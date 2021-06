Le Congrès fait face à une pression renouvelée pour « moderniser nos lois antitrust »

WASHINGTON – Lorsque les lois antitrust du pays ont été créées il y a plus d’un siècle, elles visaient à s’attaquer à des industries telles que Big Oil. Mais les géants de la technologie comme Amazon, Facebook, Google et Apple, qui dominent le commerce électronique, les réseaux sociaux, la publicité en ligne et la recherche, ont progressé de manière imprévue par les lois. Au cours des dernières décennies, les tribunaux ont également interprété les règles de manière plus restrictive. Lundi, deux décisions rejetant des poursuites antitrust fédérales et étatiques contre Facebook ont ​​renouvelé la question de savoir si les lois étaient adaptées à la prise de pouvoir technologique. Un juge fédéral a rejeté la poursuite fédérale parce qu’il a déclaré que la Federal Trade Commission n’avait pas prouvé que Facebook détenait une part de marché dominante et que les États avaient attendu trop longtemps pour plaider leur cause. Les décisions ont souligné à quel point les tribunaux prudents et conservateurs pourraient ralentir ce qui est devenu une poussée de plus en plus agressive des législateurs, des régulateurs et de la Maison Blanche pour restreindre les entreprises technologiques, alimentant les appels au Congrès pour réorganiser les règles et fournir aux régulateurs plus d’outils juridiques pour affronter le entreprises technologiques.

Pendant des mois, le Congrès a débattu de la nécessité d’une réforme des lois sur les monopoles. Lors d’une audience en mars, le représentant David Cicilline, démocrate de Rhode Island, a déclaré que le pays avait besoin d’une « révision massive de nos lois antitrust et de mises à jour importantes de notre système de concurrence » pour contrôler les plus grandes entreprises technologiques. Quelques instants plus tard, le représentant Ken Buck, un républicain du Colorado, a accepté. Il a appelé les législateurs à adapter les lois antitrust aux modèles commerciaux des entreprises de la Silicon Valley. Les décisions de cette semaine ont maintenant mis la pression sur les législateurs pour qu’ils fassent adopter un ensemble de lois récemment proposé qui réécrirait des aspects clés des lois sur les monopoles pour rendre illégales certaines des pratiques commerciales des géants de la technologie.

« Cela va renforcer les arguments en faveur d’une législation », a déclaré Herbert Hovenkamp, ​​expert antitrust à la faculté de droit de l’Université de Pennsylvanie. « Cela semble être la preuve que les lois antitrust ne sont pas à la hauteur du défi. »

Le projet de loi, composé de six projets de loi, a été présenté ce mois-ci et adopté par le comité judiciaire de la Chambre la semaine dernière. Les projets de loi rendraient plus difficile pour les grandes entreprises technologiques d’acheter des concurrents naissants, de privilégier leurs propres services sur leurs plateformes et de leur interdire d’utiliser leur domination dans une entreprise pour prendre le dessus dans une autre.

Les projets de loi sont beaucoup plus vastes que la doctrine antitrust traditionnelle. Selon les normes actuelles, qui ont été consolidées par des décennies de décisions de justice favorables aux entreprises, les entreprises ont tendance à être considérées comme ayant enfreint les lois sur la concurrence si leur comportement a nui au bien-être des consommateurs. La principale mesure de ce préjudice a été de savoir si les entreprises ont facturé des prix plus élevés aux gens. Mais les entreprises technologiques comme Facebook et Google fournissent la plupart de leurs services gratuitement. (Ils sont plutôt payés par les annonceurs.) De nombreux experts techniques et juridiques – dont Lina Khan, une universitaire que le président Biden a nommée ce mois-ci pour diriger la FTC – ont fait valoir qu’une définition plus large du bien-être des consommateurs, au-delà des prix, devrait être appliquée. Les dommages causés aux consommateurs, ont-ils déclaré, peuvent également être évidents dans la qualité réduite des produits, comme les utilisateurs de Facebook qui subissent une perte de confidentialité lorsque leurs données personnelles sont collectées et utilisées pour des publicités ciblées. Dans l’une de ses décisions de lundi, le juge James E. Boasberg du tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia a déclaré que le modèle commercial de Facebook avait rendu particulièrement difficile pour le gouvernement de respecter la norme pour aller de l’avant avec l’affaire. L’ordre du jour de Biden › Mise à jour 29 juin 2021, 12 h 44 HE La Chambre votera sur un projet de loi visant à retirer les statues confédérées du Capitole.

