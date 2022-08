Le Congrès explore un programme de déclaration de revenus gratuit pour éliminer les intermédiaires

Ci-dessous, les pros de l’impôt expliquent pourquoi le Congrès explore cela maintenant, pourquoi les principaux préparateurs de déclarations s’opposent à une telle décision et pourquoi vous devrez peut-être attendre un certain temps avant de pouvoir déposer vos impôts gratuitement.

“Les fiscalistes comme moi sortiront notre pop-corn pour le regarder”, déclare Robert Cordasco, expert-comptable agréé et fondateur de Cordasco & Co. à Savannah, en Géorgie. “Tout ce qui concerne le dépôt gratuit est un désastre depuis au moins une décennie.”

Le programme remplacerait théoriquement le programme de dépôt gratuit actuel, qui n’est pas disponible pour tous les contribuables et n’est pas largement utilisé par les déclarants éligibles. Il ne s’appuierait plus non plus sur des partenariats avec des sociétés privées de préparation des déclarations de revenus, ce qui signifie que l’IRS pourrait un jour vous envoyer directement une facture pour ce que vous devez, disent les experts.

Avec la dissolution effective de l’accord avec les principaux préparateurs d’impôts, “l’IRS est désormais libre de développer son propre programme”, déclare Glenn Borst, analyste juridique senior chez Wolters Kluwer Legal and Regulatory US “Il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas aussi bien, mais ça va provoquer beaucoup de lobbying de la part des entreprises.”

Au cours des deux dernières années, Intuit et H&R Block – de loin les plus grands préparateurs de déclarations de revenus du pays – se sont retirés du programme Free File.

En 2019, une enquête ProPublica ont constaté qu’Intuit et d’autres entreprises tentaient délibérément d’éloigner les utilisateurs des versions gratuites de leurs programmes. À la suite d’enquêtes fédérales et de poursuites intentées par les procureurs généraux des États, Intuit n’a reconnu aucun acte répréhensible, mais a versé un règlement de 141 millions de dollars aux utilisateurs de son service qui se sont qualifiés pour Free File mais ont plutôt payé pour la préparation des déclarations de revenus.

Dans un compromis qui en a résulté, l’IRS a accepté d’abandonner l’idée d’offrir son propre programme à condition qu’un groupe de préparateurs de déclarations, dont le fabricant de TurboTax Intuit et H&R Block, fournissent des services de dépôt gratuits aux Américains sous un certain seuil de revenu.

Les sociétés de préparation des déclarations affirment que le dépôt en ligne gratuit via l’IRS ne serait pas nécessairement une victoire pour les contribuables.

“Les contribuables voient un conflit d’intérêts inhérent au fait que l’IRS soit le collecteur d’impôts, l’enquêteur, l’auditeur, l’exécuteur et maintenant le préparateur”, a déclaré Rick Heineman, vice-président des communications d’entreprise chez Intuit, dans le cadre d’un déclaration plus longue donnée à ProPublica.

Bien que les préparateurs de déclarations à but lucratif aient une incitation financière claire à adopter cette position, il convient de se demander si l’IRS serait incité par un système de déclaration gratuit à maximiser les remboursements (ou à minimiser l’impôt à payer) pour les déclarants utilisant son système.

“Il y a certainement des personnalités politiques qui diraient que c’est comme un renard gardant le poulailler”, déclare Borst. “Mais l’IRS signalera de son propre chef si un client manque une déduction. Et si, dans le cadre d’un nouveau système, l’IRS manque des déductions évidentes, H&R Block et TurboTax pourront dire:” Ils ne vous ont pas obtenu ceci, et nous l’avons fait.'”

Pour des millions d’Américains ayant des situations fiscales simples, un programme de déclaration gratuit pourrait être un avantage considérable. Entre 41% et 48% de toutes les déclarations pourraient être pré-remplies sur la base des déclarations précédentes des contribuables et des documents financiers de l’année en cours des employeurs, selon recherche récente publiée par le National Bureau of Economic Research.

“Tant de déclarations ne sont que des calculs purs. Il ne faudrait pas grand-chose pour l’automatiser, envoyer le résultat au contribuable et le faire valider”, déclare Cordasco. “Les gens ne font pas confiance à l’IRS, mais pour les retours les plus simples, l’option devrait être là pour que les gens déposent sans trop de complexité et de coûts.”

Mais ne vous attendez pas à avoir la possibilité de déposer vos impôts la prochaine fois que vous produisez, ou même l’année suivante.

“Si vous regardez ce que fait le projet de loi, vous pouvez avoir une idée des priorités du Congrès”, déclare Borst. Les 15 millions de dollars que le Congrès dépense pour examiner cette idée sont dérisoires par rapport aux près de 80 milliards de dollars alloués à l’IRS à des fins telles que l’embauche de plus d’agents, l’augmentation des audits et la mise à jour des systèmes informatiques vieillissants.

“Quelque chose comme cela nécessitera probablement une appropriation supplémentaire”, déclare Cordasco.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : L’annulation des prêts étudiants aggravera-t-elle l’inflation ? Voici ce que disent les économistes