Le Congrès indien commence à voter pour élire le nouveau président du parti

NEW DELHI (AP) – Le principal parti d’opposition du Congrès indien a voté lundi pour élire un nouveau président, les membres de sa dynastie dominante Nehru-Gandhi restant en dehors de la course.

Sonia Gandhi, la présidente par intérim du parti, faisait partie des quelque 9 000 délégués du parti qui avaient le droit de voter sur la question.

“J’attendais cela depuis longtemps”, a-t-elle déclaré après avoir voté au bureau du parti à New Delhi.

Bien que le parti ait toujours été dirigé par la famille, Sonia Gandhi et son fils, Rahul Gandhi, ont décidé d’apporter un nouveau visage après avoir subi des défaites écrasantes aux élections nationales et étatiques depuis l’arrivée au pouvoir du parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi en 2014.

Mallikarjun Kharge, 80 ans, originaire de l’État du sud du Karnataka, semble être le favori, les principaux dirigeants du parti le soutenant pendant la campagne précédant le vote. Il a été décrit par les médias indiens comme le “candidat officiel”. Son principal challenger est Shashi Tharoor, 66 ans, qui a passé près de 30 ans aux Nations unies avant de rejoindre le parti du Congrès en 2009.

“Je crois que la renaissance du Congrès a commencé”, a déclaré Tharoor après avoir voté.

Tharoor, cependant, s’est plaint auprès de l’autorité électorale du parti de s’être vu refuser des règles du jeu équitables car certains hauts dirigeants du parti, dont Ashok Gehlot et Siddaramaiah, ont lancé des appels aux délégués du parti les exhortant à voter pour Kharge.

Madhusudan Mistry, qui dirige le comité électoral du parti, n’a pas encore annoncé sa décision sur la plainte de Tharoor.

L’élection à la tête du parti est une étape majeure vers la fin de la lutte du parti pour trouver un nouveau chef après des résultats lamentables aux élections nationales de 2019 et la démission ultérieure de Rahul Gandhi en tant que président du parti.

Sonia Gandhi et Rahul Gandhi ont déclaré le mois dernier que personne de la famille Gandhi ne serait dans la course cette fois. Le dépouillement et les résultats sont prévus mercredi.

Modi a dénoncé la politique dynastique du Congrès.

Le parti a été dirigé par des non-membres de la famille dans le passé, mais Sonia Gandhi et Rahul Gandhi sont à la tête des affaires du parti depuis 1998.

La famille a produit trois des 15 premiers ministres de l’Inde depuis l’indépendance, à commencer par son arrière-grand-père, Jawaharlal Nehru, qui a été le premier du pays. Deux d’entre eux – sa grand-mère, Indira Gandhi, et son père, Rajiv Gandhi – ont été assassinés. Le parti a gouverné l’Inde pendant plus de 60 ans après que l’Inde a obtenu son indépendance des colonialistes britanniques en 1947.

Rahul Gandhi est sur une visite à pied de 3 500 kilomètres (2 185 milles) des villes et villages indiens au cours des quatre prochains mois alors qu’il tente de rajeunir le parti et de gagner le soutien du peuple avant les élections législatives clés de l’état de l’Himachal Pradesh et L’état d’origine de Modi, le Gujarat. Les résultats auront probablement un impact sur les prochaines élections nationales du pays, prévues en 2024.

Ashok Sharma, Associated Press