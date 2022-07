Le Congrès mondial ukrainien poursuivra le Canada pour le retour de la turbine Nord Stream 1

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Congrès mondial ukrainien intente une action en justice contre le Canada car il prétend que le pays enfreint ses propres sanctions en aidant la Russie.

La poursuite, annoncée mardi, vise à empêcher le gouvernement canadien de renvoyer les turbines Nord Stream 1 réparées en Allemagne. Les turbines permettront à la Russie d’augmenter la quantité de pétrole qu’elle transporte et vend aux pays européens.

Le Congrès mondial ukrainien a qualifié la décision du Canada de “totalement inacceptable” et de “grave erreur aux conséquences désastreuses”.

“Nous ne pouvons pas fournir à un État terroriste les outils dont il a besoin pour financer le meurtre de dizaines de milliers d’innocents”, a déclaré le président-directeur général du Congrès mondial ukrainien, Paul Grod. “Il ne s’agit pas seulement d’une turbine ou d’éventuelles nombreuses turbines pour soutenir les exportations d’énergie de la Russie, il s’agit de succomber continuellement au chantage de la Russie.”

Le procès intervient quelques jours seulement après que le Canada a annoncé qu’il demandait un “permis limité dans le temps et révocable” pour permettre le retour des turbines car elles augmenteront les flux d’énergie vers l’Europe dans un contexte de pénurie mondiale.

Le Nord Stream 1 a vu sa production chuter à 40% de sa capacité sans les turbines, a rapporté Reuters.

“Cette exemption au régime de sanctions contre la Russie est totalement inacceptable”, a ajouté Grod. “Il existe de véritables alternatives aux besoins en gaz de l’Allemagne, y compris l’achat via le gazoduc ukrainien.”

Il a poursuivi : « Les personnes et les entreprises qui croient en la liberté, la démocratie et les droits de l’homme peuvent et doivent s’unir pour créer des solutions révolutionnaires à la crise énergétique que la Russie a provoquée. Nous nous sommes réunis pour trouver des vaccins pour nous protéger contre le COVID, nous pouvons trouver des moyens de protéger nous-mêmes du Kremlin.”

Le Congrès mondial ukrainien a déclaré qu’un contrôle judiciaire de la décision pourrait aboutir à ce qu’un tribunal fédéral canadien émette “une déclaration selon laquelle la décision de fournir un permis à Siemens était déraisonnable et non autorisée et une ordonnance annulant le permis”.

Le Congrès mondial ukrainien est une “voix mondiale pour le peuple ukrainien dans le monde entier”, selon sa biographie. “En tant qu’organisation non gouvernementale internationale, nous représentons les intérêts de plus de 20 millions d’Ukrainiens de la diaspora”, a ajouté la bio.

L’Ukraine continue de se défendre contre une féroce invasion russe, qui a commencé le 24 février, qui a tué des dizaines de milliers de personnes entre les deux pays et a décimé les infrastructures ukrainiennes.