Le Congrès ne prolongera pas le moratoire sur les expulsions

WASHINGTON – Après avoir lutté pour les votes toute la journée, la Chambre des représentants n’a pas réussi vendredi à adopter un projet de loi qui aurait prolongé le gel des expulsions qui devrait expirer samedi.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le chef de la majorité Steny Hoyer et le fouet James Clyburn ont publié une déclaration conjointe sur le projet de loi échoué et ont blâmé les républicains.

« Il est extrêmement décevant que les républicains de la Chambre et du Sénat aient refusé de travailler avec nous sur cette question », ont-ils écrit dans le communiqué. « Nous les exhortons vivement à reconsidérer leur opposition à aider des millions d’Américains et à se joindre à nous pour aider les locataires et les propriétaires les plus durement touchés par la pandémie et prévenir une crise d’expulsion à l’échelle nationale. »

La représentante démocrate de Californie, Maxine Waters, qui a présenté le projet de loi, a déclaré qu’elle n’avait pas signé la déclaration.

« Je pensais juste que nous aurions dû nous battre plus fort », a-t-elle déclaré dit POLITICO.

Tôt dans la journée,Pelosi a supplié les démocrates de la Chambre dans un e-mail vendredi de soutenir le projet de loi qui aurait ordonné aux Centers for Disease Control de prolonger le moratoire sur les expulsions.

« Le Congrès a le pouvoir d’ordonner au CDC de prolonger le moratoire sur les expulsions pour apporter un soulagement, car nous encourageons les gouvernements des États et locaux à distribuer l’argent que nous avons alloué », a-t-elle déclaré dans l’e-mail.

D’autres démocrates de la Chambre ont exhorté leurs collègues à soutenir la législation.

« Je vous exhorte à m’écouter sur cette question, car en tant qu’ancienne membre du Congrès sans logement, j’ai moi-même été expulsée trois fois », a déclaré Cori Bush, représentante démocrate du Missouri. a écrit dans une lettre aux démocrates de la Chambre. « … Si le Congrès n’agit pas maintenant, les retombées de la crise des expulsions nous feront sans aucun doute reculer alors que la pandémie de COVID-19 continue de ravir nos communautés – contribuant inutilement à davantage de morts et de souffrances. »

Le projet de loi aurait prolongé le gel des expulsions jusqu’au 18 octobre, date à laquelle la déclaration d’urgence de santé publique pour COVID-19 devrait expirer.

Le CDC a suspendu les expulsions en septembre dernier au milieu des difficultés économiques rencontrées pendant la pandémie de COVID-19.

Malgré un appel d’urgence d’associations d’agents immobiliers, de propriétaires et d’autres groupes qui arguaient que la CDC avait outrepassé son autorité en imposant un moratoire, la Cour suprême a autorisé le gel des expulsions jusqu’à la fin juillet.

Les efforts précipités de la Chambre pour prolonger le moratoire sont intervenus après que l’administration Biden a déclaré jeudi que le Congrès devrait procéder à la prolongation après que la Cour suprême a décidé mardi que l’interdiction prendrait fin le 31 juillet.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que Biden aurait « fortement soutenu » une autre prolongation au milieu d’un pic de cas de COVID-19 en raison de la variante delta hautement transmissible. Les cas quotidiens de COVID-19 ont presque doublé par rapport à l’été dernier, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

« Malheureusement, la Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’était plus disponible », a déclaré Psaki.

Biden a publié vendredi soir une déclaration appelant les gouvernements étatiques et locaux à « prendre toutes les mesures possibles » pour verser le financement de l’aide au loyer d’urgence à la lumière de la fin imminente du moratoire. Les États ont reçu ces fonds pour la première fois en février et sont devenus éligibles à davantage dans le cadre du plan de sauvetage américain.

« Mon administration ne se reposera pas – et les gouvernements des États et locaux ne devraient pas se reposer – jusqu’à ce que les dollars d’aide au loyer d’urgence parviennent aux Américains dans le besoin », a déclaré Biden dans le communiqué.

La Maison Blanche a également déclaré qu’elle avait demandé aux ministères du Logement et du Développement urbain, de l’Agriculture et des Anciens combattants de prolonger leur gel des expulsions jusqu’à la fin septembre pour protéger les ménages dans les propriétés unifamiliales assurées par le gouvernement fédéral.

Dans une déclaration conjointe publiée vendredi soir, les ministères de l’Agriculture, du Logement et du Développement urbain, du Trésor et des Anciens combattants, ainsi que l’Agence fédérale de financement du logement, ont déclaré avoir prolongé leur moratoire sur les expulsions liées aux saisies jusqu’au 30 septembre.

« Notre pays et notre économie sont dans une position plus forte maintenant qu’ils ne l’étaient en janvier 2021, mais les ménages à travers le pays, en particulier ceux qui ne sont pas vaccinés, restent vulnérables au COVID-19 et à ses impacts associés, y compris l’insécurité du logement », indique leur déclaration. . « Aider nos compatriotes américains, y compris nos anciens combattants, à garder leurs maisons contribuera grandement à leur garantir une chose de moins à craindre alors qu’ils reconstruisent leur vie en sortant de cette crise et essaient de protéger leurs proches. »

Les défenseurs du logement et d’autres groupes ont averti que des millions de personnes pourraient risquer l’expulsion et se retrouver sans abri si le moratoire expire dans des conditions économiques incertaines.

Fin mars, 6,4 millions de ménages américains étaient en retard sur leur loyer, selon le ministère du Logement et du Développement urbain. Au 5 juillet, environ 3,6 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré qu’elles risquaient d’être expulsées au cours des deux prochains mois, selon le Household Pulse Survey du US Census Bureau.