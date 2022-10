Le Congrès mexicain approuve le maintien de l’armée dans le travail de la police

Mais le président Andrés Manuel López Obrador soutient le fait de compter indéfiniment sur l’armée parce qu’il considère les forces armées comme plus honnêtes. Le président a confié à l’armée plus de responsabilités que n’importe quel dirigeant mexicain de mémoire récente.

La plupart des experts s’accordent à dire que le Mexique a besoin d’une police civile mieux payée, formée et équipée. L’armée et les marines ont été appelés pour aider les forces de police locales en 2006 dans la lutte contre les cartels de la drogue bien armés du pays. Les polices d’État et municipales mexicaines sont souvent corrompues, mal formées et peu professionnelles.