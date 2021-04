Le lieutenant-général à la retraite Russel Honoré a exhorté le Congrès à agir et à passer un financement supplémentaire pour financer des changements critiques afin d’améliorer la réponse d’urgence de la police du Capitole des États-Unis à la suite de l’insurrection du 6 janvier.

« C’est leur force de police, ce n’est pas quelque chose qui se passe en Afghanistan ou en Irak. Ce sont les policiers, deux d’entre eux sont morts en les protégeant. Il est temps que le Congrès agisse », a déclaré Honoré. « Ils ont besoin de faire cela, ils ne peuvent pas attendre que Jésus vienne réparer ça. »

L’inspecteur général de la police du Capitole des États-Unis Michael A. Bolton a déclaré aux législateurs jeudi qu’un ordre interdisant aux officiers d’utiliser leurs armes anti-émeute les plus puissantes, comme les boules de piqûre et les lanceurs de 40 mm, a compromis le Capitole le 6 janvier.

Bolton a ajouté qu’on avait dit aux officiers de ne pas utiliser ces armes parce qu’elles auraient pu mettre leur vie en danger, et a déclaré que ce qu’il fallait retenir, c’est que les officiers auraient dû être correctement formés pour les utiliser.

Honoré a dirigé un groupe de travail pour examiner la sécurité du Capitole américain à la suite de l’insurrection du 6 janvier et a exhorté le Congrès à réorganiser ses forces de sécurité en ajoutant 854 officiers supplémentaires et une unité d’intervention rapide.

Honoré a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que le Capitole américain n’est sécurisé que maintenant que la Garde nationale est là pour soutenir la police du Capitole. Il a également déclaré que, structurellement, le Capitole américain n’est pas sécurisé car les portes et les fenêtres n’ont pas été correctement fixées et la clôture technique n’est pas encore terminée.

« La mission du Congrès est de financer la police », a déclaré Honoré. « Nous avons eu deux rapports différents maintenant, à la fois le rapport de l’IG et le groupe de travail 1-6, disant que nous avons besoin de plus d’officiers, et cela ne commencera pas tant que le supplément ne sera pas financé. »