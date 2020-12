WASHINGTON (AP) – Le Congrès a adopté vendredi soir un projet de loi de dépense provisoire de deux jours, évitant un arrêt partiel du gouvernement et achetant encore plus de temps pour des négociations de fin de partie extrêmement lentes sur un plan de secours économique COVID-19 de près de 1000 milliards de dollars.

Les pourparlers sur l’aide au virus sont restés sur la bonne voie, ont déclaré les deux parties, mais il s’est avéré difficile de clore les derniers désaccords. Les sessions du week-end étaient ouvertes et les dirigeants de la Chambre espéraient un vote dimanche sur le paquet massif, qui englobe une grande partie des activités inachevées de Capitol Hill pour 2020 dans un monstre à prendre ou à laisser qui promet d’être d’un pied d’épaisseur – ou plus.

La Chambre a adopté le projet de loi de financement temporaire par un vote de 320 à 60. Le Sénat l’a approuvé par vote vocal presque immédiatement après, et le président Donald Trump l’a signé vendredi soir.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré que les deux parties restaient déterminées à conclure l’accord, alors même que les démocrates avaient lancé une campagne concertée pour bloquer les efforts des républicains pour freiner les pouvoirs de prêt d’urgence de la Réserve fédérale. Les démocrates ont déclaré que la proposition du GOP priverait le président élu Joe Biden d’outils cruciaux pour gérer l’économie.

Les négociations se sont poursuivies vendredi soir, mais un accord n’était pas probable avant samedi, ont déclaré les législateurs et les assistants. Les législateurs de la Chambre ont été informés qu’ils n’auraient pas à se présenter au travail samedi, mais qu’une session du dimanche était probable. Le Sénat votera sur les candidatures.

Le paquet de 900 milliards de dollars intervient alors que la pandémie produit sa vague la plus redoutable à ce jour, tuant plus de 3 000 victimes par jour et mettant à rude épreuve le système de santé du pays. Bien que les vaccins soient en route, la plupart des gens ne les recevront pas avant des mois. Les demandes de chômage sont à la hausse.

L’accord émergent fournirait plus de 300 milliards de dollars d’aide aux entreprises et fournirait aux chômeurs une prime de chômage fédérale de 300 dollars par semaine et le renouvellement des prestations de l’État qui expireraient autrement juste après Noël. Il comprend également des paiements directs de 600 $ aux particuliers; des fonds de distribution de vaccins et de l’argent pour les locataires, les écoles, le service postal et les personnes ayant besoin d’une aide alimentaire.

Vendredi, les démocrates se sont opposés à un obstacle majeur: une disposition du sénateur conservateur Pat Toomey, R-Pa., Qui fermerait plus de 400 milliards de dollars de pouvoirs de prêt potentiels de la Réserve fédérale établis en vertu d’un projet de loi de secours en mars. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ferme les programmes à la fin du mois de décembre, mais le langage de Toomey va plus loin, en interdisant à la Fed de redémarrer les prêts l’année prochaine, et les démocrates affirment que cette disposition lierait les mains de Biden et mettrait l’économie en danger.

«Alors que nous traversons une crise économique sans précédent, il est dans l’intérêt du peuple américain de maintenir la capacité de la Fed à réagir rapidement et avec force», a déclaré Brian Deese, conseiller économique de Biden. «Saper cette autorité pourrait signifier moins de prêts aux entreprises de Main Street , un chômage plus élevé et une plus grande souffrance économique dans tout le pays. «

Les programmes de la Fed en cause ont accordé des prêts aux petites et moyennes entreprises et acheté des obligations des États et des collectivités locales, ce qui a permis à ces gouvernements d’emprunter plus facilement, à un moment où leurs finances sont sous la pression de la pandémie.

La Fed aurait besoin du soutien du département du Trésor pour redémarrer les programmes, ce que la candidate du secrétaire au Trésor de Biden, Janet Yellen, une ancienne présidente de la Fed, fournirait probablement. Le Trésor pourrait également fournir des fonds pour soutenir ces programmes sans l’approbation du Congrès et pourrait alléger les exigences de prêt. Cela pourrait encourager davantage de prêts dans le cadre des programmes, qui n’ont été utilisés que de manière limitée jusqu’à présent.

Vendredi s’est ouvert sur une note optimiste après que les pourparlers semblaient bloqués pendant une bonne partie de jeudi.

Le projet de loi en attente est la première réponse législative importante à la pandémie depuis que la loi historique CARES a été adoptée pratiquement à l’unanimité en mars, apportant 1,8 billion de dollars d’aide, plus généreux de 600 dollars par semaine en prime de prestations sans emploi et 1200 dollars de paiements directs aux particuliers.

Le paquet COVID-19 serait ajouté à un projet de loi de crédits de 1,4 billion de dollars à l’échelle du gouvernement qui financerait les agences fédérales jusqu’en septembre prochain. Cette mesure est susceptible de fournir un dernier versement de 1,4 milliard de dollars pour le mur frontalier de Trump entre les États-Unis et le Mexique comme condition pour gagner sa signature.

Pour les républicains, la disposition d’aide la plus importante pour le COVID-19 était une deuxième série de paiements de «protection du chèque de paie» recherchée depuis longtemps pour les entreprises particulièrement touchées et le renouvellement des allocations de chômage de l’État qui expiraient bientôt pour les chômeurs de longue durée.

Les démocrates se sont vu refuser un allégement fiscal pour les États et les gouvernements locaux, une priorité absolue, et ils ont gagné une allocation de chômage supplémentaire COVID-19 qui ne représentait que la moitié de ce que la loi CARES offrait. Les démocrates ont également gagné 25 milliards de dollars pour aider les locataires en difficulté avec leurs paiements et 45 milliards de dollars pour les compagnies aériennes et les systèmes de transport en commun, mais certains critiques de gauche ont déclaré que les négociateurs démocrates étaient en train de se dépasser.

En effet, McConnell occupe le siège de l’oiseau-chat depuis que les républicains du Sénat ont dépassé les attentes en novembre alors que les démocrates de la Chambre détenaient à peine leur majorité. Préélections Les demandes des démocrates pour un projet de loi dépassant 2 billions de dollars ont été rapidement réduites de plus de la moitié. Pourtant, Biden fait pression pour un accord, craignant qu’un affaiblissement de l’économie ne l’attende le jour de l’inauguration.

Biden promet un autre projet de loi l’année prochaine, mais si les démocrates perdent les élections au second tour du Sénat de Géorgie le mois prochain et ne parviennent pas à remporter la majorité au Sénat, ils n’auront peut-être que peu de poids.

La plupart des économistes, y compris le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, soutiennent fermement une relance économique supplémentaire si nécessaire pour maintenir les entreprises et les ménages à flot pendant ce qui devrait être un hiver difficile. Beaucoup prévoient que l’économie pourrait se contracter au cours des trois premiers mois de 2021 sans aide supplémentaire. Standard & Poor’s a déclaré mardi dans un rapport que l’économie serait inférieure de 1,5 point de pourcentage en 2021 sans plus d’aide.

Le rédacteur AP Economics Christopher Rugaber a contribué.