Le Congrès évite la fermeture du gouvernement quelques heures avant la date limite du 1er octobre

(Bloomberg) — Les États-Unis ont évité de peu une fermeture perturbatrice et coûteuse des agences fédérales alors que le Congrès a adopté une loi de compromis pour maintenir le gouvernement en fonction jusqu’au 17 novembre.

La législation, adoptée dans les deux chambres samedi quelques heures seulement avant la date limite de minuit, donne aux démocrates et aux républicains le temps de négocier un financement fédéral à plus long terme. Cela n’inclut pas de nouveaux financements pour l’Ukraine.

Le président Joe Biden devrait signer le projet de loi, clôturant une journée extraordinaire à Washington qui a commencé alors que le pays se dirigeait vers ce qui semblait être une interruption inévitable et prolongée du financement fédéral.

« Ce soir, des majorités bipartites à la Chambre et au Sénat ont voté pour maintenir le gouvernement ouvert, évitant ainsi une crise inutile qui aurait infligé des souffrances inutiles à des millions d’Américains qui travaillent dur », a déclaré Biden dans un communiqué.

L’adoption finale par le Sénat a été déclenchée plus tôt dans la journée par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a dénoncé le bluff des républicains d’extrême droite et a poussé au compromis de dernière minute. Ils avaient menacé de l’évincer de la direction s’il ne fermait pas le gouvernement, une décision que la plupart des membres du Congrès considèrent comme très impopulaire auprès des électeurs.

« Si quelqu’un veut me retirer parce que je veux être l’adulte présent dans la pièce, allez-y et essayez », a déclaré McCarthy aux journalistes.

Dans une action inhabituellement rapide dans un Capitole généralement lent, le projet de loi a traversé les deux chambres en moins de 12 heures.

« Des montagnes russes totales », a déclaré le représentant Guy Reschenthaler, whip adjoint en chef du parti républicain à la Chambre, à propos des événements de la journée.

Les Américains et les investisseurs du monde entier ont surveillé Washington de près ces derniers jours alors que le risque de fermeture augmentait. Même une rupture de financement à court terme suspendrait de nombreuses fonctions fédérales et les salaires, tandis que les économistes prédisaient qu’une fermeture à long terme pourrait entraver les efforts de la Réserve fédérale pour juguler l’inflation sans pertes d’emplois généralisées. Les marchés ont également réfléchi à la manière dont une impasse pourrait nuire davantage à la perception de la gouvernance américaine.

Cette législation, dépourvue de réductions drastiques dans les dépenses et de politiques frontalières exigées par les partisans de la ligne dure républicaine, marque une rare victoire bipartite dans un Washington farouchement divisé.

« Après avoir tenté de prendre notre gouvernement en otage, les républicains du MAGA n’ont rien gagné », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, après l’adoption finale.

Mais l’exclusion de l’aide à l’Ukraine – du moins pour le moment – ​​est un coup dur pour le président Volodymyr Zelenskiy, qui a rencontré la semaine dernière Biden et les législateurs et a personnellement plaidé en faveur de nouveaux systèmes d’armes, notamment des avions de combat F-16 et des missiles ATACMS à plus longue portée.

Biden et d’autres législateurs ont cherché à assurer à l’Ukraine que les États-Unis restaient engagés dans l’effort de guerre. Les États-Unis ont envoyé 44 milliards de dollars à l’Ukraine depuis l’invasion russe l’année dernière et Biden a demandé 24 milliards de dollars supplémentaires pour réapprovisionner des comptes qui, selon le Pentagone, sont presque épuisés.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden, ajoutant que McCarthy s’était engagé à adopter un programme d’aide distinct à l’Ukraine.

Le projet de loi a été adopté par le Sénat par 88 voix contre 9, quelques heures seulement après un vote écrasant de la Chambre qui comprenait presque tous les démocrates et plus de la moitié des républicains.

La législation prévoit 16 milliards de dollars de financement pour les secours en cas de catastrophe, mais pas d’aide à l’Ukraine. Les législateurs des deux partis qui soutiennent le financement de l’Ukraine ont déclaré que cela serait traité séparément.

–Avec l’aide de Billy House.

