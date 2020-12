La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, au Capitole, le 29 juillet | Brendan Smialowski / Getty Images

12 millions de personnes pourraient perdre leur assurance-chômage si le Congrès ne prend pas plus de mesures de relance.

C’est presque la fin de l’année et le Congrès fixe, une fois de plus, plusieurs échéances importantes.

D’abord et avant tout, la pandémie de plus en plus grave signifie qu’il y a une pression énorme pour passer plus de secours contre les coronavirus avant le 31 décembre, lorsque plusieurs programmes d’aide – y compris une couverture d’assurance-chômage pour 12 millions de personnes – sont sur le point d’expirer.

Deuxièmement, la date limite pour approuver un programme de financement gouvernemental annuel approche à grands pas le 11 décembre, les législateurs devraient adopter une autre prolongation d’une semaine.

Et enfin, le Congrès doit encore adopter la loi sur l’autorisation de la défense nationale – qui établit un budget annuel pour l’armée – une décision qui a été compliquée par les menaces du président Donald Trump de lui opposer son veto en raison de frustrations avec les législateurs concernant une question distincte.

Les trois projets de loi sont des priorités clés pendant le mandat boiteux, car ne pas les adopter laisserait des millions de personnes aux prises avec une situation financière désastreuse, forcerait le gouvernement à fermer ses portes et entraînerait des retards potentiels dans la planification du ministère de la Défense pour l’année à venir. . Mais on ne sait pas combien les législateurs seront en mesure de faire dans les deux semaines environ, la législature siégera avant la fin de l’année.

L’avenir d’un projet de loi de relance est peut-être le plus incertain, bien qu’il y ait encore des conflits en suspens sur le financement gouvernemental et la NDAA également. Les développements de la semaine à venir et la réceptivité du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, à une proposition de relance bipartite, seront essentiels à surveiller en ce qui concerne les perspectives de soulagement supplémentaire.

« Nous avons beaucoup de travail à faire. Et juste quelques jours pour le faire », a noté le sénateur Dick Durbin (D-IL) le week-end dernier lors d’une apparition sur ABC. Cette semaine.

Voici un aperçu de la liste des choses à faire du Congrès avant le départ des législateurs pour l’année.

Il y a une énorme pression pour passer plus de stimulus

Il y a beaucoup de pression sur les législateurs pour obtenir plus de relance pendant la session boiteuse, quelque chose qui n’a augmenté que depuis la publication de chiffres d’emplois atones en novembre, qui a montré une croissance de l’emploi beaucoup plus lente que le mois précédent. De plus, un nouveau projet de loi est cruellement nécessaire pour prolonger les programmes de secours qui devraient autrement expirer le 31 décembre.

Plusieurs programmes pourraient disparaître si aucun nouveau stimulus n’est adopté: la couverture d’assurance-chômage (AC) pour des millions d’Américains devrait prendre fin avant janvier 2021, sauf action législative supplémentaire. Les protections fédérales contre les expulsions doivent expirer à moins que le Congrès ou les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) n’approuvent une extension. Et l’allégement pour les détenteurs de prêts étudiants pourrait également être bientôt menacé.

Ces dispositions ont toutes été mises en place plus tôt cette année avec des dates de fin précises: les programmes qui ont amélioré l’accès à l’assurance-chômage pour les travailleurs de l’économie des petits boulots et les chômeurs de longue durée devraient prendre fin le 31 décembre, ce qui pourrait signifier qu’environ 12 millions de personnes cesseront brusquement de recevoir UI.

Un moratoire sur les expulsions couvrant les locataires des logements subventionnés par le gouvernement fédéral a également été inclus dans la loi CARES, un plan de relance antérieur adopté par le Congrès en mars, bien qu’il soit devenu caduc plus tôt cette année. Depuis lors, le CDC a mis en place un moratoire sur les expulsions qui couvre un large éventail de locataires jusqu’au 31 décembre.

Une prolongation est nécessaire pour le maintenir et empêcher potentiellement des millions d’expulsions au cours de la nouvelle année. Comme l’a rapporté Vox’s Jerusalem Demsas, le besoin d’une aide au loyer dans tout plan de relance est également essentiel pour remédier aux déficits financiers auxquels les locataires et les propriétaires sont confrontés. Ce type d’assistance est également envisagé dans une proposition bipartite.

La loi CARES avait également reporté les paiements de prêts étudiants fédéraux jusqu’en septembre, une proposition que Trump a prolongé jusqu’au 31 décembre dans une décision de l’exécutif. La secrétaire à l’Éducation, Betsy DeVos, a depuis prolongé ce report d’un mois jusqu’au 31 janvier 2021, et elle a poussé le Congrès à en approuver un plus long.

De nouvelles mesures de relance sont essentielles à la fois pour maintenir ces programmes existants et pour apporter un soutien supplémentaire aux petites entreprises et aux ménages qui tentent de faire face aux effets financiers de la pandémie. Une proposition bipartite du Sénat de 908 milliards de dollars qui a gagné du terrain allouerait 180 milliards de dollars pour étendre les paiements hebdomadaires d’assurance-chômage, 160 milliards de dollars aux gouvernements des États et locaux pour couvrir le financement des programmes de services sociaux, y compris l’éducation K-12, et 288 milliards de dollars d’aide supplémentaire aux petites entreprises. .

