Le Congrès n’adopte pas le projet de loi avant l’anniversaire de la mort de George Floyd

La représentante Karen Bass, démocrate de Californie et présidente du Democratic Black Caucus, prend la parole lors d’un événement avec des membres du caucus démocrate sur les marches du front est du Capitole américain avant un vote sur le George Floyd Justice in Policing Act de 2020 à Washington , DC, le jeudi 25 juin 2020.

Mardi marquera un an depuis la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, après que l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, ait enfoncé son genou dans le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes. Alors que les appels mondiaux à la justice et à une réinvention de l’application de la loi ont déclenché des réformes ou des coupes budgétaires dans certaines villes et États au cours de l’année dernière, le Congrès n’a pas encore exercé son pouvoir pour changer la police américaine.

La Chambre a quitté Washington jusqu’au mois prochain, de sorte que les législateurs ne répondront probablement pas à l’appel de Biden d’adopter un projet de loi avant le premier anniversaire de la mort de Floyd. Les négociateurs, qui comprennent la représentante Karen Bass, D-Californie, et le sénateur Tim Scott, RS.C., et Cory Booker, DN.J., devraient poursuivre les discussions cette semaine.

« Nous faisons de bons progrès, des progrès pleins d’espoir, mais nous avons encore du travail – beaucoup de travail à faire », a déclaré Booker dimanche à « State of the Union » de CNN.

Biden, qui a appelé à l’approbation du projet de loi adopté par la Chambre, rencontrera la famille de Floyd mardi.

Les démocrates ont appelé à annuler l’immunité qualifiée pour tenir les officiers plus responsables de la violation des droits civils ou du recours à une force excessive, en partie parce que les meurtres commis par la police mènent rarement à des condamnations pénales. Les républicains ont fait part de leurs inquiétudes selon lesquelles un affaiblissement de la disposition pourrait amener les agents à faire face à des poursuites excessives.

Scott a évoqué la possibilité de rendre les départements, plutôt que la police individuelle, responsables dans les affaires civiles.

On ne sait pas maintenant quel compromis sur l’immunité qualifiée pourrait gagner sur suffisamment de votes démocrates et républicains pour qu’un projet de loi soit adopté par le Congrès. Vendredi, un groupe de 10 progressistes de la Chambre a appelé les négociateurs à « non seulement maintenir mais renforcer la disposition visant à éliminer l’immunité qualifiée » au fur et à mesure que les pourparlers progressent.

Booker a déclaré dimanche qu’il était « déterminé à cette table de négociation à obtenir » une disposition mettant fin à l’immunité qualifiée.

La Loi sur la justice dans les services de police, telle qu’adoptée par la Chambre, interdirait les prises d’étranglement, les prises carotidiennes et les mandats de perquisition «sans frapper» au niveau fédéral. Cela lierait également le financement fédéral aux autorités nationales et locales chargées de l’application de la loi aux fonctionnaires interdisant ces pratiques. Cela faciliterait les poursuites contre la police et créerait une base de données nationale sur les fautes policières.

