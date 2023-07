Le Congrès ne rejoindra aucun bloc d’opposition ayant le parti de KCR : Rahul Gandhi

Lançant une attaque cinglante contre le ministre en chef de Telangana, K Chandrashekar Rao, le chef du Congrès Rahul Gandhi a déclaré dimanche que sa télécommande était avec le Premier ministre Narendra Modi et a décrit le parti au pouvoir de l’État comme « l’équipe B du BJP » et sa nouvelle nomenclature, BRS, comme ‘ BJP Rishtedar Samithi’.

M. Gandhi a allégué que les accusations de corruption portées contre le KCR et les dirigeants de son parti les avaient rendus subordonnés au BJP, et a affirmé qu’il avait dit à tous les autres dirigeants de l’opposition que le Congrès ne rejoindrait aucun bloc où le BRS (Bharat Rashtra Samithi) était impliqué.

S’adressant à une réunion publique à Khammam, M. Gandhi a déclaré: « BRS est comme BJP Rishtedar Samiti. KCR pense qu’il est un roi et Telangana est son royaume. »

M. Gandhi a déclaré que le Congrès s’était toujours opposé au BJP au Parlement, mais que le parti de KCR était « l’équipe B du BJP ».

« Le Premier ministre Narendra Modi porte la télécommande du ministre en chef de Telangana, K Chandrashekar Rao », a déclaré l’ancien chef du Congrès.

Il a déclaré que le Congrès a récemment combattu les élections à l’assemblée du Karnataka contre « un gouvernement corrompu et anti-pauvres et nous les avons vaincus avec le soutien des pauvres, des OBC, des minorités et des opprimés de l’État ».

« Quelque chose de similaire va se passer à Telangana. D’un côté, il y aurait des riches et des puissants de l’État et de l’autre, il y aurait des pauvres, des tribaux, des minorités, des agriculteurs et des petits commerçants avec nous. Ce qui s’est passé au Karnataka, serait répété à Telangana », a déclaré M. Gandhi.

Le chef du Congrès a déclaré plus tôt qu’il avait été dit qu’il y avait une lutte à trois entre le TRS (Telangana Rashtra Samithi qui est maintenant BRS), le Congrès et le BJP à Telangana.

« Mais le BJP n’existe pas du tout à Telangana. Leurs quatre pneus ont été crevés. Maintenant, c’est un combat entre le Congrès et l’équipe B du BJP », a-t-il déclaré.

Se référant aux récentes tentatives d’unir l’opposition contre le BJP pour les élections de 2024 à Lok Sabha, M. Gandhi a déclaré : « Nous avons dit aux autres dirigeants de l’opposition que si le TRS assiste à la réunion, le Congrès n’y assistera pas, le Congrès ne peut pas partager la scène avec le TRS. «

Plus d’une douzaine de partis d’opposition se sont récemment réunis à Patna, dans le Bihar, pour former un front uni contre le BJP et se réuniront bientôt à Bangalore. Le BRS et quelques autres partis non-BJP ne font pas partie de ce groupe.

M. Gandhi a également décrit les travailleurs du Congrès comme des « babbar sher » (lions) et « l’épine dorsale » du parti. « Avec votre soutien, nous pouvons vaincre le BRS comme nous l’avons fait au Karnataka », a-t-il déclaré aux travailleurs du parti.

« Nous avons reçu un énorme soutien d’ici (Telangana) pendant le Bharat Jodo Yatra et je tiens à vous remercier tous pour cela », a-t-il déclaré.

« Pendant la yatra, nous avons parlé d’unir le pays. D’un côté, nous suivons une idéologie pour unir le pays et il y a un autre côté qui essaie de briser le pays », a déclaré le chef du Congrès.

« Le pays tout entier a soutenu la yatra et a déclaré qu’il ne permettrait pas la haine dans ce pays. Khammam a toujours soutenu le Congrès car il croit en notre idéologie. Je souhaite la bienvenue aux dirigeants qui ont décidé de rejoindre le Congrès aujourd’hui. Mais le plus important, je Je veux remercier les travailleurs du parti, qui sont comme nos lions (babbar sher) », a-t-il déclaré.

La BRS « vous a tous attaqué mais aucun d’entre vous n’a eu peur », a-t-il dit aux militants du parti.