Le New Jersey ne peut pas bloquer un gazoduc, juge la Cour suprême.

Jill Biden fera la couverture de Vogue. Le gouvernement, a déclaré le juge Boasberg, n’avait pas présenté suffisamment de preuves que Facebook détenait un pouvoir de monopole. Parmi les difficultés qu’il a soulignées, Facebook ne facturait pas à ses utilisateurs l’accès à son site, ce qui signifie que sa part de marché ne pouvait pas être évaluée en fonction des revenus. Le gouvernement n’a pas trouvé de bonne alternative pour défendre sa cause, a-t-il déclaré. Il s’est également prononcé contre une autre partie du procès de la FTC, concernant la façon dont Facebook contrôle l’utilisation des données générées par son produit, tout en citant le genre de doctrine antitrust conservatrice qui, selon les critiques, est en décalage avec les pratiques commerciales de l’industrie technologique. La FTC, qui a intenté une action antitrust fédérale contre Facebook en décembre, peut déposer une nouvelle plainte qui répond aux préoccupations du juge dans les 30 jours. Les procureurs généraux des États peuvent faire appel de la deuxième décision du juge Boasberg rejetant une affaire similaire.

Lindsay Kryzak, porte-parole de la FTC, a déclaré que l’agence « examinait de près l’opinion et évaluait la meilleure option pour l’avenir ». Pour Facebook, les décisions étaient un autre exemple de la capacité continue de l’entreprise à échapper aux conséquences les plus dures pour son entreprise. Bien que le réseau social ait été condamné à une amende de 5 milliards de dollars par la FTC en 2019 pour violation de la vie privée, il y a eu peu de changements significatifs dans le fonctionnement des produits de l’entreprise. Et Facebook continue de croître : plus de 3,45 milliards de personnes utilisent une ou plusieurs de ses applications, y compris WhatsApp, Instagram ou Messenger, chaque mois. Les décisions se sont particulièrement dégonflées après que les actions visant à freiner le pouvoir technologique à Washington aient pris de l’ampleur. La nomination de Mme Khan à la FTC ce mois-ci a suivi celle de Tim Wu, un autre avocat qui a critiqué l’industrie, au Conseil économique national. Bruce Reed, chef de cabinet adjoint du président, a appelé à une nouvelle réglementation sur la confidentialité. M. Biden n’a encore nommé personne pour diriger en permanence la division antitrust du ministère de la Justice, qui a déposé l’année dernière une action en justice arguant que Google avait illégalement protégé son monopole sur la recherche en ligne. La Maison Blanche devrait également publier cette semaine un décret visant la consolidation des entreprises dans les domaines de la technologie et d’autres domaines de l’économie. Un porte-parole de la Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur le décret ou les décisions du juge Boasberg. Les militants et les législateurs ont déclaré cette semaine que le Congrès ne devrait pas attendre pour donner aux régulateurs plus d’outils, d’argent et de lignes rouges juridiques à utiliser contre les géants de la technologie. M. Cicilline, ainsi que le représentant Jerrold Nadler, président du comité judiciaire de la Chambre, ont déclaré dans un communiqué que les décisions du juge sur Facebook montrent « le besoin urgent de moderniser nos lois antitrust pour lutter contre les fusions anticoncurrentielles et les comportements abusifs dans l’économie numérique. «