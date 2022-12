Le Congrès honore Emmett Till et sa mère avec un vote pour la médaille d’or

En août 1955, alors qu’il rendait visite à des parents dans le delta du Mississippi, Emmett se rendit dans un magasin et acheta du chewing-gum à une femme blanche nommée Carolyn Bryant. Un cousin et un autre adolescent noir qui était avec lui ont déclaré plus tard que lorsque Emmett avait payé, il avait placé l’argent dans sa main au lieu de le laisser sur le comptoir, comme les Mississippiens blancs s’attendaient à ce que les Afro-Américains le fassent à l’époque. Quatre jours plus tard, après avoir été accusé d’avoir sifflé Mme Bryant, Emmett a été kidnappé, torturé et lynché par au moins deux hommes : le mari de Mme Bryant, Roy Bryant, et son demi-frère JW Milam.

Le corps mutilé d’Emmett – poignets brisés, crâne écrasé, visage défiguré avec un œil arraché – a été jeté dans la rivière Tallahatchie.

Lorsque sa dépouille a finalement été ramenée dans sa ville natale, Chicago, sa mère a insisté pour un service funèbre avec un cercueil ouvert, voulant que le monde soit témoin de ce qui était arrivé à son fils aux mains d’hommes blancs. Des photographies de son corps ont été publiées dans Jet Magazine.

Après un procès de cinq jours et une heure de délibération, un jury entièrement blanc et entièrement masculin a acquitté ses assassins. M. Bryant et M. Milam ont par la suite avoué le crime et sont décédés depuis.