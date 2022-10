Le Congrès mexicain approuve le maintien de l’armée dans le travail de la police

MEXICO CITY (AP) – Le Congrès mexicain a approuvé une réforme constitutionnelle qui permet aux forces armées de continuer à exercer leurs fonctions d’application de la loi nationale jusqu’en 2028.

Mettre des soldats dans les rues pour lutter contre le crime a longtemps été considéré comme une mesure palliative pour lutter contre la violence des gangs de la drogue, et les législateurs avaient précédemment déclaré que la police civile devrait prendre en charge ces fonctions d’ici 2024.

Mais le président Andrés Manuel López Obrador soutient le fait de compter indéfiniment sur l’armée parce qu’il considère les forces armées comme plus honnêtes. Le président a confié à l’armée plus de responsabilités que n’importe quel dirigeant mexicain de mémoire récente.

La réforme soutenue par López Obrador a été adoptée par la chambre basse mercredi soir et doit encore être approuvée par la majorité des 32 législatures des États mexicains.

La plupart des experts s’accordent à dire que le Mexique a besoin d’une police civile mieux payée, formée et équipée. L’armée et les marines ont été appelés pour aider les forces de police locales en 2006 dans la lutte contre les cartels de la drogue bien armés du pays. Les polices d’État et municipales mexicaines sont souvent corrompues, mal formées et peu professionnelles.

Mais López Obrador s’est appuyé presque exclusivement sur l’armée pour faire respecter la loi. Il a éliminé la police fédérale civile et créé la Garde nationale, qu’il veut désormais confier entièrement au ministère de la Défense.

López Obrador s’est appuyé sur les forces armées pour tout, de la construction de projets d’infrastructure à la gestion des aéroports et des trains.

La réforme prolongeant le mandat militaire promet également de rétablir certains financements pour améliorer les forces de police nationales et locales, que López Obrador a coupé peu après sa prise de fonction en décembre 2018.

Cependant, une nouvelle mesure – qui a déjà été approuvée par le Sénat – ne précise pas le montant du financement qui sera fourni pour améliorer la police civile, sauf qu’il ne peut être inférieur à l’augmentation annuelle du financement accordé à l’armée et à la Garde nationale.

En fait, en vertu d’un projet de loi adopté cette semaine par la chambre basse, une grande partie de ce financement proviendrait du gouvernement confisquant les comptes bancaires nationaux s’ils sont restés intacts pendant six ans ou plus.

Mais jeudi, López Obrador a déclaré qu’il s’opposait à donner même cet argent à la police, affirmant que “cela devrait être pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les soins de santé”.

Les critiques ont déclaré que l’armée n’était pas formée au travail de la police et faisait peu d’enquêtes. Les forces armées ont été accusées de violations des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre.

The Associated Press