Le Congrès met fin au mandat de vaccination contre le COVID-19 pour les troupes américaines – NBC Los Angeles

Les forces militaires américaines du monde entier ne seront plus tenues de se faire vacciner contre le COVID-19, après la levée du mandat en vertu d’un projet de loi sur les dépenses de défense de 858 milliards de dollars adopté par le Congrès et promulgué vendredi par le président Joe Biden.

Le ministère dispose de 30 jours pour régler les détails de l’annulation du mandat. Le Pentagone a déclaré vendredi qu’entre-temps, les services militaires suspendraient toutes les actions du personnel, telles que le renvoi des troupes qui ont refusé le tir, et que toutes les troupes seraient toujours encouragées à se faire vacciner et à renforcer.

Biden s’était opposé à la disposition soutenue par les républicains, convenant avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin que la levée du mandat n’était pas dans le meilleur intérêt de l’armée, selon des responsables de la Maison Blanche. Mais il a finalement accepté les demandes du GOP afin de gagner l’adoption de la législation.

La question politique controversée, qui a divisé l’Amérique, a forcé plus de 8 400 soldats à quitter l’armée pour avoir refusé d’obéir à un ordre légal lorsqu’ils ont refusé de se faire vacciner. Des milliers d’autres ont demandé des exemptions religieuses et médicales.

La nouvelle loi met effectivement fin à ces demandes d’exemption, mais des questions subsistent quant à savoir si des restrictions limitées peuvent continuer pour les troupes sur des missions spécifiques ou affectées à des régions du monde où la vaccination est toujours requise.

Austin, qui a institué le mandat en août dernier après l’approbation du vaccin Pfizer par la Food and Drug Administration et alors que la pandémie de coronavirus faisait rage, était déterminé à le maintenir, insistant sur le fait que le vaccin était nécessaire pour protéger la santé de la force. Et lui et d’autres dirigeants de la défense ont fait valoir que pendant des décennies, les troupes, en particulier celles déployées à l’étranger, ont dû obtenir jusqu’à 17 vaccins différents. Aucun autre mandat de vaccin n’a été affecté par la nouvelle loi.

Mais le Congrès a accepté d’annuler le mandat, les opposants affirmant à contrecœur qu’il avait peut-être déjà réussi à faire vacciner le gros de la force. Environ 99 % des soldats en service actif de la marine, de l’armée de l’air et du corps des marines avaient été vaccinés, et 98 % de l’armée. Les taux de garde et de réserve sont inférieurs, mais sont généralement supérieurs à 90 %.

Après avoir signé le projet de loi sur la défense vendredi, Biden a déclaré dans un communiqué que certaines dispositions “soulèvent des inquiétudes”, mais dans l’ensemble, elles “offrent des avantages vitaux et améliorent l’accès à la justice pour les militaires et leurs familles, et incluent des autorités essentielles pour soutenir la défense nationale de notre pays”. , les affaires étrangères et la sécurité intérieure.

Le projet de loi comprend environ 45 milliards de dollars de plus pour les programmes de défense que Biden n’avait demandé et environ 10% de plus que le projet de loi de l’année dernière, les législateurs cherchant à tenir compte de l’inflation et à renforcer la compétitivité militaire du pays avec la Chine et la Russie. Il comprend une augmentation de salaire de 4,6 % pour les militaires et la main-d’œuvre civile du ministère de la Défense.

Selon des responsables américains, le département prendra au moins une partie des 30 prochains jours pour élaborer les détails de l’annulation du mandat du vaccin et décider quelles commandes spécifiques viendront d’Austin et quelle flexibilité, le cas échéant, il laissera aux secrétaires de service et chefs.

Des responsables de la Défense familiers avec les discussions en cours ont déclaré qu’il y avait eu des réunions de haut niveau sur la question avec des discussions animées, et que les chefs de service ont clairement indiqué qu’ils voulaient des orientations claires et spécifiques et que tout le monde mette en œuvre la nouvelle directive de la même manière.

Les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes, ont déclaré que le département examinait les conseils juridiques et médicaux alors qu’ils cherchaient comment atténuer les risques potentiels pour la santé dans les missions militaires.

Austin, cependant, pourrait laisser certaines décisions aux services – y compris s’ils peuvent exiger des vaccins dans certaines circonstances, comme certains déploiements à l’étranger. Dans de récents commentaires publics, le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro a suggéré que l’annulation du mandat de vaccination pourrait diviser le service en deux catégories de personnes : ceux qui peuvent se déployer et ceux qui ne le peuvent pas.

Les responsables militaires se souviennent vivement de la crise écrasante de l’USS Theodore Roosevelt, le porte-avions de la marine qui a été mis hors service et mis à l’écart à Guam pendant 10 semaines au début de 2020 alors que le virus émergent balayait le navire. Plus de 1 000 membres d’équipage ont finalement été infectés et un marin est décédé.

Les chefs militaires craignent que si les troupes commencent à refuser le vaccin en grand nombre, des épidémies similaires pourraient se produire. Le risque est particulièrement élevé sur les petits navires ou sous-marins où les militaires sont coincés dans des quartiers rapprochés pendant des semaines ou des mois à la fois, ou sur des missions de combat critiques, telles que celles impliquant des forces d’opérations spéciales qui se déploient en petites équipes.

Ce qui semble clair, c’est que le département ne sera pas obligé de ramener les militaires qui ont refusé le vaccin et qui ont été renvoyés pour non-respect d’un ordre. Un amendement visant à exiger leur réintégration avec arriérés de salaire n’a pas été adopté.

Selon les données compilées par l’armée début décembre, le Corps des Marines est en tête des services avec 3 717 Marines renvoyés. Il y a eu 2 041 congédiements de la marine, 1 841 de l’armée et 834 de l’armée de l’air. Les données de la Force aérienne incluent la Force spatiale.

Ce qui n’est pas clair, c’est si les services, qui sont confrontés à des défis de recrutement, voudront autoriser le retour de certains membres du service, s’ils répondent toujours à toutes les exigences nécessaires en matière de condition physique et autres.

Les législateurs ont fait valoir que mettre fin au mandat aiderait au recrutement. Les responsables de la défense ont repoussé en disant que même si cela peut aider un peu, une enquête du ministère réalisée au cours des neuf premiers mois de cette année a révélé qu’une grande majorité a déclaré que le mandat ne changeait pas la probabilité qu’ils envisagent de s’enrôler.