Le Congrès interroge Coinbase, FTX, Binance et Kraken dans la répression de la fraude cryptographique

Le Congrès interroge les régulateurs et les échanges cryptographiques

Le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme a envoyé mardi des lettres à quatre agences fédérales américaines et à 5 échanges cryptographiques dans le cadre d’un procès visant à limiter la fraude et les escroqueries liées à la cryptographie.

Les quatre agences mesurent carrément le Département du Trésor, la Federal Trade Commission (FTC), la Commodity Futures commercialism Commission (CFTC) et donc la Securities and Exchange Commission (SEC). Les 5 plateformes de crypto-commercialisation mesurent au carré Coinbase, FTX US, Binance US, Kraken et Kucoin.

Les lettres demandent “des informations concernant les mesures qu’ils prennent pour lutter contre la fraude et les escroqueries liées à la crypto-monnaie et les actions supplémentaires qui sont nécessaires pour protéger les Américains”, a expliqué le représentant Raja Krishnamoorthi (D-IL), qui a signé les lettres.

Krishnamoorthi, qui préside le comité sur la politique économique et client, a commenté :

“Alors que les histoires de coûts en flèche et de richesse du jour au lendemain ont attiré des investisseurs qualifiés et amateurs vers les crypto-monnaies, les escrocs ont encaissé.”

La FTC a déclaré en juin que depuis le début de 2021, plus de 46 000 personnes ont perdu plus d’un milliard de dollars en crypto à cause d’escroqueries. “Cela représente environ un dollar sur quatre perdu, par rapport à l’autre méthode de paiement”, a noté le régulateur.

“L’absence d’une autorité centrale pour signaler les transactions suspectes dans plusieurs domaines, l’immuabilité des transactions et, par conséquent, la compréhension restreinte que plusieurs clients et investisseurs ont de la technologie sous-jacente font de la crypto-monnaie une méthodologie de transaction des plus populaires pour les escrocs”, a souligné Krishnamoorthi.

Le chef a ajouté :

Pour ces raisons, je suis préoccupé par l’expansion de la fraude et des abus de clients associés aux crypto-monnaies.

«Nonobstant les lois fédérales, les échanges de crypto-monnaie devraient eux-mêmes agir pour protéger les clients effectuant des transactions via leurs plateformes. En mettant en œuvre des politiques d’audit, en exigeant des divulgations sûres, la radiation et l’adoption de mécanismes de sécurité alternatifs, les échanges de crypto-monnaie peuvent et doivent créer des environnements plus sûrs pour les clients », a expliqué le législateur.

Les lettres incitent les agences fédérales et les échanges cryptographiques à fournir des documents datés de janvier 2009 à ceci d’ici le 12 septembre.

