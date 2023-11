Le Congrès n’a pas de plan clair pour éviter une fermeture du gouvernement en une semaine : NPR

basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

Le président Mike Johnson apprend rapidement que, même s’il a pu recevoir un soutien unanime pour obtenir le marteau, les profondes divisions entre les républicains de la Chambre sur les projets de loi de dépenses demeurent.

Deux fois cette semaine, Johnson, R-La., a été contraint de retirer des projets de loi budgétaires fédéraux après qu’il est devenu clair que l’opposition républicaine signifiait qu’ils ne seraient pas adoptés.

Il ne reste plus que sept jours avant la fermeture du gouvernement fédéral, le 17 novembre en fin de journée, ce qui ne suffit pas pour adopter l’ensemble des projets de loi budgétaires annuels.

Malgré le manque de temps, le président Johnson n’a pas annoncé les détails de son projet de mesure de financement provisoire, qui prolongerait temporairement le financement gouvernemental afin de permettre aux législateurs de régler leurs désaccords sur le budget complet.

Le GOP de la Chambre divise les projets de loi sur les dépenses

Le projet de loi sur le financement des transports et du logement, que les dirigeants ont retiré mardi soir, s’est heurté à des problèmes lorsqu’un groupe de républicains du nord-est s’est opposé aux réductions du financement d’Amtrak dans le projet de loi. Les conservateurs ont insisté pour qu’ils restent dans le projet de loi.

Johnson a retiré jeudi la mesure de financement des services financiers et du gouvernement général, après que des membres modérés de sa conférence se soient opposés à une disposition du projet de loi qui aurait annulé la loi sur l’avortement de Washington, DC.

L’un des membres opposés au projet de loi, le représentant John Duarte de Californie, a souligné les résultats des élections de mardi dans plusieurs États montrant le refus des électeurs aux efforts républicains pour restreindre le droit à l’avortement.

“Le peuple américain nous dit très clairement qu’il ne veut pas que Washington DC s’immisce dans son droit à l’avortement”, a déclaré Duarte. “C’est clair et nous essayons de nous assurer que nous pouvons y parvenir.”

Le projet de loi sur les services financiers s’est également heurté à une opposition concernant le financement d’un nouveau siège du FBI, dont le gouvernement a annoncé cette semaine qu’il serait construit dans la banlieue du Maryland, à Washington DC.

Après l’échec d’un amendement proposé visant à interdire tout financement pour le bâtiment, des conservateurs, dont le représentant de Floride Matt Gaetz et le représentant de l’Ohio Jim Jordan, ont menacé de voter contre l’adoption finale du projet de loi.

“Nous avons été assez clairs avec le peuple américain. Nous ne pensons pas que le FBI devrait se doter d’un nouveau siège, purement et simplement”, a déclaré Jordan.

Les objections conservatrices ont contrarié les membres plus modérés de la conférence républicaine.

“Pour ceux qui en sont fous, c’est dur de merde, ça me fait chier”, a déclaré le représentant du Nebraska, Don Bacon.

“Ne blâmez pas l’ensemble du FBI pour le comportement du directeur et du procureur général”, a déclaré Bacon, faisant référence à la frustration des conservateurs face à l’enquête menée par l’agence sur l’ancien président Trump.

Johnson n’a pas annoncé son plan de dépenses provisoire

Alors que le parti tente de régler ses désaccords budgétaires plus importants, Johnson tente d’élaborer un plan de dépenses à court terme – connu sous le nom de résolution continue – afin de maintenir le gouvernement fédéral ouvert au-delà du 17 novembre et de gagner du temps pour les négociations avec les législateurs.

Il envisage plusieurs options : l’une d’entre elles financerait les agences fédérales jusqu’en janvier. L’autre, surnommé un CR « en échelle » ou un projet de loi de dépenses « en deux étapes », prolongerait le financement gouvernemental de certaines agences gouvernementales jusqu’à une date, en séparerait d’autres et fixerait une date différente pour le financement provisoire de celles-ci. L’idée de la résolution continue en échelle est d’essayer de forcer le Sénat à négocier sur certains des projets de loi de dépenses les plus controversés.

Certains législateurs craignent que l’approche en échelle fixe des délais glissants pour d’éventuelles fermetures partielles futures du gouvernement.

Les législateurs s’attendent à ce que Johnson dévoile une décision et un projet de loi dès vendredi, et s’attendent à un vote de la Chambre sur la mesure mardi, trois jours seulement avant la date limite pour éviter une fermeture.

Les mesures provisoires, cependant, sont également un sujet controversé parmi les républicains de la Chambre et ces frictions ont rendu difficile pour Johnson l’élaboration d’une proposition.

En octobre, peu après que le président de l’époque, Kevin McCarthy, R-Calif., s’est appuyé sur les votes démocrates pour adopter un projet de loi de financement à court terme, il a été évincé par un petit groupe de républicains de la Chambre des représentants mécontents du plan.

Mais rien n’indique que le travail du Président Johnson soit menacé à ce stade. Le républicain du Tennessee, Tim Burchett, qui a voté en faveur de la destitution de McCarthy, a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait aucune discussion sur la résolution continue qui, selon lui, conduirait à l’évincer.

