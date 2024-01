Le Congrès évite une nouvelle fermeture ; Le rapport du DOJ détaille les échecs d’Uvalde : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

Le Congrès a adopté un autre projet de loi de dépenses provisoire pour financer le gouvernement jusqu’au début du mois de mars et éviter une fermeture du gouvernement – ​​juste un jour avant que l’argent ne soit épuisé. Il se dirige maintenant vers le président Biden pour signature.

basculer la légende Catie terne/NPR

Catie terne/NPR

Pendant longtemps, « le compromis était le mot d’ordre » en politique, raconte Eric McDaniel de NPR En premier. Mais McDaniel dit qu’au cours des 15 dernières années environ, un nombre croissant de Républicains ont voulu plutôt fermer le gouvernement que faire des compromis sur des politiques qu’ils estiment insuffisamment conservatrices. Avec une très faible majorité républicaine, cette faction anti-compromis détient une grande influence. Alors que le Congrès travaille à des accords distincts pour l’immigration et l’aide à l’Ukraine, McDaniel estime qu’il est juste de « s’attendre à une année étonnamment improductive en termes de législation ».

Le ministère de la Justice a publié un nouveau rapport détaillant les « échecs en cascade du leadership, prise de décision, tactiques, politiques et formation » qui ont contribué à la réponse des forces de l’ordre à la fusillade de l’école primaire Robb à Uvalde, au Texas. Dix-neuf enfants et deux enseignants sont morts. Le rapport révèle que l’échec le plus important a été l’incapacité des policiers à classer l’incident. comme un scénario de tir actif et font tout leur possible pour arrêter la menace. Au lieu de cela, ils ont traité l’attaque comme un scénario de sujet barricadé, où la police est encouragée à négocier.

Sergio Martínez-Beltrán, qui travaille pour la Texas Newsroom du réseau NPR, se trouve à Uvalde, où il parle avec des parents qui ont perdu des êtres chers. Il dit alors que le rapport n’a pas livré la clôture Pour les familles des victimes, beaucoup disent que c’est un bon pas vers la responsabilisation. Les familles demandent une fois de plus aux législateurs d’améliorer la formation de la police et d’adopter des lois sur le contrôle des armes à feu afin d’éviter une prochaine tragédie.

Quelques centaines d’Israéliens se sont rassemblés hier soir à Tel Aviv pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza et à la paix avec les Palestiniens. alors que la guerre entre le Hamas et Israël se poursuit. Leur manifestation a coïncidé avec une conférence de presse au cours de laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir informé les États-Unis qu’il s’opposait à la création d’un État palestinien dans le cadre de tout scénario d’après-guerre.

Aya Batrawy de NPR s’est adressée aux manifestants pendant qu’ils jouaient du tambour et brandissaient des pancartes anti-guerre. Beaucoup lui ont dit qu’ils pleuraient les Israéliens tués par le Hamas et les plus de 100 otages toujours détenus à Gaza, ainsi que les Palestiniens qui ont été tués et déplacés par l’offensive militaire israélienne. “Mon peuple l’a fait. Mon gouvernement l’a fait. C’est ma responsabilité”, a déclaré un manifestant. “C’est pourquoi je suis ici.”

Exposition d’images



basculer la légende Julia Gunther

Julia Gunther

L’année dernière, NPR a couvert le parcours inspirant du militant trans sud-africain Chedino Martin. d’avoir été abandonnée alors qu’elle était bébé jusqu’à remporter le concours Miss Trans Africa en 2022. Martin a fondé le concours Miss Calendar Girl, qui est devenu une plateforme de changement en Afrique du Sud. Elle a récemment quitté l’Afrique du Sud pour la première fois pour participer à un concours international.

Découvrez les photos des coulisses du robes extravagantes de Miss Trans Global 2023 et découvrez l’expérience de Martin en compétition.

Choix du week-end



basculer la légende Cercamon

Cercamon

Découvrez quoi Radio Nationale Publique regarde, lit et écoute ce week-end :

Films: Le critique Justin Chang dit que s’il y a un film que vous voyez actuellement dans les salles, c’est celui de Pham Thien An À l’intérieur de la coquille du cocon jaune. Les images magnifiques et les rythmes hypnotiques du drame captivant vous transporteront tranquillement dans un autre monde.

LA TÉLÉ: AppleTV+ Dossier criminel oppose deux flics londoniens intelligents et motivés dans une rivalité qui va au-delà du personnel pour aborder des questions sur l’éthique et la politique du travail policier.

Livres: Le roman graphique de Joe Sacco Palestine on n’y prêtait pas beaucoup d’attention il y a 30 ans. Elle suscite désormais un intérêt croissant en raison de la guerre en Israël et à Gaza. Les mémoires racontent ses expériences à Gaza et en Cisjordanie.

Musique: Anamaria Sayre et Tom Huizenga de NPR Music discutent de leurs obsessions musicales actuelles sur Toutes les chansons prises en compte. Écoutez tout, du piano solo de Philip Glass au garage punk de Sprints.

Jeux: Les premiers jeux Ubisoft et Nintendo de l’année sont là. Prince of Persia : The Lost Crown apporte un nouveau format à une ancienne série, tandis qu’Another Code : Recollection met à jour une franchise oubliée.

Questionnaire: Les lecteurs attentifs du quiz d’actualité de cette semaine devraient obtenir au moins un 10/11. Pouvez-vous battre mon score ?

3 choses à savoir avant de partir



basculer la légende Michael Conroy/AP

Michael Conroy/AP

C’est la fin de la route pour ces drôles de panneaux routiers.Le chapeau vous rappelle de ralentir et d’utiliser votre ceinture de sécurité. La Federal Highway Administration souhaite que les États les suppriment progressivement, car les conducteurs pourraient mettre plus de temps à comprendre le sens des jeux de mots et des références à la culture pop. La possibilité de mesurer votre oxygène dans le sang n’est plus disponible sur les modèles Apple Watch Series 9 et Watch Ultra 2 à la suite d’un revers juridique dans son litige en matière de brevet avec la société de technologie médicale Masimo Corp. Seulement 3 % des personnes portent encore des costumes au travail, selon un sondage Gallup. Dans une école du Maine, les élèves inversent la tendance et soyez énervé pour les “Dapper Wednesdays”” La tradition a été inspirée par un camarade de classe qui a commencé à porter des costumes en première année.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd….