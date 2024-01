Le Congrès fait la course contre la montre pour éviter la fermeture avant la date limite de vendredi

Le Congrès semble en passe d’éviter une fermeture partielle du gouvernement d’ici la fin de la semaine, mais les deux chambres doivent encore adopter une prolongation du financement à court terme avant la date limite de vendredi et il n’y a aucune marge d’erreur.

Tard mercredi soir, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a annoncé que le Sénat était parvenu à un accord pour voter jeudi après-midi une résolution continue, ou CR, visant à poursuivre le financement du gouvernement fédéral.

« Nous venons de convenir de conclure un accord et d’adopter demain un projet de loi qui financera le gouvernement et évitera une fermeture inutile du gouvernement. Ce CR donnera au Congrès le temps de continuer à travailler sur le processus de crédits pour financer le gouvernement pour le reste de l’exercice », a déclaré Schumer. “Nous espérons que la Chambre examinera ce projet de loi avant la date limite de vendredi avec un soutien bipartite.”

Il a poursuivi : « J’espère, j’espère sincèrement, que nous verrons le même bipartisme que celui que nous avons vu ce soir au Sénat se poursuivre alors que nous abordons les très importants projets de loi supplémentaires et de crédits dont nous sommes saisis. »

La Chambre devra ensuite adopter la mesure et l’adopter une fois qu’elle aura été approuvée par le Sénat.

Fait rare, les législateurs sont confrontés non pas à une mais à deux échéances de fermeture du gouvernement au début de cette année – le 19 janvier et le 2 février.

La prolongation du financement à court terme fixe deux nouvelles échéances de financement, le 1er mars et le 8 mars. La mesure provisoire donnera plus de temps pour que les projets de loi de crédits pour l’année entière soient négociés et adoptés.

Le Sénat a voté pour avancer la prolongation du financement mardi soir par un vote procédural de 68 voix contre 13.

Un soutien bipartisan sera nécessaire pour que le projet de loi franchisse la ligne d’arrivée à la Chambre, et le président Mike Johnson fait face à une majorité extrêmement étroite et repousser de son flanc droit.

Johnson a fait face à de vives critiques de la part des conservateurs à cause d’une accord de dépenses principales il a frappé avec Schumer, ce qui fixerait les dépenses globales à près de 1,66 billion de dollars. Les conservateurs n’ont pas tardé à critiquer la proposition de prolongation du financement à court terme après son annonce.

“Voici à quoi ressemble la capitulation”, a posté le House Freedom Caucus d’extrême droite sur X.

Johnson a défendu l’accord principal et a déclaré dimanche dans un communiqué que le projet de loi de dépenses à court terme “est nécessaire pour achever ce pour quoi les Républicains de la Chambre travaillent dur : la fin de la gouvernance par omnibus, des victoires politiques significatives et une meilleure gestion de la fiscalité américaine. dollars. »

En plus des efforts visant à éviter une fermeture, un groupe de négociateurs du Sénat s’est efforcé de parvenir à un accord sur la sécurité des frontières qui pourrait débloquer le passage de l’aide à l’Ukraine et à Israël.

Principaux dirigeants du Congrès est ressorti d’une réunion de mercredi avec le président Joe Biden à la Maison Blanche, dans l’espoir qu’un accord sur un programme d’aide supplémentaire à la sécurité nationale puisse être conclu.

Toutefois, si un accord est conclu au Sénat, son sort à la Chambre sera incertain. Un certain nombre de républicains de la Chambre ont averti qu’ils ne pensaient pas qu’un compromis du Sénat sur la sécurité des frontières serait suffisant pour résoudre les problèmes à la frontière et seraient prêts à rejeter une telle mesure.