient défectueuses était de l’ordre de « chiffres faibles » mais il faudra peut-être un certain temps pour déterminer combien d’autres navires, en service et en construction, ont ce problème.

On ne sait pas exactement quand le premier travail défectueux a été découvert, ni quelles sanctions attendent les soudeurs et le chantier naval à la suite de l’enquête.

Newport News Shipbuilding a déjà fait l’objet d’enquêtes sur les procédures de soudage à deux reprises, en 2007 et 2009. L’une des enquêtes a déclenché une inspection qui a duré près d’une décennie, selon les médias.