Le sénateur Joe Manchin (D-WV), l’un des sénateurs impliqués dans la proposition bipartite, a déclaré un dimanche apparition sur NBC Rencontrer la presse cette «Nous avons examiné tout ce qui allait se terminer d’ici la fin décembre» et avons essayé de trouver des moyens de prolonger les programmes d’extinction.

Les législateurs réfléchissent toujours à la langue finale, mais si les dirigeants républicains et démocrates adhèrent, cette proposition de relance pourrait être ajoutée à un programme de financement gouvernemental que le Congrès doit également faire ce mois-ci.

Le Congrès doit adopter un financement pour garder le gouvernement ouvert

L’adoption d’un projet de loi de financement gouvernemental se résume à peu près chaque année – et cela n’a pas été différent en 2020.

Les législateurs ont approuvé une résolution continue en septembre dernier afin de se donner plus de temps pour négocier la mesure, et cette prolongation expirera le 11 décembre.

À ce stade, il est probable que le Congrès approuvera un autre projet de loi de financement à court terme qui fournira aux agences fédérales suffisamment de fonds pour permettre aux législateurs de poursuivre les négociations jusqu’au 18 décembre, selon deux assistants démocrates. Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a annoncé que la chambre basse votera mercredi sur cette résolution permanente.

Les législateurs des deux parties ont déjà indiqué qu’ils s’efforçaient d’éviter un autre arrêt du gouvernement comme celui-ci qui a laissé des centaines de milliers de travailleurs sans salaire pendant 35 jours à la fin de 2018 et au début de 2019, bien qu’il y ait encore des désaccords en suspens sur plusieurs points différents. Selon USA Today, l’un des principaux domaines de discorde concerne une demande républicaine d’argent pour un mur frontalier et des lits de détention pour les services d’immigration et de douane.

Il sera important de régler ces problèmes d’ici le 18 décembre pour garantir que le gouvernement reste ouvert et que les négociations sont terminées avant le début d’un nouveau mandat au Congrès.

Les problèmes de Trump avec la NDAA pourraient compliquer son adoption

La Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) est un autre projet de loi que les législateurs tentent d’approuver avant la fin de cette année.

Alors que le projet de loi – qui établit les allocations de financement pour le ministère de la Défense – bénéficie d’un soutien solide à la fois à la Chambre et au Sénat, le principal recul qu’il reçoit à ce stade est impulsé par Trump, qui a menacé de lui opposer son veto car il n’inclut pas d’abrogation. de l’article 230 des protections pour les entreprises technologiques. Cette disposition protège actuellement les entreprises de médias sociaux comme Facebook, Twitter et Google de toute responsabilité pour le contenu publié sur leurs sites par des tiers.

….. Par conséquent, si l’article 230 très dangereux et injuste n’est pas complètement abrogé dans le cadre de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), je serai obligé de VETO sans équivoque le projet de loi lorsqu’il sera envoyé au très beau bureau de Resolute. Reprenez l’Amérique MAINTENANT. Merci! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 décembre 2020

Le président des services armés du Sénat, Jim Inhofe (R-OK), a déclaré qu’une abrogation de l’article 230 ne serait pas incluse dans le projet de loi en raison de l’opposition bipartisane à laquelle il fait face et de la probabilité que le projet de loi échoue s’il était ajouté.

« Il est malheureux que les membres du Congrès des deux côtés de l’allée ne soient pas d’accord avec la nécessité d’une abrogation complète – mais, à cause de cela, il est impossible d’ajouter une abrogation de l’article 230 au projet de loi sur l’autorisation de la défense », a déclaré Inhofe précédemment dans un déclaration.

Trump avait également déclaré qu’il opposerait son veto au projet de loi sur un problème que lui et certains législateurs républicains avaient avec la législation, un problème que les législateurs ont maintenant résolu. Les démocrates de la Chambre faisaient pression pour une disposition de la NDAA qui renommerait les bases militaires du nom des dirigeants confédérés en l’espace d’un an. Une nouvelle version de compromis du projet de loi établirait désormais une commission qui déterminerait comment gérer le changement de nom de ces bases sur trois ans, ce que Trump soutient également, selon Inhofe.

La Chambre a déjà programmé un vote pour le projet de loi mardi, et le Sénat devrait également tenir un vote plus tard cette semaine.

La question principale est maintenant de savoir si Trump donnera suite à un veto sur la question de l’article 230 et, s’il le fait, comment le Congrès répondra. Jusqu’à présent, le Congrès n’a pas encore rassemblé suffisamment de votes pour annuler l’un des vetos de Trump, bien que certains républicains aient voté pour annuler les vetos sur d’autres lois dans le passé.

Mais même s’ils réussissent à le faire maintenant, surmonter cette difficulté potentielle ne serait qu’une des nombreuses questions auxquelles le Congrès devra faire face avant la fin de son mandat en décembre.