“Beaucoup de choses ont été construites pour [firing McCarthy]”, a déclaré Burchett.

Le représentant du GOP Andy Biggs de l’Arizona, qui a également voté pour destituer le dernier orateur, a déclaré que les négociations avec l’orateur sur les « kickers ou édulcorants » qui pourraient être ajoutés au plan pour apaiser les membres sceptiques.

Biggs a déclaré que sa proposition pousserait les législateurs à revenir vers son processus budgétaire préféré : « douze projets de loi à sujet unique qui [Congress is] la loi l’oblige à le faire au cours des six premiers mois de l’année.

Il y a également des discussions sur l’ajout d’une proposition bipartite visant à créer une commission nationale de la dette au projet de loi de dépenses à court terme.

Mais pour Johnson, qui ne dispose que d’une très faible majorité à la Chambre, il sera essentiel d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre possible de républicains, s’il souhaite ajouter des mesures politiques au projet de loi.

Le principal démocrate de la Chambre, le représentant Hakeem Jeffries de New York, a déclaré que son parti soutiendrait uniquement une résolution continue dite « propre » – un projet de loi qui prolonge le financement gouvernemental aux niveaux actuels sans dispositions supplémentaires.

Bacon a déclaré qu’il ne pensait pas que l’échelle CR était “la décision la plus sage”, mais a déclaré qu’il la soutiendrait parce qu’il ne veut pas d’arrêt. D’autres membres du GOP du comité des crédits ont exprimé des réserves, mais s’en sont remis à Johnson.

Le représentant du GOP de Pennsylvanie, Dan Meuser, a suggéré que certains membres du GOP essayaient d’utiliser les projets de loi de dépenses annuels pour atteindre chaque objectif politique.

Il a souligné un dicton selon lequel “la meilleure façon de manger un éléphant est une bouchée à la fois” et a déclaré: “Ici, il y en a qui veulent faire des pas de géant et tout corriger en une seule facture”. Il est d’accord avec la réforme du FBI mais sans pour autant le définancer, et dit qu’il est préférable d’essayer d’apporter des changements de manière plus progressive.

“Beaucoup de ceux qui s’opposent à l’adoption de ces projets de loi de crédits en proposent, vous savez, des parties minuscules ou petites qui ne font que faire exploser le tout.”

Le Sénat avance lentement

À la Chambre haute, les législateurs tentent de proposer une proposition alternative. En raison des règles du Sénat, tout projet nécessitera soixante voix pour être adopté, ce qui nécessitera un soutien bipartisan.

Les sénateurs sont restés largement silencieux en attendant que les républicains de la Chambre dévoilent une proposition. Dans un discours prononcé jeudi devant le Sénat, le chef de la majorité Chuck Schumer de New York a déclaré que la seule voie à suivre était la coopération bipartite.

“J’implore le président Johnson et nos collègues républicains de la Chambre des représentants de tirer les leçons du fiasco d’il y a un mois”, a déclaré Schumer. “Les pilules empoisonnées d’extrême droite qui n’ont aucun soutien de la part des démocrates ne feront que rendre plus probable un arrêt.”

Schumer a lancé le processus qui permettrait au Sénat de passer à un projet de loi de dépenses la semaine prochaine, s’il en a un prêt à être examiné.

Mais il y a encore des obstacles au Sénat également.

Au-delà de l’obtention d’un accord sur un projet de loi à court terme visant à éviter une fermeture, les deux chambres sont toujours aux prises avec une demande d’aide d’urgence pour Israël, l’Ukraine et la frontière.

Après que la Chambre a choisi d’adopter un projet de loi prévoyant uniquement de l’argent pour Israël, associé à des coupes dans l’IRS qui n’ont pas été retenues au Sénat, les dirigeants s’efforcent de concocter un programme de financement plus large pour la sécurité nationale. Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, soutient la demande d’argent de l’administration pour l’Ukraine, mais insiste sur le fait que les démocrates doivent soutenir certains changements politiques dans les lois actuelles sur l’immigration.

Un groupe bipartisan de sénateurs s’efforce de trouver un accord sur lequel les deux partis puissent s’entendre, mais des années d’efforts pour se concentrer sur les réformes de l’immigration n’ont donné aucun résultat.

Le sénateur républicain d’Oklahoma, James Lankford, participe aux pourparlers, mais a refusé de discuter du fond de ce qui est sur la table. Il a ajouté que cela nécessiterait bien plus que davantage d’argent, soulignant que la Maison Blanche avait indiqué la nécessité de changer le système actuel.

“Ce qu’il faut vraiment, ce sont des changements de politique. Et ils font la même déclaration du côté de l’administration, disant que l’argent ne va pas arranger ce qui se passe à la frontière. Peu importe l’argent que vous y consacrez.” ” La situation à la frontière est mauvaise. Nous devons régler les aspects juridiques de la façon dont ils la gèrent. Et puis l’administration doit réellement appliquer cette loi. ”

Lankford a déclaré que le paquet sur la sécurité nationale n’avait pas besoin d’être adopté en même temps que le projet de loi pour éviter une fermeture…